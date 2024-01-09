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Миранчук продлил контракт с «Аталантой»

вчера, 23:17

Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук продлил договор с «Аталантой».

«Аталанта» продлила с ним соглашение еще на год. У них была опция безусловная, что они в одностороннем порядке могут продлить.

У него был контракт до конца этого спортивного сезона. Но у «Аталанты» была опция, что они до конца декабря в одностороннем порядке могут продлить соглашение еще на год.

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Все комментарии
27nmmfejadmg
27nmmfejadmg
сегодня в 06:34
Уж лучше бы вернулся в родной Локо
adekvat
adekvat
сегодня в 05:55
Не отпускать же даром, за год найдут куда спихнуть.
112910415
112910415
сегодня в 05:48
вялая карьера вяло продолжится
kcr2tyrarxk3
kcr2tyrarxk3
сегодня в 04:54
Всё равно толком играть не будет
sova147
sova147
сегодня в 00:46
Мам решил быть в команде, пожелаем больше игр играть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 23:58
А Аталанта то далеко не топ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:44
А годы идут...
Может лучше в аренду?
В клуб попроще.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:40
Может ему нравится быть на подмене.
Гость
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