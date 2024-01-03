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Месси и Роналду претендуют на место в сборной 2023 года по версии ФИФА

вчера, 19:24

ФИФА и FIFPro опубликовали список претендентов на попадание в символическую сборную 2023 года. Победители будут объявлены 15 января.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эдер Милитао, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д/«Реал»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Родри, Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне (все – «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»/«Аль‑Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ/«Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль‑Наср»), Винисиус («Реал»).

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02 января
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Все комментарии
амурец
амурец ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 12:04
А меся что здесь делает?
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:32
Что делает здесь Кристина? Или ФИФА без разницы кого включать, главное поддерживать актуальную европейскую лгбт-повесточку ?
cska1948
cska1948 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 09:42
За прошлые...
амурец
амурец
сегодня в 02:23, ред.
Роналду ну не знаю, все же не в ведущей лиге играет, ну а Месси вообще смех, в любительской лиге и то никакой, так гллядишь ему и очередной липовый ЗМ подарят
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:21, ред.
Мой вариант:
____________Эдерсон
(потому что Куртуа травмирован)
_Диаш_____Рюдигер_____Ван Дейк
Вальверде _Родри_Гюндоган_Джуд
_Мбаппе ___Холанд___Роналду
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:16
Роналду ещё можно включить сюда. А что тут делает Меська, который не попал даже в сборную сезона в МЛС? Им самим не стыдно? Вот, к примеру, почему не Салах или Родриго?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:53, ред.
Месси это Месси.. Взял два трофея, один первый для Майами и в тройке на The Best от ФИФА.. А что делает здесь чел, "забивающий" комнандам с обороной сплош из аравийцев и имеющих 0 трофеев?.. Здесь ему не место.. Для него существует только Ближний Восток.. Пусть там и сидит ... 👆..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:56
По инерции включают этих футбольных пенсионеров.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ g9sb9pzwtvf2 (раскрыть)
вчера в 21:47
Почему? Роналду много голов забил и саудовская лига сейчас имеет довольно качественных игроков, 50+ голов тоже неплохо


А месси там команда предпоследнее место заняла, даже с его бускетсом и джессикой альбой, тут точно незачто
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Матвей Симонов1 (раскрыть)
вчера в 21:16
Если только из-за хайпа...
Холанн, Кейн, Мбаппе, Вини, но только не дырявый.
Матвей Симонов1
Матвей Симонов1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:14
Поверь,они там только из за медиа накрученности
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:13
Дырявый весь год провёл с верблюдами и он в сборной ФИФА?
Если он туда попадёт, это будет самый позорный момент в её истории.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:38
Роналду это понятно лучший бомбардир года а гном там за какие заслуги??
lotsman
lotsman
вчера в 20:36
В качестве свадебных генералов, сгодятся, в качестве игроков, я бы не стал их включать.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:05
По футбольному оба не заслужили, но по медийному им нет равных. Тем более, в списке есть Бензема, Винисиус, Мбаппе - по такой логике спокойно дополняют лист.
g9sb9pzwtvf2
g9sb9pzwtvf2
вчера в 20:03
Обоих надо исключать, они уже раритеты.
c6gqpqg83gz8
c6gqpqg83gz8
вчера в 20:01
Оба претенденты уже по привычке, но в сборную они не должны попасть
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:00
Кто же первый решится сойти с Олимпа, или аки Кази Миура до 56 будут бередить души почитателей таланта? Видать Беллингем и иже с ним забыть заставят. Хотя два величайших футболиста. Но останусь на своем, магия 1986 Марадоны была лучшей.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:52
Это заочное соревнование всем надоело.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:49
Ничего не поделаешь...
Правда гном меньше всех заслужил место в этой сборной.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:26
Пока что Месси и Роналду в трендах.
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