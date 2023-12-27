Эдерсон — лучший вратарь 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего вратаря мира в 2023 году.
Им стал игрок «Манчестер Сити» Эдерсон. Бразилец вместе с командой выиграл требл (АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов).
Голкипер набрал 145 очков и опередил Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы» (76), аргентинец стал вторым второй год подряд. Замкнул тройку Тибо Куртуа из «Реала» (73), он получал награду в 2018 и 2022 году.
В первую десятку также вошли:
Марк-Андре тер Штеген — «Барселона» (58)
Ян Облак — «Атлетико» (36)
Джанлуиджи Доннарумма — ПСЖ (23)
Яссин Буну — «Севилья»/«Аль-Хиляль» (22)
Алиссон — «Ливерпуль» (19)
Андре Онана — «Интер»/«Манчестер Юнайтед» (16)
Мик Меньян — «Милан» (13).