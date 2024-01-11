Миранчук выбил «Милан» из Кубка Италии. Соперники в ярости, а у Алексея идеальное начало года

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вчера, 12:35

А ведь казалось, что будет в запасе.

Прогресс Миранчука – футбольный сюрприз

Тренер Гасперини не верил, что Алексей сможет повести «Аталанту» к победам. Но статистика начала года не врет, у российского атакующего полузащитника гол и результативная передача в Серии А против «Сассуоло» и «Ромы» соответственно. Также Алексей заработал решающий пенальти в Кубке Италии с «Миланом», вызвав ярость фанатов «россонери». Португальский нападающий Леау отреагировал на ролик с падением Миранчука, написав «невероятно», подразумевая ошибку арбитра.

Кто бы говорил, у самого Рафаэля достаточно картинных падений. Миранчук в чужой штрафной площади увидел, что соперник не успевает сыграть в мяч первым и нашел контакт в районе коленей. Падал со знанием дела вперед, чтобы судья увидел, как защитник касается мяча после касания Алексея, ставит ногу перед Миранчуком. А во время падения было касание в ногах. Это пенальти, невзирая на очевидное желание атакующего игрока «Аталанты» его заработать, хотя понимаем недовольство «Милана».

А для Миранчука это нерядовой результат. Алексей выбил из Кубка Италии полуфиналиста Лиги чемпионов прошлого года. «Милан» в таблице Серии А, невзирая на разговоры об отставке Пиоли, находится на девять пунктов выше, чем нестабильная «Аталанта». Миранчук заслуженно начал играть в основе, Гасперини отчаянно искал героя, поскольку в начале декабря у команды была серия из четырех матчей без побед. Теперь у клуба из Бергамо одно поражение и шесть викторий в восьми поединках.

Атакующий хавбек принёс пользу в шести играх

Ключевыми в истории локального успеха стали поединки против «Милана». Сначала играли в Бергамо в Серии А, дело было в начале декабря. «Аталанта» накануне проиграла бывшей команде Миранчука «Торино» 3:0. Алексей провел целый матч в основе, ничего не показал и успел пожалеть, что клуб из Турина не выкупил его контракт прошлым летом. Игру с «Миланом» в чемпионате атакующий хавбек начал на скамейке. А затем случилось маленькое чудо. Гасперини выпустил Алексея поздно, лишь на 82-й минуте матча при счете 2:2. А через десять минут вторую желтую поймал игрок «Милана», нарушив правила на Миранчуке.

Оставив соперника вдесятером, два свежих футболиста атаки – Алексей и колумбиец Муриэль, создали победный мяч на 94-й минуте результативного поединка. Миранчук технично открылся в штрафной площади, элегантно скинул мяч на напарника, который пяткой переправил его в ворота Меньяна, последнему оставалось только констатировать победу «Аталанты» 3:2. Опытные фанаты «россонери» точно помнят, как много лет назад юного Миранчука предлагали их клубу. Но представители у Алексея слабые, поэтому оказался в Бергамо, где ему часто не было места в основе. Зато спустя годы дважды подряд навредил «Милану».

Затем Гасперини разрешил Миранчуку сыграть полный матч против «Ракува» в Лиге Европы. «Аталанта» разнесла польского соперника в гостях 4:0, на счету Алексея шесть моментов – три удара и три передачи, одна из которых стала голевой. Но тот поединок не помешал тренеру снова усадить российского хавбека в запас. В день разгрома «Салернитаны» Миранчук вышел в самом конце, но сумел забить первый мяч в новом сезоне Серии А. Хотя в следующих поединках Алексей снова был в запасе, активная работа на тренировках позволила упрямому тренеру дать игроку шанс против «Сассуоло». Футболист начал набирать форму.

Рывок Миранчука поможет ему найти будущий клуб

У «Аталанты» случались сбои, вроде поражения в гостях от сенсационной «Болоньи», которая теперь выше в таблице. Но результаты наладились, нельзя говорить о кризисе. Могут бороться за выход в финал Кубка Италии, сыграют в полуфинале против «Фиорентины». Клуб, где не нашлось места Кокорину, выступает сильно. «Фиалки» на четвертом месте в Серии А, но «Аталанта» отстает всего на три очка. Команда из Бергамо будет бороться за путевку в Лигу чемпионов, хотя за спиной «Лацио», «Рома» и «Наполи».

Поможет Миранчук, он начал приносить голевую пользу в разных турнирах. А самое важное, что Алексей в основе команды, хотя почти половину сезона провел на лавке. С «Ромой» его не меняли до конца, именно правый инсайд в дебюте поединка отдал голевую передачу. В четвертьфинале Кубка Италии против «Милана» Миранчук сделал навес, который завершился неточным ударом и борьбой в штрафной площади «Милана». Гасперини ругался и махал руками на бровке, получив от арбитра две желтые карточки подряд.

Без тренера нужен был человек, который сможет управлять игрой на поле. Миранчук, разумеется, не Зидан, а «Милан» оставался фаворитом домашнего матча против «Аталанты», ведь Леау забил первым. Но дальше выручил именно Миранчук, взял на себя игру. Опыт атакующего игрока помог команде. Хотя «Милан» чаще работал с мячом, гости находили атаки с выходом на ударные позиции. Копмейнерс забил в раздевалку, не дав «россонери» выйти на второй тайм с преимуществом в счете.

А затем Миранчук удачно упал в штрафной площади, позволив голландскому хавбеку сделать дубль. Наверное, красиво было забить самому с «точки», но Алексей старается играть аккуратно, чтобы понравиться будущему тренеру в новой команде. Зимой «Аталанту» не покинет, но летом надо задуматься о смене клуба. Гасперини скоро исполнится 66 лет, в таком возрасте люди не меняются. Упрямый тренер украл у Миранчука много ярких матчей и минут на поле. Алексей хорош, поскольку играет тонко.

Такой футболист подходит итальянскому чемпионату, но ему нужен наставник, способный доверять и поддерживать постоянно. То есть в двадцати матчах в основе к январю, а не в четырех, как у Алексея, который по-прежнему чаще выходит на замену. Не стоит обольщаться удачному отрезку хавбека. В «Аталанте» главный тренер помешан на ротации, против «Фрозиноне» Миранчук может начать матч в запасе, хотя именно Алексей успешно оставил «Милан» без важного для всех полуфинала Кубка Италии.