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Египетский «Аль-Ахли» завоевал бронзу клубного чемпионата мира

вчера, 19:47
Урава Рэд ДаймондсЛоготип футбольный клуб Урава Рэд Даймондс (Сайтама)2 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-АхлиМатч завершен

«Аль-Ахли» обыграл «Ураву Рэд Даймондс» со счётом 4:2 и завоевал бронзу клубного чемпионата мира.

На 19-й минуте первый гол в игре забил защитник «Аль-Ахли» Яссер Ибрагим. На 25-й минуте полузащитник египетского клуба Перси Тау удвоил преимущество своей команды. На 43-й минуте нападающий «Уравы» Хосе Канте отыграл один мяч, а на 54-й минуте защитник Александр Шольц с пенальти сравнял счёт.

На 60-й минуте полузащитник «Уравы» Йосио Коизуми отправил мяч в свои ворота. На 75-й минуте защитник «Аль-Ахли» Али Маалул не реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму время точку в матче поставил гол Али Маалула, который реабилитировался за незабитый одиннадцатиметровый.

Сегодня в финале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» сыграет против «Флуминенсе».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:01
Ну по голам то боевая ничья- 3-3...
ДСА
ДСА
вчера в 19:48
Тут всё расписано заранее
Гость
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