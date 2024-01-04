«Пари Сен-Жермен» выиграл Суперкубок Франции

«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Тулузу» со счетом 2:0.
Ли Канджин открыл счет на 3-й минуте, на 44-й Килиан Мбаппе провел второй гол.
ПСЖ выиграл Суперкубок в 12-й раз в своей истории и во второй раз подряд.
|Пари Сен-Жермен2 : 0Тулуза
|Матч завершен
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Тулузу» со счетом 2:0.
Ли Канджин открыл счет на 3-й минуте, на 44-й Килиан Мбаппе провел второй гол.
ПСЖ выиграл Суперкубок в 12-й раз в своей истории и во второй раз подряд.
И Мбаппе снова отличился
И Мбаппе снова отличился