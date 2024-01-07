Форвард «Крыльев Советов» Салтыков заключил контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков подписал соглашение с московским «Локомотивом». Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в «Крыльях» на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за игрока, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей.
Вот КС официально продали игрока за 1/10 реальной стоимости (потому что ТМ оценивает его в 300 миллионов рублей, а они сами получат 30 миллионов). Как же, можно спросить, руководство просто раздаривает свои активы?
Но как раз там и ключ, в агентских, ведь со времён банкротства "Алании" и "Томи" все деньги из клубов свыводились через агентские. То есть можно с уверенностью сказать, что якобы агентские придут на счета руководителей КС, т.е. руководства Самарской области.
Вот КС официально продали игрока за 1/10 реальной стоимости (потому что ТМ оценивает его в 300 миллионов рублей, а они сами получат 30 миллионов). Как же, можно спросить, руководство просто раздаривает свои активы?
Но как раз там и ключ, в агентских, ведь со времён банкротства "Алании" и "Томи" все деньги из клубов свыводились через агентские. То есть можно с уверенностью сказать, что якобы агентские придут на счета руководителей КС, т.е. руководства Самарской области.