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«Астон Вилла» на последних секундах вырвала ничью у аутсайдера АПЛ

сегодня, 01:01
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Астон Вилла» сыграла вничью против «Шеффилда» (1:1) в матче 18-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 87-й минуте забил полузащитник «Шеффилда» Кэмерон Арчер. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло сравнял счёт.

«Астон Вилла» идёт на 2-м месте (39 очков), «Шеффилд» занимает 19-е место (9 очков).

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 07:00
В Англии играют до финального свистка, только после него матч закончен.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 03:48
У Астон Виллы был хороший шанс возглавить таблицу АПЛ
и вряд ли кто-то сомневался в победе АВ над явным аутсайдером
на своём поле, но что-то пошло не так...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:54
Именно этих очков и не хватит АВ.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:51
Астон Вилла закончилась для борьбы за ЛЧ
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:35
Что Милан в Италии, что Астон Вила в Англии сегодня оба разочаровали своими результатами в играх с аутсайдерами и наверное не одного меня.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 01:05
Худший матч выдали , думая , что три очка в кармане )).Ну а Шеффилду желаю вылететь в Шип прошел на пару сезонов , с таким антифутболом , ну а Тэйлор просто в глаза дробится...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:04
не устают удивлять)
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