«Астон Вилла» на последних секундах вырвала ничью у аутсайдера АПЛ

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сегодня, 01:01

«Астон Вилла» сыграла вничью против «Шеффилда» (1:1) в матче 18-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 87-й минуте забил полузащитник «Шеффилда» Кэмерон Арчер. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло сравнял счёт.

«Астон Вилла» идёт на 2-м месте (39 очков), «Шеффилд» занимает 19-е место (9 очков).