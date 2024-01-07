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Форвард «Крыльев Советов» Салтыков заключил контракт с «Локомотивом»

вчера, 21:09

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков подписал соглашение с московским «Локомотивом». Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в «Крыльях» на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за игрока, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:07
Добрый день, Анатолий, так это специфика госфутбола. Функционеры формально вообще благополучие клуба до лампочки, деньги идут от области и всё. Поэтому, чтобы заработать, надо вертеться.

Вот КС официально продали игрока за 1/10 реальной стоимости (потому что ТМ оценивает его в 300 миллионов рублей, а они сами получат 30 миллионов). Как же, можно спросить, руководство просто раздаривает свои активы?

Но как раз там и ключ, в агентских, ведь со времён банкротства "Алании" и "Томи" все деньги из клубов свыводились через агентские. То есть можно с уверенностью сказать, что якобы агентские придут на счета руководителей КС, т.е. руководства Самарской области.
AlVi77
AlVi77
сегодня в 09:41
Опять копейки. Лучшая лига мира...
shur
shur
вчера в 22:31
...Пиняев уже своих подтягивает....! Красава!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:58
За игрока Самара поучит 30-35 млн, а агенты 100 млн. Где справедливость?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:13
Хорошее прибавление для Локомотива.
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