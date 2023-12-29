Гвардиола — лучший клубный тренер 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу лучшим клубным тренером года в мире.
Второе место занял Карло Анчелотти («Реал»). Замкнул тройку Лучано Спаллетти («Наполи»/сборная Италии).
1. Гвардиола
2 Индзаги
3 Спалетти
1. Гвардиола
2 Индзаги
3 Спалетти
Не только талантом силен Гвардиола.
Не только талантом силен Гвардиола.
За неплохой матч в финале при просто суперлегчайшей жеребьёвке? Сомнительно, но ок (с).
Я бы дал Спалетти, у него команда хотя бы две трети сезона ярко всех рвала, а не просто попалась на супер-лёгкий путь в ЛЧ, ну а потом просто сдохла.
За неплохой матч в финале при просто суперлегчайшей жеребьёвке? Сомнительно, но ок (с).
Я бы дал Спалетти, у него команда хотя бы две трети сезона ярко всех рвала, а не просто попалась на супер-лёгкий путь в ЛЧ, ну а потом просто сдохла.
А на втором месте должен быть Индзаги вместо деда
А на втором месте должен быть Индзаги вместо деда