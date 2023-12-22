Египетский «Аль-Ахли» завоевал бронзу клубного чемпионата мира

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вчера, 19:47

«Аль-Ахли» обыграл «Ураву Рэд Даймондс» со счётом 4:2 и завоевал бронзу клубного чемпионата мира.

На 19-й минуте первый гол в игре забил защитник «Аль-Ахли» Яссер Ибрагим. На 25-й минуте полузащитник египетского клуба Перси Тау удвоил преимущество своей команды. На 43-й минуте нападающий «Уравы» Хосе Канте отыграл один мяч, а на 54-й минуте защитник Александр Шольц с пенальти сравнял счёт.

На 60-й минуте полузащитник «Уравы» Йосио Коизуми отправил мяч в свои ворота. На 75-й минуте защитник «Аль-Ахли» Али Маалул не реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму время точку в матче поставил гол Али Маалула, который реабилитировался за незабитый одиннадцатиметровый.

Сегодня в финале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» сыграет против «Флуминенсе».