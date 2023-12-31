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Де Брюйне получил приз лучшему плеймейкеру 2023 года от IFFHS

вчера, 10:24

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров по итогам 2023 года.

1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Англия) — 181 балл;

2. Лионель Месси («Интер Майами»/ПСЖ) — 100;

3. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия) — 78;

4. Джуд Беллингем («Реал», Испания) — 70;

5. Мартин Эдегор («Арсенал», Англия) — 18;

6. Джамал Мусиала («Бавария», Германия) — 17;

7. Тони Кроос («Реал», Испания) — 15;

8. Педри («Барселона», Испания) — 12;

9. Федерико Вальверде («Реал», Испания) — 11;

10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия) — 10.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:33
Так это ты мне написал если что и после спрашиваешь, что меня эта тема волнует...
Да тема волнующая и полное презрение к таким, не зря закон вышел в нашей стране.
Вон вечеринку ивлеевой уже признали лгбт пропагандой!!!
Дырявым полное презрение или ты не согласен?
амурец
амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:47
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Даже среди дырявых на второе место поставили?
    Так португальский неудачник даже среди дырявых не первый.
    Это фиаско!!!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 20:02
    О дырявом португальце даже не вспомнили.
    Вы опять попутали.
    амурец
    амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 19:48
    На второе место поставили
    Верг
    Верг
    вчера в 16:23
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 14:51, ред.
      Интересно каким макаром Месси мог стать в ПРИНЦИПЕ плеймейкером в МЛС ?!
      Там же, кроме него самого, отдавать передачи н е к о м у !!!

      P.S. Мне кажется великий аргентинец сам не рад номинациям, которые потворствуют растущему количеству хейтеров, нежели его обожателей.
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      вчера в 14:00
      КДБ заслужил.. Поздравляем!.. Ну, а Месси это Месси.. Он всегда в креативных топах.. Кстати, а где тот, который по мнению многих "пол жизни провёл полузащитником"?.. А-ха-ха-ха.. 🤭
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 13:36
      1. Де Брюйне
      2. Белингхэм
      3. Эдегор
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 12:08
      Гном шас истерику закатит
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 12:06
      А о дырявом даже не вспомнили.
      Рой Макай
      Рой Макай ответ Agamaga_ (раскрыть)
      вчера в 11:45, ред.
      Только остальные из списка играют в АПЛ, Ла Лиге и еврокубках, а Месси почти весь 2023-й год провел в МЛС. Тут можно и с простреленной ногой обойти.
      амурец
      амурец
      вчера в 11:39
      Ну тут спарведливо, в смысле победителя, а Меську опять затолкали
      shur
      shur
      вчера в 11:35
      ...мозг МС, всё время в поиске мяча, партнера, с длинным пасом,подачей,неплохим ударом, всё это конечно де Брюйне! Здоровья парню, а у Джуда вооооообще всё впереди! Привет Карлику-пенсионеру,затисался,однако!!!
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 11:18
      Ну вот, пожалуй, не соглашусь. Весь мир видел, что вторая половина года явно осталась за Беллингемом, а если кто-то начал за ним следить именно с лета, то стоит сказать, что англичанин и в первой половине был шикарен.

      Кевин ещё и пропускал игры. А остальные, даже Месси, всё же не оказали такое влияние на игру своих клубов как эти двое. Но в этой паре лучшим всё же был Беллингем.
      Agamaga_
      Agamaga_
      вчера в 11:17
      Кевин действительно провёл почти идеальный сезон. Но посмотрите на Месси, он пешком обошёл всех хваленных игроков Европы. Гений держит уровень!
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 10:56, ред.
      Приветствую, с наступающим!!!
      Вы же на этом сайте давно и наверное должны помнить, что похожие разговоры были и год и два и пять и десять лет назад.
      И каждый раз я слышу, что КП убивают, но блин живучий он оказывается если до сих пор в него играют.
      По поводу, что интерес у пользователей пройдёт и они уйдут и КП и сам сайт загнётся.
      Такая же история, пользователи, что бы там не говорили никуда не уходят, а порой просто играют другими аккаунтами. Кто то даже клялся, что играть не будет, но через месяц, два опять в строю.
      Вот увидите, что будут играть и КП будет и никуда они не денутся.
      Да и не одним КП живёт сайт, у меня на первом месте всегда стоят новости, а конкурс просто бонус. Я не молюсь на КП и тем более не сижу, не дежурю сутками зарабатывая очки.

      Так, что почти всех с новым годом и помните, что это всего лишь игра!!!
      shlomo
      shlomo
      вчера в 10:55
      Уважаемая администрация и ВСЕ пользователи сайта Соккер!!!!!

      Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, пусть во всех делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды позади и в новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбывается!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 10:44
      Заслужил рыжий!!))
      Гость
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