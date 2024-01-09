Миранчук продлил контракт с «Аталантой»

Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев сообщил, что полузащитник продлил договор с «Аталантой».

«Аталанта» продлила с ним соглашение еще на год. У них была опция безусловная, что они в одностороннем порядке могут продлить.

У него был контракт до конца этого спортивного сезона. Но у «Аталанты» была опция, что они до конца декабря в одностороннем порядке могут продлить соглашение еще на год.