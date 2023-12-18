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Тикнизян высказался о зарплатах футболистов

вчера, 17:48

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал комментарий касательно зарплат футболистов.

Многие говорят, что зарплаты российских футболистов завышены? Люди, которые об этом говорят, имеют на это полное право. Любая работа в нашем мире тяжелая. У меня вопрос к людям, которые говорят про нас, — неужели вы полагаете, что футболисты в юном возрасте думали о работе, где будут платить больше? Я занимался футболом и делаю это всю свою жизнь. Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. Не вижу в этом ничего плохого.

Наши зарплаты заслужены? А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга — как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром. Самое главное — не я же говорю, какую зарплату мне должны платить, а клуб предлагает эти условия. А я уже выбираю, соглашаться на эти условия или нет.

Ранее игрок высказался о своей трансферной стоимости.

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SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:27
Я чуть не прослезился от такой проникновенной тирады Наира Ромашкина...
ssspartak
ssspartak ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:37
Надзор нужен везде, в любой отрасли, в том числе и спорте. Не важно финансируется он госструктурами или нет. Коррупция и серые схемы процветают! Почему сейчас средний европейский игрок стоит, дороже чем в своё время переход к примеру звезды Кристиана Вьери из Лацио в Интер?? Ды потому что на трансферах навариваются разного рода агенты-нахлебники и прочие крышующие связи личности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:31
Во Франции налоги доходят до 75 %. А то, что у нас значительную часть налогов платит работодатель совершенно не волнует и не интересует никого из тикнизянов и тюкавиных (фамилии навскидку). Я не думаю, что например Головин, имеющий очень приличный контракт в Монако после вычета налогов получает намного больше к примеру Чалова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 23:25
Надзор нужен за госструктурам, которые бюджетные деньги тратят по усмотрению своего руководства ( Газпром, РЖД, ВТБ)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:23
Европа давно перешла на дифференцированную шкалу налогов. Они отсталые?
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 22:17
В наше время большие деньги получают те, кто получает больше внимания. Где больше просмотров, внимания - там деньги. Блогеры разве заслуживают больших денег? Но они их зарабатывают по-своему.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:57
Такие идеи были популярны в начале прошлого века...
Только называлась такая идея не "уравниловка"....по другому...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:47
Скажу одно. Не завидую их мужьям, которые однажды могут попасть под горячую руку горячо любимых.
nubom
nubom
вчера в 21:29, ред.
Вопрос не в том, что футболисты РПЛ много зарабатывают. Вопрос в том, почему не зарабатывают другие, вкладывающие в свою работу, порой, гораздо более труда и приносящие на порядок больше пользы. Стоит только привязать доход футболистов к количеству зрителей на трибунах и им придется жить на материнский капитал своих подруг.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:22
Я не буду писать много. Скажу кратко. Абсолютно не согласен с Тикнизяном. Наир, твоя область деятельности, то есть футбол, лишена надзора, контроля и проверок со стороны прокуратуры ды и государства в целом! Как только этот контроль появится в футболе, то зарплаты ваши станут соответствующими игре.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:19
Стратегия какого-то отдельно взятого клуба, совершенно отличается от стратегии целого государства, в котором все клубы именно ВСЕ клубы поддерживают государственную стратегию развития. И хотелось бы добавить, что такого развития футбола за такой короткий период времени не было ни у одного государства . Почему-то Роналдо, Бензема и т.д и т.п не приехали в условно Россию или ещё куда-то. Значит есть какие-то серьёзные мысли и задачи у руководства Саудовской Аравии . И сравнивать Анжи с государственной системой просто глупо . Тем более что он хотел сегодня и сейчас, - результат ! Из-за этого он сделал ставку на сиюминутный эффект, который в при любом раскладе не дал бы результата . Хотя и тренерский штаб и созвездие игроков к этому вроде бы были и собраны . Но куча топ игроков и тренерский штаб , это как ПСЖ в фермерской Лиги 1 , может дать результат внутри чемпионата, но далёкие от европейского футбольного форума, особенно Лиги Чемпионов. При этом имея многотысячную, а может и миллионную аудиторию болельщиков с огромным временным отрезком фанатизма . И это не о чём не говорит. А у Саудовской Аравии процесс развития футбола можно сказать только начался. И огромный куш вложений даст свои результаты обязательно. Как в принципе никто и не верил что после 1970-го, из пустыни населённых бедуинами ,сегодня мы будем свидетелями такого размаха развития . Так что развитие футбола, это сущий пустяк ☝️😉👌
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:18
Не впадая в дискуссию, просто маленькая констатация факта для РАЗМЫШЛЕНИЯ...
Примерно в 2010 году мне пришлось побывать на одном консервном заводе так называемом коллективного хозяйства (колхоз) В ожидании завсклада обратил внимание на работу упаковочного станка и обслуживающего персонала в лице двух молодых женщин - стройная ставила на ленту по две трёхлитровых банки с соком (это примерно 8 кг.), вторая, более "могучая", принимала на выходе из упаковочной машины упаковки по 4 шт.. в каждой, примерно 16 кг. и здесь же рядом ставила на поддон.
Прикинули сколько кг. за смену перетаскивают бедолаги - по разному, но в среднем от 15 до 22 ТОНН.....
баск
баск
вчера в 20:48
Так ведь никто и не говорит, что уровень зарплат диктуется именно игроками,
во всяком случае- в России..

Но объективно эти зарплаты, конечно, завышены.
Причина этого, на мой взгляд, в том, что в России слишком многие стремятся выглядеть лучше, чем они есть, и люди, управляющие футболом, здесь не исключение.

Россия- страна не очень-то футбольная во многих отношениях, и как только она влилась в международную коммерческую систему, сразу же встал вопрос международной конкурентоспособности российских футбольных лиг, и прежде всего РПЛ, конечно.

Довольно быстро выкристаллизовалась несложная дилемма- либо российский футбол занимает своё справедливо-скромное место в европейском и мировом футболе, либо российский футбол пытается выглядеть сильнее своего объективного уровня..

А как это сделать в нефутбольной стране?
Только завышением зарплат игроков (а как ещё?), благо деньги в стране имеются, и футбольные клубы финансируются в значительной мере за счёт государства и окологосударственных структур.

Удержать талантливых отечественных игроков и привлечь каких-никаких легов реально только деньгами, оттого и родилась российская зарплатная надбавка для футболистов..

Не будь её- наши перспективные игроки массово уезжали бы, а леги Россию даже не рассматривали бы.

Ну и, разумеется, с надутых финансов футбольных клубов заинтересованным лицам пилить приятнее и аппетитнее, чем собирать пиловочную стружку
с микроскопических контрактиков.

А вот что в этом деле важнее- страновые понты или финансово-пиловочные интересы- судить не берусь, хотя работают оба фактора..
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:42
А как же во времена СССР играли намного лучше и получали копейки по сравнению с современниками?Это конечно оправдания и только что мы бегаем и губим здоровье....а где результат товарищ Тикнизян?Зарплаты явно завышены и не соответствуют игре футболистов.Месси и Роналду получают по заслугам т.к. приносят наслаждение своей игрой а у наших игроков запросы большие а выхлоп маленький.
adekvat
adekvat ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 20:35
Кто впахивает? Железнодорожник впахивает и в морозы, и в жару, а получает копейки. Шахтер, металлург вот кто впахивает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:34
Зарплаты у нас облагаются налогами даже больше, чем в Европе, во многом (например, в Германии суммарный налог около 30%, а у нас больше, только подоходный + все социальные налоги и выплаты, другое дело, что у них ещё много куда уходят деньги, очень дорогая коммуналка и т.п.).

Просто у нас большую часть налогов платит работодатель, и они уже учтены в финальной зарплате.

Поэтому, действительно, когда пишут, что условный итальянец получает 3 миллиона долларов в год, миллион из них он ещё может заплатить в качестве налогов и реально иметь два, а вот когда пишут, что Дзюба получает три миллиона долларов, это и значит по факту, что он получает три миллиона чистыми.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:29
Я во многом согласен, но пока что саудиты больше меняют через свой "Ньюкасл", чем через их систему. Я сильно не вижу, чем она отличается от условного "Анжи" или "Динамо" одного года, хороших клубов, но ставших игрушками двух олигархов, каждый из которых через год разочаровался в них и распродал.

И у меня есть серьёзные контраргументы, например, нет популярных чемпионатов без болельщиков, а у саудитов даже на Роналду ходит 12 тыс в пиковые матчи, а бывает по 2 тыс. Да и то ведь многие приходят один раз посмотреть на купленную легенду, а будет ещё спад.

А на большинство команд посещаемость как у аутсайдеров ФНЛ.

Конечно, можно вложить огромное количество средств даже без болельщиков и продать трансляции в разные страны, но это никогда не окупится, потому что это будет не шоу - шоу без болельщиков быть не может - а Лига Легенд.

Я уверен, что они попробуют войти и в ЛЧ, и, учитывая их возможности, даже смогут, может быть, хотя это будет ещё один удар по популярности футбола, но что это даст кому-то - вопрос.

Ну а то, что они выиграли ЧМ - свидетельствует только о том, что у них много денег)

Так что динамика может измениться, конечно, но пока что я не вижу, что должно произойти, чтобы их чемпионат стал топовым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:21
А я, в отличие от тебя , был бы рад если бы эти деньги не получали, а зарабатывали. А по справедливости такие огромные зарплаты должны облагаться и соответствующим налогом, как в Европе. Не 13 % , как у врача и учителя, получающих 20-30 тыс в месяц , а минимум 50-70%. Иначе уравниловка. А с другой стороны профессиональные футболисты должны зарабатывать, а не сидеть на шее у госбюджета.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:21, ред.
Футболист прав в главном. Не сами игроки устанавливают себе зарплату, а те, кто их нанимает. По этой причине нападки на них некоторых пользователей не имеют под собой никаких оснований.
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:04
Аналогично!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:55
Идея хорошая ,но не реализуемая.
Будь здрав, с наступающим НГ.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:44
Доброго времени суток дружище.
Во всём почти всегда был с твоим мнением солидарен, да и вообще вы очень приятный человек в общении и даже в вопросах которые являются спорными . Так вот и это ваше мнение на эту тему для меня лично будет личным и в противовес вашему .
Система может быть совершенно противоположность той , что нам предлагает РФС . Но то что делает Галицкий в Краснодаре и с какими претензиями на оригинальность он относиться к своему детищу и развитию своей стратегии развития, ничего общего не имеет к взглядам развития футбола РФС . И те чиновники из РФС которые одобряют руководство клуба Зенит, которые загубили такие детско - юношеские школы Ленинградской области как школа "Смена" и т.д , и просто пользуются на данный момент времени бюджетом Газпрома, просто губят детско - юношеский футбол и соответственно развития внутреннего потенциала нашего подростающего поколения.
Теперь о так называемых саудитах , которые вкладывая баснословные деньги 💰 в развитие своего футбола и всей инфраструктуры, хотят не просто внутреннего всплеска интереса , но и вхождения в европейскую систему, как в кубковую европейскую , так и в топ футбольную. И привлечение топ игроков мирового уровня в чемпионат Саудовской Аравии тому яркое подтверждение . И этот процесс только начинает набирать обороты . И то что в ближайшее время чемпионат Саудовской Аравии и Катара может стать одним из топ чемпионатов, можно даже не сомневаться . И то что Саудиты без альтернативы выиграли проведение Чемпионата мира 2034 , тому лишь подтверждение.
В итоге , может быть в России такие как Галицкий могут поменять всю систему в российском футболе. Надеюсь на это !
Ведь Саудиты почти уже смогли 👌😉
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:38
- А это идея! Всех Российских футболистов - в шахту! Пусть поработают отбойными молотками, подышат "свежим воздухом" в шахте через респираторы. Глядишь, и до них дойдёт, что такое "тяжёлая работа".
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:24
Бедолаги... как же им тяжело... Пожалеть?
sova147
sova147
вчера в 19:22
Зачем поднимать этот вопрос и злить пенсионеров наших
Mi6
Mi6
вчера в 19:22
Вот вопрос - во время СССР получали в разы меньше, а играли лучше, как это взаимосвязанно?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:21
Вопрос конечно интересный. Припомнилось, что когда И. В. Сталину сказали, что его зарплата меньше, чем у стахановца шахтёра, он парировал -- а вы спуститесь в шахту и поработайте там недельку. Вопрос отпал. Справедливый был мужик..
Считаю не корректным обсуждать чужие зарплаты. За даром не вскочит и чирей.))))
Интерес
Интерес
вчера в 19:19
Конечно,в детстве не думали! Но об этом думали мамы-папы и другие взрослые дяди,паразитирующие но спорте.То есть,профессиональные "трательщики",ведь наш спорт дохода никому не приносит.
Лучше расскажи,почему наши футболисты,говоря о коротком спортивном веке,массово не заботятся о будущей профессии,считая,что к 30-35 годам трудовая жизнь закончится,а поэтому надо скирдовать деньжищи впрок,и ещё демонстрировать свою финансовую исключительность, цинично и демонстративно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:12
Лучше бы он ничего не говорил.
Игроки не заслуживают такие зарплаты.
В большинстве своем...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:07
Зря поднял он эту тему. Жизнь удалась и не завидуйте, если быть кратким от его посыла. Простые люди делают их, если не они, играл бы в регби).
Гость
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