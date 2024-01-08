Гасперини оценил игру Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, насколько важен полузащитник сборной России Алексей Миранчук для бергамасков.
Алексей находится в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его на поле, и он отыграл весь матч. В атаке он проявил себя лучше остальных. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, и если каждый сможет давать нам ещё больше, то мы сможем оставаться на вершине.
Напомним, в матче 19-го тура Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой». Миранчук отметился голевой передачей.
В текущем сезоне 28-летний россиянин сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативных передачи. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7,5 миллионов евро.