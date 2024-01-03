Месси и Роналду претендуют на место в сборной 2023 года по версии ФИФА

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вчера, 19:24

ФИФА и FIFPro опубликовали список претендентов на попадание в символическую сборную 2023 года. Победители будут объявлены 15 января.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эдер Милитао, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д/«Реал»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Родри, Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне (все – «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»).