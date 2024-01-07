В «Урале» прокомментировали возможный трансфер Камара

Президент «Урала» дал комментарий на тему возможного трансфера нападающего тбилисского «Динамо» .

Между «Уралом» и тбилисским «Динамо» есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту.

Не знаю, удастся ли нам закрыть сделку по этому игроку. Виктор Ганчаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет.