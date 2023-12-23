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«Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 17:27
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура АПЛ (2:0).

Джаррод Боуэн открыл счет на 72-й минуте, а удвоил преимущество команды Мохаммед Кудус на 78-й.

После поединка «Вест Хэм» идет на 6-м месте (30 очков), МЮ находится на 8-й строчке (28 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Вест Хэм»
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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 19:11
Уверен, что ему увольнение банально не подпишут.

Не потому, что его ценят как тренера (я даже на 200%, а не на 100 уверен, что Глэйзеры даже не в курсе, как его зовут), а просто потому, что сейчас из него можно быстро сделать козла отпущения и скинуть всю вину за происходящее на него, передать клуб Рэдклиффу, и уйти с баблом и относительно чистым именем
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:11
Я не понимаю, ГДЕ ИГРА МЮ? 10 лет ее уже нет. У Тотехэма есть, у Брайтона есть, у Астон вилы, у всех грандов Апл она есть (кроме Челси) ну что с МЮ не так? Разные тренеры были, много трансферов, в том числе и за 100 лямов. Почему команда настолько деревянная? Не одной комбинации, никакой желании, как будто вышла последняя команда с ФНЛ. Может всю команду распустить, и построить более менее молодую, перспективную и балансную тиму?
xxd2xgkztqb9
xxd2xgkztqb9
сегодня в 18:59
Не понятно как долго будут терпеть голандца в Манчестере
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 18:50
Он уйдёт в отставку только на 25% нынешним владельцам нравится, а у нового не хватило денег на целый клуб, значит будет громоотводом, вместо вудворда на плакате появится новое имя!!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:42
Ну и как Ливерпуль не вынес такой Мю? В голове не укладывается
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:40
Может Тен Хаг сам пойдет в отставку?
Grizly88
Grizly88 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 18:40
Хорош
shlomo
shlomo
сегодня в 18:25
Казалось, что игра так и будет тянуться без моментов до финального свистка, но после 60-й минуты "Вест Хэм" резко добавил, а гости оказались к этому не готовы. Более того, в случае с первым голом проморгала защита "МЮ", а второй привезли себе сами после обреза. "Молотобойцы" же сыграли грамотно, как и до голов, так и после них. Закрываться не стали, держали в напряжении и добились победы, обойдя соперника в таблице.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:02
Так Ливерпуль не реализовал свои моменты. Для МЮ главное было не проиграть разгромно, но смогли сыграть вничью. Но ничего позитивного для МЮ в матче с Ливерпулем не было. А у Ливерпуля пока проблемы с автобусами.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:41
Тен Хаг харооош! Лучшего тренера декабря ему!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 17:35, ред.
Абсолютно справедливый и закономерный результат. А самое обидное, что предсказуемый еще до начала матча. Думал, Камбвала привезет, но в итоге с этим справился Майну.

В остальном - все как обычно: Антони просто крутится как спиннер, Гарначо либо передерживает мяч, либо запарывает моменты только потому, что не собирается завершать их стандартно, Фернандеш вместо пасов машет руками, Хейлунду как обычно пасовать никто не собирается в принципе. И это еще не учитывая того, что по-справедливому Эванс на вторую желтую по совокупности фолов еще минуте на 70й наиграл.

Ну, и Пакетта, конечно, красавец. Его ассист на первый гол - действительно шедевр
DXTK
DXTK
сегодня в 17:33, ред.
Мойес выше МЮ в лиге это надо отметить.........после неудачи на кубке лиги, ВХ компенсировал скажем это уверенной победой в лиге.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 17:31
Слов нет одни эмоции...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:29
Походу мю слишком долго праздновали ничью на Энфилде, раз сегодня совсем никакие были. Когда вообще последний раз мю забивал? Что-то печально все у них. ВХЮ с победой, Пакета хорош!
Гость
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