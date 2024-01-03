Месси и Роналду претендуют на место в сборной 2023 года по версии ФИФА

ФИФА и FIFPro опубликовали список претендентов на попадание в символическую сборную 2023 года. Победители будут объявлены 15 января.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эдер Милитао, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д/«Реал»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Родри, Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне (все – «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»/«Аль‑Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ/«Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль‑Наср»), Винисиус («Реал»).
____________Эдерсон
(потому что Куртуа травмирован)
_Диаш_____Рюдигер_____Ван Дейк
Вальверде _Родри_Гюндоган_Джуд
_Мбаппе ___Холанд___Роналду
____________Эдерсон
(потому что Куртуа травмирован)
_Диаш_____Рюдигер_____Ван Дейк
Вальверде _Родри_Гюндоган_Джуд
_Мбаппе ___Холанд___Роналду
А месси там команда предпоследнее место заняла, даже с его бускетсом и джессикой альбой, тут точно незачто
А месси там команда предпоследнее место заняла, даже с его бускетсом и джессикой альбой, тут точно незачто
Холанн, Кейн, Мбаппе, Вини, но только не дырявый.
Холанн, Кейн, Мбаппе, Вини, но только не дырявый.
Если он туда попадёт, это будет самый позорный момент в её истории.
Если он туда попадёт, это будет самый позорный момент в её истории.
Правда гном меньше всех заслужил место в этой сборной.
Правда гном меньше всех заслужил место в этой сборной.