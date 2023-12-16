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ГлавнаяНовостиФинансыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду не попал в сборную из самых дорогих игроков саудовской лиги

сегодня, 00:20

Портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих игроков Саудовской Премьер-Лиги.

Вратарь: Яссин Буну — 11 млн евро («Аль-Хиляль»).

Защитники: Мерих Демирал — 18 млн, Роджер Ибаньес — 25 млн (оба — «Аль-Ахли»), Эмерик Ляпорт — 25 млн («Аль-Наср»).

Полузащитники: Фабиньо — 35 млн («Аль-Иттихад»), Рубен Невеш — 40 млн, Сергей Милинкович-Савич — 35 млн, Малком — 30 млн (все — «Аль-Хиляль»), Отавиу — 30 млн («Аль-Наср»).

Нападающие: Александар Митрович — 28 млн, Неймар — 45 млн (оба — «Аль-Хиляль»).

Что примечательно, в список не вошёл форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:49
Так вы просто наведите на игроков и посмотрите в этом списке сколько кому лет, там максимум 32 года. Конечно они будут все стоить дороже чем 38-ми летний.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:42
А где местные? Сборную составили из гастарбайтеров.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
сегодня в 07:04
Здесь возраст уже играет роль, как никак через пару месяцев 39 будет и как он играет. Даже Ибра не выдавал такого.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:55
Будет первым запасным. Хорошая скамейка тоже нужна.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:27
Для дырявого это тяжёлый удар по психике.
Гей-нарцисс ехал к верблюдам с надеждой, что он наконец-то станет лучшим, что его везде будут холить, лелеять и любить, но даже здесь тень его зловещего врага лучше, трибуны соперников нередко напоминают ему об этом.
Да денег у него много, но это удар по самолюбию.
Дырявый нужен только для потехи, типа по понтоваться, "смотрите кто у нас есть".
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ Real Madrid ola (раскрыть)
сегодня в 01:19
В "разы"??.. 🤭.. А чё он расстроился тогда?.. А-ха-ха-ха..
Real Madrid ola
Real Madrid ola ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 00:58
Когда Роналду было столько же лет, сколько и твоему маленькому кумиру сейчас, он стоил дороже в разы
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:45
Пенсионеров не берут в список...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:45
Чудеса в золотой клетке!).
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:42
Он уже свыкся с этим.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:34
Примечательно, что возглавляет этот список Неймар - 45 "лямов".
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:25, ред.
Он давно "недорогой".. Только "красивый".. Фрукт.. Геше придется второй раз забанить Transfermarkt.. На всякий случай.. Чтоб не ожили.. А-ха-ха-ха.. 😀
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:24
Ничего страшного для него не произошло.
У него их 💰 хватает !)
Гость
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