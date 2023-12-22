«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и выиграл клубный чемпионат мира

1703274823

вчера, 22:53

«Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира.

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 27-й минуте защитник «Флуминенсе» Нино отправил мяч в свои ворота. На 72-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль.

Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира.