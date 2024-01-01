Роналду — лучший бомбардир 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего бомбардира 2023 года.
Им стал португалец Криштиану Роналду из саудовского «Аль-Насра». На счету 38-летнего игрока 54 мяча. Из них 10 Роналду забил за сборную Португалии.
Второе место занял Килиан Мбаппе из ПСЖ (52 мяча, 10 за сборную), третье — Харри Кейн из «Баварии» (52 гола, 9 — за сборную).
Сейчас игрока оттуда ставят в один ряд с нападающим из топ лиг! Может коэффициент тоже поменять?) Денежки саудовцы занесут куда надо и вуаля, готово)
Сейчас игрока оттуда ставят в один ряд с нападающим из топ лиг! Может коэффициент тоже поменять?) Денежки саудовцы занесут куда надо и вуаля, готово)