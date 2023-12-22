«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и выиграл клубный чемпионат мира

«Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира.
На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес. На 27-й минуте защитник «Флуминенсе» Нино отправил мяч в свои ворота. На 72-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль.
Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира.
Сегодняшний финал КЧМ - срамота в чистом виде. Финал, где соперник МС слабее любого андердога АПЛ, не говоря про остальных из Старого Света. Эта игра - квинтэссенция не слабости ЮА футбола, а экономического неравенства, которое долгие годы строилось грязными лапами ФИФА/УЕФА, создавая тем самым футбольную монополию в Европе.
Ну и где ж тут ваш FFP, который уже в каждой ...опе, как затычка ?!
А Васька (Инфантино) слушает, да ест...
30 лет назад за Континентальный кубок сражался блистательный Милан и бразильский Сан Паулу, который Папена и Компанию накрячил 3 : 2. Вот тогда действительно было равенство возможностей и реальное продвижение игры в Мир, а не на один клочок суши, под названием ЕС.
P.S. Пепу на замены не дублёров клуба, а ребят из академии МС надо было выпускать, - те бы тоже справились.
Сегодняшний финал КЧМ - срамота в чистом виде. Финал, где соперник МС слабее любого андердога АПЛ, не говоря про остальных из Старого Света. Эта игра - квинтэссенция не слабости ЮА футбола, а экономического неравенства, которое долгие годы строилось грязными лапами ФИФА/УЕФА, создавая тем самым футбольную монополию в Европе.
Ну и где ж тут ваш FFP, который уже в каждой ...опе, как затычка ?!
А Васька (Инфантино) слушает, да ест...
30 лет назад за Континентальный кубок сражался блистательный Милан и бразильский Сан Паулу, который Папена и Компанию накрячил 3 : 2. Вот тогда действительно было равенство возможностей и реальное продвижение игры в Мир, а не на один клочок суши, под названием ЕС.
P.S. Пепу на замены не дублёров клуба, а ребят из академии МС надо было выпускать, - те бы тоже справились.