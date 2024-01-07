«Факел» интересуется Тугаревым

Полузащитник Роман Тугарев имеет шансы перейти из «Ростова» в «Факел».
«Желто-синие» не планируют брать игрока на сборы. В случае перехода футболисту придется согласиться на понижение зарплаты.
В 7 матчах текущего сезона РПЛ хавбек забил 1 гол.
Полузащитник Роман Тугарев имеет шансы перейти из «Ростова» в «Факел».
«Желто-синие» не планируют брать игрока на сборы. В случае перехода футболисту придется согласиться на понижение зарплаты.
В 7 матчах текущего сезона РПЛ хавбек забил 1 гол.
Хороший игрок, но как мне кажется ему не хватает стабильности и уверенности.
В Локо он так и не закрепился, потом была аренда в Ростов и вроде как нашёл свою игру, после чего его и выкупили. Сейчас как я понимаю у него опять проблемы.
Роману уже 25 лет и для него лучше сейчас перейти в клуб без больших амбиции где он может получать больше практики, стать там лидером, а потом уже если пойдёт, то переходить уже в клуб с другими амбициями.
Сейчас же он может просидеть на лавке самый расцвет по футбольным меркам.
Роману удачи!!!
Хороший игрок, но как мне кажется ему не хватает стабильности и уверенности.
В Локо он так и не закрепился, потом была аренда в Ростов и вроде как нашёл свою игру, после чего его и выкупили. Сейчас как я понимаю у него опять проблемы.
Роману уже 25 лет и для него лучше сейчас перейти в клуб без больших амбиции где он может получать больше практики, стать там лидером, а потом уже если пойдёт, то переходить уже в клуб с другими амбициями.
Сейчас же он может просидеть на лавке самый расцвет по футбольным меркам.
Роману удачи!!!