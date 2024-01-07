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«Факел» интересуется Тугаревым

вчера, 15:14

Полузащитник Роман Тугарев имеет шансы перейти из «Ростова» в «Факел».

«Желто-синие» не планируют брать игрока на сборы. В случае перехода футболисту придется согласиться на понижение зарплаты.

В 7 матчах текущего сезона РПЛ хавбек забил 1 гол.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:43
Действительно зачем? За эти же деньги можно урку в европе найти которому от тюрьмы скрыться надо, а в футбол который играть умеет. Времена такие сейчас.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:25
Зачем он команде которая играет в РПЛ.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:08
Пока зимние каникулы фк " ФАКЕЛ" - проводит селекцию футболистов.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:03
Романа Тугарева хорошо помню ещё по Локо.
Хороший игрок, но как мне кажется ему не хватает стабильности и уверенности.
В Локо он так и не закрепился, потом была аренда в Ростов и вроде как нашёл свою игру, после чего его и выкупили. Сейчас как я понимаю у него опять проблемы.
Роману уже 25 лет и для него лучше сейчас перейти в клуб без больших амбиции где он может получать больше практики, стать там лидером, а потом уже если пойдёт, то переходить уже в клуб с другими амбициями.
Сейчас же он может просидеть на лавке самый расцвет по футбольным меркам.
Роману удачи!!!
642jhnvxybgg
642jhnvxybgg
вчера в 15:56
Тут особо Роману нечего думать, а то можно вообще остаться за бортом
s5h88mpwhe4d
s5h88mpwhe4d
вчера в 15:43
Лучше согласиться и продолжать играть... чем остаться вне игры.
lotsman
lotsman
вчера в 15:42
А куда ему деваться, если играть хочет.
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