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«Пари Сен-Жермен» выиграл Суперкубок Франции

сегодня, 00:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Тулузу» со счетом 2:0.

Ли Канджин открыл счет на 3-й минуте, на 44-й Килиан Мбаппе провел второй гол.

ПСЖ выиграл Суперкубок в 12-й раз в своей истории и во второй раз подряд.

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02 января
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Все комментарии
4dukfqz6bz94
4dukfqz6bz94
сегодня в 08:31
Вполне ожидаемая победа. Конкурент то не самый сильный был. Кубки во Франции не в почете.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:14
С ожидаемой победой ПСЖ и болельщиков. Но вот мне интересно, игрокам этого клуба, которые выступали и которые могли бы и сейчас хорошо выступать в топ-3 лигах, им реально интересно играть за ПСЖ в лиге фермеров? Или они это терпят ради денег? Вспомните, каким игроком был Усман Дембеле, будучи игроком Боруссии Дортмунд? С тем подлым поведением, перед переходом в Барселону, он сломал себе карьеру. Кто вот так уходил, так и не заиграл в основном. К примеру, Дембеле, Коутиньо, Малком (подвёл Рому и перешёл в Барселону), Хуммельс, Гётце, Бонуччи и т.д.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:07
В группе Стрельцова тоже много клонов. Нейтроны, агенты...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:10
Скромно, но со вкусом
adekvat
adekvat
сегодня в 06:25
Во Франции у них соперников нет.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:28
А зачем так пафосно Пари Сен Жермен. Просто ПСЖ. и все.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 04:17
Не кто и не сомневался в их победе!
протон
протон
сегодня в 03:32, ред.
Группа Гаврилова пала. Лично насчитал 14 клонов. Одина из активных групп могла бы с набором опытных игроков, ну теперь копить для гр. Заболотного достаточно 20 000 баллов на 10 игр , больше игр на линии в финале не будет более чем уверен.
амурец
амурец
сегодня в 02:24
Ожидаемо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:48
Было бы удивительно если бы это было наоборот .
sova147
sova147
сегодня в 01:03
Ещё один очередной кубок, поздравляем!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:48
Это ожидаемый результат.
И Мбаппе снова отличился
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