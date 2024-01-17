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ГлавнаяНовостиФинансыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Хендерсон не заработал ни одного евро в «Аль-Иттифаке» за полгода

вчера, 23:57

Полузащитник Джордан Хендерсон пока не заработал никаких денег за время выступлений за «Аль-Иттифак».

По данным СМИ, заработная плата англичанина в саудовском клубе составляет 660 000 фунтов стерлингов в неделю, однако футболист отложил выплаты по контракту, чтобы избежать налогов в Великобритании.

Хендерсон близок к переходу из «Аль-Иттифака» в «Аякс», поэтому может покинуть Саудовскую Аравию, так и не заработав ни одного фунта.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:35
великий комбинатор, однако
ОПС
ОПС
сегодня в 07:29
Ну и зачем ему это? Получает в НЕДЕЛЮ 660000 тысяч, почти миллион в долларах. Неужели жалко отдать на налоги и не пачкать самого себя. Все равно это же все видно.
b6frvekqu2a3
b6frvekqu2a3
сегодня в 06:48
В общем хотел кинуть родное государство, за что и понесет заслуженное наказание.
8yyqe9cqw8qy
8yyqe9cqw8qy
сегодня в 04:20
Просто он сдеццва за Аль-чего-то*тамФак, вот и играет только по зову сердца
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:24
И они тоже не любят платить налоги.
протон
протон
сегодня в 00:18
Но я уверен, что арабы выплатят. Не в их стиле кидать
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:13
Умник на всех стульях усидеть хотел!
Настоящий патриот Великобритании!!!!
"На всякую хитрую найдётся ещё более хитрая", — гласит народная мудрость.
Чел утверждал что не из-за денег поехал в СА, а из-за нового опыта, а сам какие-то хитрые схемы замутил, чтобы налогов не платить ))
Прекрасное завершение карьеры!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:12
Я сначала подумал он меценат, а он оказывается просто жадина. Имея такую зарплату, и бегать от налога - последнее дело...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Какая хитрая и вычурная схема - можно запутаться и поплатится...)
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