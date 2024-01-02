Головин признан болельщиками «Монако» лучшим игроком первой половины сезона

Болельщики «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим футболистом первой половины сезона в составе команды.
Россиянин набрал 76% голосов, с большим отрывом опередив Виссама Бен-Йеддера (15%) и Такуми Минамино (3%).
В нынешнем сезоне хавбек провёл 15 матчей за клуб, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Также французское издание L'Equipe включило Головина в символическую сборную первой половины сезона и всего 2023 года в Лиге 1.
Как раньше говорили-Шахтёрская закваска!
Как раньше говорили-Шахтёрская закваска!