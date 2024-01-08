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Агент Миранчука: «Зимой никуда уходить не нужно»

вчера, 15:49

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука, заявил, что его клиент не покинет Бергамо в зимнее трансферное окно.

Мы рады за Лёшу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определённое предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведём работу определённую.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Миранчука.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:20
ясно, что никакой ясности
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62b2wqu5fj7y
вчера в 15:52
Ну до лета много воды утечет ... удачи Лёхе в играх и покажи себя с самой лучшей стороны.
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