«Пари Сен-Жермен» выиграл Суперкубок Франции

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сегодня, 00:39

«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Тулузу» со счетом 2:0.

Ли Канджин открыл счет на 3-й минуте, на 44-й Килиан Мбаппе провел второй гол.