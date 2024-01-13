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У Головина 30 ассистов в Лиге 1. Это лучший результат в «Монако» за 6 лет

вчера, 23:59

Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу в матче 18-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (1:3).

Для игрока этот ассист стал 30-м в 153 матчах чемпионата Франции. С момента дебюта россиянина в сезоне 2018/19 этот результат является седьмым в лиге и лучшим в клубе.

Кроме того, ни один другой футболист монегасков не сделал больше голевых передач с сезона-2006/07, когда Opta ведёт такую статистику в Лиге 1.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:50
Шикарный гол получился у двух лидеров Монако.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:08
Полузащитник делает голевой пас в каждой пятой игре и это круто.
А все потому, что если игрок сильный, то он не задерживается во Франции.
Regista_888
Regista_888
сегодня в 00:54
Интересно было бы на него посмотреть в Ла Лиге, Серии А или Бундеслиге.
sova147
sova147
сегодня в 00:43
Головин удачно вошёл в команду Монако и по праву занимает это место
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:19
Головин всегда славился грамотным пасом.
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