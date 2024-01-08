Агент Миранчука: «Зимой никуда уходить не нужно»

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Аталанты» и сборной России , заявил, что его клиент не покинет Бергамо в зимнее трансферное окно.

Мы рады за Лёшу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определённое предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведём работу определённую.