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Головин признан болельщиками «Монако» лучшим игроком первой половины сезона

вчера, 23:16

Болельщики «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим футболистом первой половины сезона в составе команды.

Россиянин набрал 76% голосов, с большим отрывом опередив Виссама Бен-Йеддера (15%) и Такуми Минамино (3%).

В нынешнем сезоне хавбек провёл 15 матчей за клуб, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Также французское издание L'Equipe включило Головина в символическую сборную первой половины сезона и всего 2023 года в Лиге 1.

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Все комментарии
n5n4ncqpgjxf
n5n4ncqpgjxf
сегодня в 06:47
Вполне заслуженно, этот сезон можно занести в актив
adekvat
adekvat
сегодня в 06:47
Хоть кто то из россиян заиграл за бугром.
drug01
drug01
сегодня в 00:41
Это не последний его успех! Молодец!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:27
Очень рад за Сашу.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:33
Саша и во второй половине сезона будет лучшим в своей команде, если не травмируется.
Интерес
Интерес
вчера в 23:23
Трудно оспорить их решение,как по результатам голосования,так и визуальным впечатлениям от просмотра ряда матчей с его участием.
Как раньше говорили-Шахтёрская закваска!
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