Роналду — лучший бомбардир 2023 года по версии IFFHS

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вчера, 11:12

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) назвала лучшего бомбардира 2023 года.

Им стал португалец из саудовского «Аль-Насра». На счету 38-летнего игрока 54 мяча. Из них 10 Роналду забил за сборную Португалии.