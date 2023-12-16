Роналду не попал в сборную из самых дорогих игроков саудовской лиги

Портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих игроков Саудовской Премьер-Лиги.
Вратарь: Яссин Буну — 11 млн евро («Аль-Хиляль»).
Защитники: Мерих Демирал — 18 млн, Роджер Ибаньес — 25 млн (оба — «Аль-Ахли»), Эмерик Ляпорт — 25 млн («Аль-Наср»).
Полузащитники: Фабиньо — 35 млн («Аль-Иттихад»), Рубен Невеш — 40 млн, Сергей Милинкович-Савич — 35 млн, Малком — 30 млн (все — «Аль-Хиляль»), Отавиу — 30 млн («Аль-Наср»).
Нападающие: Александар Митрович — 28 млн, Неймар — 45 млн (оба — «Аль-Хиляль»).
Что примечательно, в список не вошёл форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Гей-нарцисс ехал к верблюдам с надеждой, что он наконец-то станет лучшим, что его везде будут холить, лелеять и любить, но даже здесь тень его зловещего врага лучше, трибуны соперников нередко напоминают ему об этом.
Да денег у него много, но это удар по самолюбию.
Дырявый нужен только для потехи, типа по понтоваться, "смотрите кто у нас есть".
Гей-нарцисс ехал к верблюдам с надеждой, что он наконец-то станет лучшим, что его везде будут холить, лелеять и любить, но даже здесь тень его зловещего врага лучше, трибуны соперников нередко напоминают ему об этом.
Да денег у него много, но это удар по самолюбию.
Дырявый нужен только для потехи, типа по понтоваться, "смотрите кто у нас есть".
https://youtu.be/2lux_E5bt5Q?feature=shared
У него их 💰 хватает !)
У него их 💰 хватает !)