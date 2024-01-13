У Головина 30 ассистов в Лиге 1. Это лучший результат в «Монако» за 6 лет

Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу в матче 18-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (1:3).
Для игрока этот ассист стал 30-м в 153 матчах чемпионата Франции. С момента дебюта россиянина в сезоне 2018/19 этот результат является седьмым в лиге и лучшим в клубе.
Кроме того, ни один другой футболист монегасков не сделал больше голевых передач с сезона-2006/07, когда Opta ведёт такую статистику в Лиге 1.
А все потому, что если игрок сильный, то он не задерживается во Франции.
А все потому, что если игрок сильный, то он не задерживается во Франции.