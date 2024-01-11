Миранчук выбил «Милан» из Кубка Италии. Соперники в ярости, а у Алексея идеальное начало года

А ведь казалось, что будет в запасе.
Прогресс Миранчука – футбольный сюрприз
Тренер Гасперини не верил, что Алексей сможет повести «Аталанту» к победам. Но статистика начала года не врет, у российского атакующего полузащитника гол и результативная передача в Серии А против «Сассуоло» и «Ромы» соответственно. Также Алексей заработал решающий пенальти в Кубке Италии с «Миланом», вызвав ярость фанатов «россонери». Португальский нападающий Леау отреагировал на ролик с падением Миранчука, написав «невероятно», подразумевая ошибку арбитра.
Кто бы говорил, у самого Рафаэля достаточно картинных падений. Миранчук в чужой штрафной площади увидел, что соперник не успевает сыграть в мяч первым и нашел контакт в районе коленей. Падал со знанием дела вперед, чтобы судья увидел, как защитник касается мяча после касания Алексея, ставит ногу перед Миранчуком. А во время падения было касание в ногах. Это пенальти, невзирая на очевидное желание атакующего игрока «Аталанты» его заработать, хотя понимаем недовольство «Милана».
А для Миранчука это нерядовой результат. Алексей выбил из Кубка Италии полуфиналиста Лиги чемпионов прошлого года. «Милан» в таблице Серии А, невзирая на разговоры об отставке Пиоли, находится на девять пунктов выше, чем нестабильная «Аталанта». Миранчук заслуженно начал играть в основе, Гасперини отчаянно искал героя, поскольку в начале декабря у команды была серия из четырех матчей без побед. Теперь у клуба из Бергамо одно поражение и шесть викторий в восьми поединках.
Атакующий хавбек принёс пользу в шести играх
Ключевыми в истории локального успеха стали поединки против «Милана». Сначала играли в Бергамо в Серии А, дело было в начале декабря. «Аталанта» накануне проиграла бывшей команде Миранчука «Торино» 3:0. Алексей провел целый матч в основе, ничего не показал и успел пожалеть, что клуб из Турина не выкупил его контракт прошлым летом. Игру с «Миланом» в чемпионате атакующий хавбек начал на скамейке. А затем случилось маленькое чудо. Гасперини выпустил Алексея поздно, лишь на 82-й минуте матча при счете 2:2. А через десять минут вторую желтую поймал игрок «Милана», нарушив правила на Миранчуке.
Оставив соперника вдесятером, два свежих футболиста атаки – Алексей и колумбиец Муриэль, создали победный мяч на 94-й минуте результативного поединка. Миранчук технично открылся в штрафной площади, элегантно скинул мяч на напарника, который пяткой переправил его в ворота Меньяна, последнему оставалось только констатировать победу «Аталанты» 3:2. Опытные фанаты «россонери» точно помнят, как много лет назад юного Миранчука предлагали их клубу. Но представители у Алексея слабые, поэтому оказался в Бергамо, где ему часто не было места в основе. Зато спустя годы дважды подряд навредил «Милану».
Затем Гасперини разрешил Миранчуку сыграть полный матч против «Ракува» в Лиге Европы. «Аталанта» разнесла польского соперника в гостях 4:0, на счету Алексея шесть моментов – три удара и три передачи, одна из которых стала голевой. Но тот поединок не помешал тренеру снова усадить российского хавбека в запас. В день разгрома «Салернитаны» Миранчук вышел в самом конце, но сумел забить первый мяч в новом сезоне Серии А. Хотя в следующих поединках Алексей снова был в запасе, активная работа на тренировках позволила упрямому тренеру дать игроку шанс против «Сассуоло». Футболист начал набирать форму.
Рывок Миранчука поможет ему найти будущий клуб
У «Аталанты» случались сбои, вроде поражения в гостях от сенсационной «Болоньи», которая теперь выше в таблице. Но результаты наладились, нельзя говорить о кризисе. Могут бороться за выход в финал Кубка Италии, сыграют в полуфинале против «Фиорентины». Клуб, где не нашлось места Кокорину, выступает сильно. «Фиалки» на четвертом месте в Серии А, но «Аталанта» отстает всего на три очка. Команда из Бергамо будет бороться за путевку в Лигу чемпионов, хотя за спиной «Лацио», «Рома» и «Наполи».
Поможет Миранчук, он начал приносить голевую пользу в разных турнирах. А самое важное, что Алексей в основе команды, хотя почти половину сезона провел на лавке. С «Ромой» его не меняли до конца, именно правый инсайд в дебюте поединка отдал голевую передачу. В четвертьфинале Кубка Италии против «Милана» Миранчук сделал навес, который завершился неточным ударом и борьбой в штрафной площади «Милана». Гасперини ругался и махал руками на бровке, получив от арбитра две желтые карточки подряд.
Без тренера нужен был человек, который сможет управлять игрой на поле. Миранчук, разумеется, не Зидан, а «Милан» оставался фаворитом домашнего матча против «Аталанты», ведь Леау забил первым. Но дальше выручил именно Миранчук, взял на себя игру. Опыт атакующего игрока помог команде. Хотя «Милан» чаще работал с мячом, гости находили атаки с выходом на ударные позиции. Копмейнерс забил в раздевалку, не дав «россонери» выйти на второй тайм с преимуществом в счете.
А затем Миранчук удачно упал в штрафной площади, позволив голландскому хавбеку сделать дубль. Наверное, красиво было забить самому с «точки», но Алексей старается играть аккуратно, чтобы понравиться будущему тренеру в новой команде. Зимой «Аталанту» не покинет, но летом надо задуматься о смене клуба. Гасперини скоро исполнится 66 лет, в таком возрасте люди не меняются. Упрямый тренер украл у Миранчука много ярких матчей и минут на поле. Алексей хорош, поскольку играет тонко.
Такой футболист подходит итальянскому чемпионату, но ему нужен наставник, способный доверять и поддерживать постоянно. То есть в двадцати матчах в основе к январю, а не в четырех, как у Алексея, который по-прежнему чаще выходит на замену. Не стоит обольщаться удачному отрезку хавбека. В «Аталанте» главный тренер помешан на ротации, против «Фрозиноне» Миранчук может начать матч в запасе, хотя именно Алексей успешно оставил «Милан» без важного для всех полуфинала Кубка Италии.
По поводу будущего Миранчука тоже не стоит питать иллюзий. Совпадение ли, что который год Алексея чаще всего выпускают во время зимнего трансферного окна? Больше похоже на показ перед продажей, чем на доверие со стороны Гасперини.
Если покупателей найти не получится, Миранчук снова проведет на лавке остаток сезона.
По поводу будущего Миранчука тоже не стоит питать иллюзий. Совпадение ли, что который год Алексея чаще всего выпускают во время зимнего трансферного окна? Больше похоже на показ перед продажей, чем на доверие со стороны Гасперини.
Если покупателей найти не получится, Миранчук снова проведет на лавке остаток сезона.