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Роналду — лучший бомбардир 2023 года по версии IFFHS

вчера, 11:12

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего бомбардира 2023 года.

Им стал португалец Криштиану Роналду из саудовского «Аль-Насра». На счету 38-летнего игрока 54 мяча. Из них 10 Роналду забил за сборную Португалии.

Второе место занял Килиан Мбаппе из ПСЖ (52 мяча, 10 за сборную), третье — Харри Кейн из «Баварии» (52 гола, 9 — за сборную).

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Все комментарии
Agamaga_
Agamaga_ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 20:40
В ЛЧ посчитай количество сыгранных матчей и забитых голов, и тогда увидишь, что Месси не забил меньше.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 15:09
Слушай, а Месси не добрался до рекорда Криша в Лиге Чемпионов. Да и 7-0 не влетал там Рон, в отличии от Месси.
Каждому своё.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 15:08
- Это Феррари?
- Нет, это Бентли.
Agamaga_
Agamaga_ ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:38
Гном чемпион мира и самый титулованный футболист в истории футбола!
Agamaga_
Agamaga_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:38
С момента перехода криша в Реал, Месси выиграл намного больше. И личные встречи больше выиграл Месси. Зачем же отрицать? Разве Роналду что-то значимое выиграл с Ювентусом? Они и без него выигрывали чемпионат.
Месси смог выиграть чемпионат мира! А Роналду не смог. Вот и вся разница. А в этом любительском чемпе сколько он там голов забил ничего не решает. Перешёл он в самый сильный клуб, они были на первом месте, а после перехода криша никогда больше не вышли на первое место. Вот это и есть показатель. Его голы команде ничего не даёт.
Agamaga_
Agamaga_ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:31
Он только и мог через такой чемпионат о себе напомнить.
И всё равно не добрался до отметки 91 гол за год.
Что за машина, который уступает пешеходу?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:18
Тут без вопросов! Машина по забиванию голов! Машина по забиванию болтов на хейтеров.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:48
Заметьте, никто, почти, про этого м. ч удака не пишет. Букву ч уберите.
Real Madrid ola
Real Madrid ola ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 07:31
Рейтинг уефа составляется из учета побед команд в еврокубках, сейчас Азербайджан выше рейтингом чем россия и словения, чемпионат греции выше чем чемпионат хорватии, это не значит что Азербайджанский чемпионат сильнее словенского и уж тем более сильнее российского, тоже самое и греция не силнее чемпионата ховатии
Karkaz
Karkaz ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 05:14, ред.
Против фактов не попрёшь? То что Испания набрала больше очков, да, факт. А где факт что это самый сильный чемпионат? Тогда Барса стабильно набирала очки, Реал тоже, плюс был не слабый Атлетико. А английские клубы в то время часто вылетали на ранних стадиях. Но это никак не относится к силе чемпионата. Сила чемпионата это когда конкуренция внутри чемпионата, а не кто больше в еврокубках очков наберёт. Чисто теоретически Германия или Франция может быть на первом месте, если Бавария каждый год будет выигрывать ЛЧ, а какой нибудь Лейпциг каждый год ЛЕ. Вряд ли кто то скажет что бундеслига самый сильный чемпионат.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 00:30
Испания выше, потому что Реал Мадрид и Барселона , почти каждый выходили 1/2 или 1/4 финала. И Атлетико с остальными тоже что-то зарабатывали. Это глупо отрицать. Что те голы помогли выиграть Меське?
ugbwr82w8ykk
ugbwr82w8ykk ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:48
Это всё от комплексов собственной неполноценности.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:34
Это рейтинг УЕФА за тот год. Чтобы матчасть у Вас была. Против фактов же не поспоришь, там даже козыри вида "меська забивает мусорные голы" не особо поможет. 🤔

Константин Каплий
Константин Каплий ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:47
А забыл про тот факт, что ему уже 38, кто-то в этом возрасте уже с дивана встать не может, не то чтобы о каких-то там рекордах даже думать
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:17
И 0 титулов.. Даже в СА.. Ай, молодца.. Хе..
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:03
Ахахаха, Меська забивал в самом сильном чемпионате того времени??? Из-за того, что Реал Мадрид и Барселона были на голову выше остальных клубов мира, не делает Ла Лигу сильнейшей в мире. Это просто Меська тогда играл в самой сильной команды того времени, против тактики которой тогда не знали, как играть. И если посмотрим, то увидим, что большинство из тех голов Меськи были мусорными, то есть, вообще ничего не значащие. Посмотри , как Меська играл в Лиге 1(в намного молодом возрасте). После этого перехода, он доказал, что вне Барселоны, где игра была построена под его статистику, он никто. Подставной ЧМ можешь не приводить в пример. Он там только пенальти забил, и не все реализовал. И если ты посмотришь, то Роналду играет не за самую сильную команду Саудовской Примьер Лиги. После того, как закончилась та Барселона, которая играла на статистику Меськи, он вообще не забивал Реалу. А Роналду за все команды, за которых он играет, забивает достаточно много голов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:56
Гному не нравятся такие новости.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:53
Такие новости приятно читать - это о футболе.
протон
протон
вчера в 17:57
Что за угар писать всякую злобу про игрока потому что тебе нравится другой игрок? твой тогда играть станет ещё лучше? Рон красава просто машина так держать.
Молодец, приехал не номер отбывать.
Роналду самолично затащил свою сборную в два финала Евро - 2004 и 2016, оформив в обоих полуфиналах 1+1.
+ полуфинал Евро 2012, где он стал лучшим бомбардиром.
В сухом остатке: 2 финала, один полуфинал и одно золото.
и да, для справки: Кр7 - лучший бомбардир Евро в истории.
Знатог
Знатог ответ Real Madrid ola (раскрыть)
вчера в 17:29
с тех пор как 18 команда ла лиги выиграла у Зенита.
Байкал-38
Байкал-38 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 16:34
А причём здесь Месси?
Речь о дырявом и слабом чемпионате и про голы в топ чемпионатах.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:23
Роналду просто молодец - шикарный сезон и далеко не последний.
R. Carlos
R. Carlos ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:11
А как можно сравнивать с кейном и мбаппе ГнОМИКА из Майами ?
Real Madrid ola
Real Madrid ola ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:13
Давно ли Ла лига с 2 командами борющимися за чемпионство "самый сильный чемпионат"? я все же думаю, что забивать ньюкаслу, арсеналу, мю, челси, сити, тотенхэму забивать по 3-4 мяча сложнее чем, алавесу, гранаде, осасуне и так далее.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:34
Год назад мы даже не знали, кто является лучшим нападающим Саудовской лиги)) или другой лиги Азии.
Сейчас игрока оттуда ставят в один ряд с нападающим из топ лиг! Может коэффициент тоже поменять?) Денежки саудовцы занесут куда надо и вуаля, готово)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:31
Странно что не учитывается рейтинг Лиг.....
Месси - 52-й
Левандовски - 55-й
Осимхен - 26-й...

Зато в 10-ке игроки из Новой Зеландии и Венгрии....
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:02
Всё, теперь до вручения Золотой Бутсы многие поклонники будут хайпить эту тему до момента разочарования!)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:44
Как можно сравнивать голы дырявого с голами Мбаппе и Кейна?
А если отнять ещё и голы в товарищеских матчах и поделить на слабость чемпионата, то о дырявом нечего и вспоминать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:40
Молодец, Утер нос молодым. Главное правильно выбрать чемпионат.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:38, ред.
Учитывая уровень команд противников, достижение Кейна и Мбаппе куда мощнее выступления португальца. Понятно, что фигура португальца очень медийная и хайповая, поэтому ей много внимания уделяется, но вряд ли кто-то будет спорить, что соперники француза и англичанина на порядок сильнее и мощнее, а забитых голов практически одинаковое количество.

Впрочем, не будем принижать Криштиану. Наоборот, мотивируем его на наступивший год для ещё больших свершений. Я думаю, ему и 60-т голов за год под силу, просто нужно грамотно выбрать где играть. В чемпионате Мьянмы может себя попробовать, а если уедет в Эритрею, то может замахнуться и на рекорд Месси с более чем 90-та годами за год. И не важно, что аргентинец это делал в самом сильном чемпионате того времени, ведь главное сам факт рекорда, как утверждают поклонники португальца.
Гость
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