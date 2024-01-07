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В «Урале» прокомментировали возможный трансфер Камара

вчера, 14:33

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий на тему возможного трансфера нападающего тбилисского «Динамо» Усмана Камара.

Между «Уралом» и тбилисским «Динамо» есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы. Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту.

Не знаю, удастся ли нам закрыть сделку по этому игроку. Виктор Ганчаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет.

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Все комментарии
8872g3rp73zw
8872g3rp73zw
вчера в 15:57
Различных москитов у нас и так много, а комаров тем более.
2xpctcpvyfqw
2xpctcpvyfqw
вчера в 15:55
Тонко намекнули что появились "перекупщики", цена возросла и все пропало...
vjb62b7pvfe3
vjb62b7pvfe3
вчера в 15:50
Одним словом все сорвалось и никто никуда не перейдет.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:44
Тренер должен решать, нужен ли им этот персонаж.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:32
"Появились какие то другие агенты", наверно именно из за таких паразитов игроки стоят космических денег.
sova147
sova147
вчера в 15:09
Должен решить только сам тренер!
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