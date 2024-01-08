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Гасперини оценил игру Миранчука

вчера, 09:34
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, насколько важен полузащитник сборной России Алексей Миранчук для бергамасков.

Алексей находится в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его на поле, и он отыграл весь матч. В атаке он проявил себя лучше остальных. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, и если каждый сможет давать нам ещё больше, то мы сможем оставаться на вершине.

Напомним, в матче 19-го тура Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой». Миранчук отметился голевой передачей.

В текущем сезоне 28-летний россиянин сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативных передачи. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7,5 миллионов евро.

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Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 10:11
Играет хорошо и тренер якобы доволен но звездой он там не стал...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:40
Забивать Лёхе надо чуть больше,а так всё норм !
rnuv5q4fc72z
rnuv5q4fc72z
вчера в 09:39
И всё равно старпёр не верит в Лёху
Гость
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