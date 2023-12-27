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Эдерсон — лучший вратарь 2023 года по версии IFFHS

вчера, 22:08

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего вратаря мира в 2023 году.

Им стал игрок «Манчестер Сити» Эдерсон. Бразилец вместе с командой выиграл требл (АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов).

Голкипер набрал 145 очков и опередил Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» (76), аргентинец стал вторым второй год подряд. Замкнул тройку Тибо Куртуа из «Реала» (73), он получал награду в 2018 и 2022 году.

В первую десятку также вошли:

Марк-Андре тер Штеген — «Барселона» (58)

Ян Облак — «Атлетико» (36)

Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ (23)

Яссин Буну — «Севилья»/«Аль-Хиляль» (22)

Алиссон — «Ливерпуль» (19)

Андре Онана — «Интер»/«Манчестер Юнайтед» (16)

Мик Меньян — «Милан» (13).

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:16
В МС все лучшие
xd9m9xtkdeqk
xd9m9xtkdeqk
сегодня в 02:09
Всё по делу, лучшая команда, естественно лучший вратарь
амурец
амурец
сегодня в 00:07
Да уж
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:53
Какое-то гумно - рейтинг. С чего Яблок и ДыняРума заняли такие высокие места вообще непонятно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Поздравляем Эдерсона со званием лучшего вратаря мира!!!
shur
shur
вчера в 22:36, ред.
...Куртуа,увы пока не форме! ...Я согласен с выбором, заслужил!
Гость
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