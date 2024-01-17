Хендерсон не заработал ни одного евро в «Аль-Иттифаке» за полгода

Полузащитник Джордан Хендерсон пока не заработал никаких денег за время выступлений за «Аль-Иттифак».
По данным СМИ, заработная плата англичанина в саудовском клубе составляет 660 000 фунтов стерлингов в неделю, однако футболист отложил выплаты по контракту, чтобы избежать налогов в Великобритании.
Хендерсон близок к переходу из «Аль-Иттифака» в «Аякс», поэтому может покинуть Саудовскую Аравию, так и не заработав ни одного фунта.
Настоящий патриот Великобритании!!!!
"На всякую хитрую найдётся ещё более хитрая", — гласит народная мудрость.
Чел утверждал что не из-за денег поехал в СА, а из-за нового опыта, а сам какие-то хитрые схемы замутил, чтобы налогов не платить ))
Прекрасное завершение карьеры!
Настоящий патриот Великобритании!!!!
"На всякую хитрую найдётся ещё более хитрая", — гласит народная мудрость.
Чел утверждал что не из-за денег поехал в СА, а из-за нового опыта, а сам какие-то хитрые схемы замутил, чтобы налогов не платить ))
Прекрасное завершение карьеры!