«Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 17:27

«Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура АПЛ (2:0).

Джаррод Боуэн открыл счет на 72-й минуте, а удвоил преимущество команды Мохаммед Кудус на 78-й.