Де Брюйне получил приз лучшему плеймейкеру 2023 года от IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2023 года.
1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Англия) — 181 балл;
2. Лионель Месси («Интер Майами»/ПСЖ) — 100;
3. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия) — 78;
4. Джуд Беллингем («Реал», Испания) — 70;
5. Мартин Эдегор («Арсенал», Англия) — 18;
6. Джамал Мусиала («Бавария», Германия) — 17;
7. Тони Кроос («Реал», Испания) — 15;
8. Педри («Барселона», Испания) — 12;
9. Федерико Вальверде («Реал», Испания) — 11;
10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия) — 10.
Кевин ещё и пропускал игры. А остальные, даже Месси, всё же не оказали такое влияние на игру своих клубов как эти двое. Но в этой паре лучшим всё же был Беллингем.
Кевин ещё и пропускал игры. А остальные, даже Месси, всё же не оказали такое влияние на игру своих клубов как эти двое. Но в этой паре лучшим всё же был Беллингем.