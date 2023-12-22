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«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и выиграл клубный чемпионат мира

вчера, 22:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)ФлуминенсеМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира.

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 27-й минуте защитник «Флуминенсе» Нино отправил мяч в свои ворота. На 72-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль.

Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира.

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Стадион «Спорт Холл Стэдиум Кинг Абдулла»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:33
С такой концентрацией мощных футболистов грех был не выиграть этот матч. Но и у "Флу" технически сильные ребята, а выиграл " МС". Даже если бы результат был минимальным в пользу англичан, превосходство их во всех компонентах игры было очевидным. За исключением, пожалуй, индивидуальной техники. Здесь, на мой взгляд, перевеса ни у кого не было. "МС" был мощнее, и этим всё сказано.
Подробно пересказывать перипетии матча не имеет смысла. Сами всё видели.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:21, ред.
Игроки вылетают из-за травм, один за другим. А руководителям монополистам из ФИФА и УЕФА всё равно на них.
А представьте, что будет, как все эти турниры расширятся? У мадридского Реала уже 3 игрока порвали крестообразные связки, также много мышечных и других травм, а сезон только к середине подошёл. Мышцы заканчивают , а суставы и связки не успевают за такой интенсивностью. Думаю, что Суперлигу придумали для шантажа в сторону ФИФА и УЕФА, чтоб те отказались от расширения этих турниров, и что никто не собирается создавать Суперлигу в реальности. Клубам надо поддержать Переса, чтоб был какой-то реальный толчок против неправомерных действий этих чиновников.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
С более чем заслуженной победой Манчестер Сити и всех болельщиков этого клуба! Понятно было, что Манчестер Сити выиграет этот трофей 🏆. Европейским клубам очень редко кто может составить конкуренцию в данном турнире. Очень мощный год выдал Манчестер Сити, если не учитывать последние результаты до этого клубного чемпионата мира. После новогоднего перерыва, вроде мозг Манчестер Сити Кевин Де Брюйне должен вернуться. Рияда Мареза и Илкая Гюндогана зря отпустили. Конечно, возможно, Манчестер Сити выйдет на трансферный рынок следующим летом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:09
А зачем смайлики, когда параллельно с этим Сити сливал матч за матчем донным командам
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:48
Представитель из топ5 лиг, чемпион среди таких же сильных, закономерно победил. Такое бывает, прикиньте. Попробуйте чемпиона из НБА столкнуть с австралийской или африканской командой. Или команду из НХЛ с кем-нибудь из Азии. Хайпожоры и тут пытаются натянуть сову на глобус со своей СуперЛигой.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:36
Спасибо тем, кто добавил 10 минут к матчу, что позволило Арсеналу отыграться. Это в Испании Пеп выиграл все турниры за год. А в Англии можно выиграть 7 турниров за год. Про Кубок Английской лиги не забывай. Что бы ни было, но Сити первая английская команда, которая выиграла АПЛ, КА, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ за один год.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 23:32
Поздравляем лучший клуб мира с титулом!.. 🏆👍..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:28
«Неожиданно» сказал бы я, но нет… Сити очень силен даже в период нынешней перестройки. Лысый шарлотан делает историю
DXTK
DXTK
вчера в 23:22
Ман Сити с очередным трофеем, Год заканчивают в статусе лучшего клуба мира. если честно на этому турнире конкурентов у них не было, наилегчайшая победа. Гвардиола на то и Гвардиола чтобы брать подобные кубки.

PS Жаль что суперкубок Англии достался Арсеналу, так что у Пепа не получилось собрать 6 трофеев с МС за календарный год, как было у него Барселоне в 2009.
sihafazatron
sihafazatron ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 23:20
Не ровня кубку Соли)))
А так конечно, уровень команд совсем разный
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:19
Защитник Флу Нино, забивший автогол - это тот, за которым Зенит гоняется. Похлеще Ренана будет.
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:19
Да хоть в 100 раз, какая щас разница? Если эти команды и сыграют между собой, то это будет минимум в апреле!! А так пусть сначала Реал с Лейпцигом разберется, которому Сити 6 мячей забил, обыграв их дважды в группе))
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:16
Наверно это самый глупый футбольный турнир.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:15
С победой МС! Но от такого футбола тошнит
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:14
Это первый трофей в истории Сити. Ничего не может быть важнее. В АПЛ свое еще нагонят. А когда еще шанс будет Клубный ЧМ выиграть?
sihafazatron
sihafazatron ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:13
Да, но пока не ясно насколько серьезную. Бразилы жестко лупили
DXTK
DXTK ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:12
Родри получил травму? Если так, то я был прав когда говорил что нужно основных игроков поберечь для более важных турниров.
drug01
drug01
вчера в 23:07
Манчестер Сити наделал много шума! Поздравляем с победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:07, ред.
Как там у Хазанова...: " Ну что притихли, уважаемые овечки ? Почему волки молчат ?!..."
Сегодняшний финал КЧМ - срамота в чистом виде. Финал, где соперник МС слабее любого андердога АПЛ, не говоря про остальных из Старого Света. Эта игра - квинтэссенция не слабости ЮА футбола, а экономического неравенства, которое долгие годы строилось грязными лапами ФИФА/УЕФА, создавая тем самым футбольную монополию в Европе.
Ну и где ж тут ваш FFP, который уже в каждой ...опе, как затычка ?!
А Васька (Инфантино) слушает, да ест...

30 лет назад за Континентальный кубок сражался блистательный Милан и бразильский Сан Паулу, который Папена и Компанию накрячил 3 : 2. Вот тогда действительно было равенство возможностей и реальное продвижение игры в Мир, а не на один клочок суши, под названием ЕС.

P.S. Пепу на замены не дублёров клуба, а ребят из академии МС надо было выпускать, - те бы тоже справились.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:06
Да комментатор не самый удачный попался
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:05
У этого турнира такое громкое название Клубный Чемпионат Мира, а по сути участие для МС в полуфинале и финале нельзя даже полноценной тренировкой назвать - так лёгкая разминка.
P S Да и комментатор матча , "бедный" маялся - не знал , что говорить по ходу игры.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:03, ред.
Ну что мои други Всадники Апокалипсиса под знаменем Ситизенов, с очередным трофеем!!! Особенно поздравояю Igo0rek,allemz,Elliada,sihafazatron! Поздравляю каждого из вас!!! P.S. Неважен вес трофея, важен его наличие в трофейной!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:02
Сити сейчас раза в два слабее Реала
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mtz6rkckc5fc (раскрыть)
вчера в 23:02
Пеп любит проигрывать финалы и полуфиналы, ну это так
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:01, ред.
С учётом того на сколько сейчас слаб Сити, можно с уверенностью утверждать, что это такой-же товарищеский дог цирк как и в Катаре
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:59
А бразильцы хорошо играли.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:59, ред.
Поздравляю болельщиков Сити с этой победой и новым кубком в коллекцию вашего клуба!
По игре скажу так, первые два гола получились более на удачи и в первом тайме бразильцы точно незаслудивали проигрыша, а вот в тайме втором Сити просто добил соперника!!! Браво и еще раз с победой! Альварес герой!
mtz6rkckc5fc
mtz6rkckc5fc
вчера в 22:58
Пеп любит бразильцев в финале побеждать 4-0
Elliada
Elliada
вчера в 22:57
Официально: МС - лучший клуб мира. Поздравляю МС с первой победой на Клубном ЧМ! 7 голов за 2 матча, 0 пропущенных. Убедительная победа на турнире.

Гвардиола - первый, кто выиграл Клубный ЧМ с тремя разными клубами (Ковачич, кстати, тоже) и единственный, кто выиграл Клубный ЧМ 4 раза. Величайший в истории.

Победа на Клубном ЧМ стало 37-м трофеем в карьере Гвардиолы. Больше только у Фергюсона. Не сомневаюсь, что за несколько лет Пеп станет самым титулованным в истории.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:54
Сити с разгромной победой!!! В первом тайме бразилы играли задорно и весело, но пропустили 2 мяча в свои ворота, во втором они уже недобегали и наверно не верили в свои силы, много фолили, и опять получили 2 мяча. В итоге 4:0!! МС с очередным трофеем!!
Родри здоровья!!! он очень нужен команде
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