Эдерсон — лучший вратарь 2023 года по версии IFFHS

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вчера, 22:08

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) определила лучшего вратаря мира в 2023 году.

Им стал игрок «Манчестер Сити» . Бразилец вместе с командой выиграл требл ( АПЛ , Кубок Англии и Лигу чемпионов).

Голкипер набрал 145 очков и опередил Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» (76), аргентинец стал вторым второй год подряд. Замкнул тройку Тибо Куртуа из «Реала» (73), он получал награду в 2018 и 2022 году.

В первую десятку также вошли:

Марк-Андре тер Штеген — «Барселона» (58)

Ян Облак — «Атлетико» (36)

Джанлуиджи Доннарумма — ПСЖ (23)

Яссин Буну — «Севилья»/«Аль-Хиляль» (22)

Алиссон — «Ливерпуль» (19)

Андре Онана — «Интер»/«Манчестер Юнайтед» (16)

Мик Меньян — «Милан» (13).