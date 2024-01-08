Гасперини оценил игру Миранчука

Главный тренер «Аталанты» рассказал, насколько важен полузащитник сборной России для бергамасков.

Алексей находится в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его на поле, и он отыграл весь матч. В атаке он проявил себя лучше остальных. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, и если каждый сможет давать нам ещё больше, то мы сможем оставаться на вершине.