«Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги

«Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура АПЛ (2:0).
Джаррод Боуэн открыл счет на 72-й минуте, а удвоил преимущество команды Мохаммед Кудус на 78-й.
После поединка «Вест Хэм» идет на 6-м месте (30 очков), МЮ находится на 8-й строчке (28 баллов).
В остальном - все как обычно: Антони просто крутится как спиннер, Гарначо либо передерживает мяч, либо запарывает моменты только потому, что не собирается завершать их стандартно, Фернандеш вместо пасов машет руками, Хейлунду как обычно пасовать никто не собирается в принципе. И это еще не учитывая того, что по-справедливому Эванс на вторую желтую по совокупности фолов еще минуте на 70й наиграл.
Ну, и Пакетта, конечно, красавец. Его ассист на первый гол - действительно шедевр
В остальном - все как обычно: Антони просто крутится как спиннер, Гарначо либо передерживает мяч, либо запарывает моменты только потому, что не собирается завершать их стандартно, Фернандеш вместо пасов машет руками, Хейлунду как обычно пасовать никто не собирается в принципе. И это еще не учитывая того, что по-справедливому Эванс на вторую желтую по совокупности фолов еще минуте на 70й наиграл.
Ну, и Пакетта, конечно, красавец. Его ассист на первый гол - действительно шедевр