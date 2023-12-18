Тикнизян высказался о зарплатах футболистов

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал комментарий касательно зарплат футболистов.
Многие говорят, что зарплаты российских футболистов завышены? Люди, которые об этом говорят, имеют на это полное право. Любая работа в нашем мире тяжелая. У меня вопрос к людям, которые говорят про нас, — неужели вы полагаете, что футболисты в юном возрасте думали о работе, где будут платить больше? Я занимался футболом и делаю это всю свою жизнь. Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. Не вижу в этом ничего плохого.
Наши зарплаты заслужены? А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга — как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром. Самое главное — не я же говорю, какую зарплату мне должны платить, а клуб предлагает эти условия. А я уже выбираю, соглашаться на эти условия или нет.
Ранее игрок высказался о своей трансферной стоимости.
И то, что они получают опосредованно средства налогоплательщиков так или иначе (ну, кроме пары частных лавочек типа "Краснодара"), не пристыдит их особо, да они и думать об этом не будут.
Спрос тут с системы, у которой есть конкретные руководители, это Дюков, Матицын и выше вплоть до президента, т.к. у нас президентская республика и важные футбольные вопросы издавна принимаются на высшем уровне.
И то, что они получают опосредованно средства налогоплательщиков так или иначе (ну, кроме пары частных лавочек типа "Краснодара"), не пристыдит их особо, да они и думать об этом не будут.
Спрос тут с системы, у которой есть конкретные руководители, это Дюков, Матицын и выше вплоть до президента, т.к. у нас президентская республика и важные футбольные вопросы издавна принимаются на высшем уровне.
Во всём почти всегда был с твоим мнением солидарен, да и вообще вы очень приятный человек в общении и даже в вопросах которые являются спорными . Так вот и это ваше мнение на эту тему для меня лично будет личным и в противовес вашему .
Система может быть совершенно противоположность той , что нам предлагает РФС . Но то что делает Галицкий в Краснодаре и с какими претензиями на оригинальность он относиться к своему детищу и развитию своей стратегии развития, ничего общего не имеет к взглядам развития футбола РФС . И те чиновники из РФС которые одобряют руководство клуба Зенит, которые загубили такие детско - юношеские школы Ленинградской области как школа "Смена" и т.д , и просто пользуются на данный момент времени бюджетом Газпрома, просто губят детско - юношеский футбол и соответственно развития внутреннего потенциала нашего подростающего поколения.
Теперь о так называемых саудитах , которые вкладывая баснословные деньги 💰 в развитие своего футбола и всей инфраструктуры, хотят не просто внутреннего всплеска интереса , но и вхождения в европейскую систему, как в кубковую европейскую , так и в топ футбольную. И привлечение топ игроков мирового уровня в чемпионат Саудовской Аравии тому яркое подтверждение . И этот процесс только начинает набирать обороты . И то что в ближайшее время чемпионат Саудовской Аравии и Катара может стать одним из топ чемпионатов, можно даже не сомневаться . И то что Саудиты без альтернативы выиграли проведение Чемпионата мира 2034 , тому лишь подтверждение.
В итоге , может быть в России такие как Галицкий могут поменять всю систему в российском футболе. Надеюсь на это !
Ведь Саудиты почти уже смогли 👌😉
Во всём почти всегда был с твоим мнением солидарен, да и вообще вы очень приятный человек в общении и даже в вопросах которые являются спорными . Так вот и это ваше мнение на эту тему для меня лично будет личным и в противовес вашему .
Система может быть совершенно противоположность той , что нам предлагает РФС . Но то что делает Галицкий в Краснодаре и с какими претензиями на оригинальность он относиться к своему детищу и развитию своей стратегии развития, ничего общего не имеет к взглядам развития футбола РФС . И те чиновники из РФС которые одобряют руководство клуба Зенит, которые загубили такие детско - юношеские школы Ленинградской области как школа "Смена" и т.д , и просто пользуются на данный момент времени бюджетом Газпрома, просто губят детско - юношеский футбол и соответственно развития внутреннего потенциала нашего подростающего поколения.
Теперь о так называемых саудитах , которые вкладывая баснословные деньги 💰 в развитие своего футбола и всей инфраструктуры, хотят не просто внутреннего всплеска интереса , но и вхождения в европейскую систему, как в кубковую европейскую , так и в топ футбольную. И привлечение топ игроков мирового уровня в чемпионат Саудовской Аравии тому яркое подтверждение . И этот процесс только начинает набирать обороты . И то что в ближайшее время чемпионат Саудовской Аравии и Катара может стать одним из топ чемпионатов, можно даже не сомневаться . И то что Саудиты без альтернативы выиграли проведение Чемпионата мира 2034 , тому лишь подтверждение.
В итоге , может быть в России такие как Галицкий могут поменять всю систему в российском футболе. Надеюсь на это !
Ведь Саудиты почти уже смогли 👌😉