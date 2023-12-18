Тикнизян высказался о зарплатах футболистов

Защитник «Локомотива» дал комментарий касательно зарплат футболистов.

Многие говорят, что зарплаты российских футболистов завышены? Люди, которые об этом говорят, имеют на это полное право. Любая работа в нашем мире тяжелая. У меня вопрос к людям, которые говорят про нас, — неужели вы полагаете, что футболисты в юном возрасте думали о работе, где будут платить больше? Я занимался футболом и делаю это всю свою жизнь. Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. Не вижу в этом ничего плохого.

Наши зарплаты заслужены? А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга — как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром. Самое главное — не я же говорю, какую зарплату мне должны платить, а клуб предлагает эти условия. А я уже выбираю, соглашаться на эти условия или нет.