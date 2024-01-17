Хендерсон не заработал ни одного евро в «Аль-Иттифаке» за полгода

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вчера, 23:57

Полузащитник пока не заработал никаких денег за время выступлений за «Аль-Иттифак».

По данным СМИ , заработная плата англичанина в саудовском клубе составляет 660 000 фунтов стерлингов в неделю, однако футболист отложил выплаты по контракту, чтобы избежать налогов в Великобритании.

Хендерсон близок к переходу из «Аль-Иттифака» в «Аякс», поэтому может покинуть Саудовскую Аравию, так и не заработав ни одного фунта.