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Гвардиола — лучший клубный тренер 2023 года по версии IFFHS

вчера, 10:35

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу лучшим клубным тренером года в мире.

Второе место занял Карло Анчелотти («Реал»). Замкнул тройку Лучано Спаллетти («Наполи»/сборная Италии).

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Все комментарии
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 07:12
Да!
амурец
амурец ответ HeavenCanWait (раскрыть)
сегодня в 01:37
А разве да?
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
вчера в 21:06
Так он все разы честно брал, разве нет?
adekvat
adekvat
вчера в 20:47
Гвардиолу знаю, фисиси не знаю. Семак тоже великий тренер типа. Пусть в Оренбург пойдут потренируют, посмотрим ху из ху.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:48
Заслуженно. Когда, если не после такого года?!
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:13
По этой логике тогда и тренера Жироны следует выделить они тоже осень класно провели. или Хаби Алонсо который вообще его Байер без поражения прет....... почем Анчи в тройку попал, потому что рука Мадрида везде есть....... вот и все Реал ни одного большого трофея не взял...... а их тренер попадает в тройку при чем на второе место.
DXTK
DXTK
вчера в 19:07, ред.
Гвардиола лучший в плане трофеев за 23 год, это да, а как по мне тренер года должен быть тренер сотворивший сенсацию например Спаллети выиграть титул с Наполи, где доминируют миланские клуби и старуха не простая задача, тем более этот титул со времен Марадоны, но итальянца почему то поставили на 3 место. Анчелотти ничего существенного не выиграл, титул достался Барселоне, но стал вторым видимо и там мадридская рука помогла........
8smv7833uxjj
8smv7833uxjj
вчера в 15:50
Не обсуждается !
амурец
амурец
вчера в 12:57
А заслужил, и АПЛ выиграл, и ЛЧ в этот раз честно взял
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:32
А я и говорил про второе место, что Спалетти надо на него. Насчёт Анчи я могу предположить, что потому что награда за весь 2023 год, а этой осенью "Реал" - одна из самых ярких и играющих команд.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:30
По Инзаги ок, спорить не буду. Но в первую очередь я вообще не понял место Анчелоти, с чего вдруг он второй??? За что?
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:28
Странно что Индзаги нету в списке
1. Гвардиола
2 Индзаги
3 Спалетти
fv8msk3gq7jt
fv8msk3gq7jt
вчера в 12:00
Пеп сейчас реально самый крутой тренер с хорошо поставленной игрой
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:57
Бенфика прошлого сезона была очень сильна. Где-то в глубине души даже надеялся видеть их в полуфинале минимум. Но это не отменяет того, что Индзаги не ровня топам, и даже Спаллетти. Интеру во многом повезло в ЛЧ, а в Серии А были ничуть не интереснее прочих клубов с первых мест таблицы.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:30
Вкус денег сильно чувствуется.
Не только талантом силен Гвардиола.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:30, ред.
У меня только вопрос, за что Индзаги? У него в плей-офф ЛЧ были "Бенфика", "Порту" и "Милан", команды, которые вполноги можно обыгрывать. Чемпик он сильно слил.

За неплохой матч в финале при просто суперлегчайшей жеребьёвке? Сомнительно, но ок (с).

Я бы дал Спалетти, у него команда хотя бы две трети сезона ярко всех рвала, а не просто попалась на супер-лёгкий путь в ЛЧ, ну а потом просто сдохла.
9bkd5mxefvbp
9bkd5mxefvbp
вчера в 11:29
Нынче конкурентов лысому шарлатану не было
Elliada
Elliada
вчера в 10:54
Понятное дело. Выиграл 5 трофеев за год, включая ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:49
Бесспорно лучший.
А на втором месте должен быть Индзаги вместо деда
Гость
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