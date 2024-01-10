Стали известны призовые Суперкубка Испании

1704890412

вчера, 15:40

Королевская испанская федерация футбола получит 40 миллионов евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Распределение средств между клубами будет зависеть от выступлений в предыдущих розыгрышах, дохода от телевизионных прав и рейтинга трансляций.

«Реал» и «Барселона» гарантированно получат по 6 миллионов евро, а «Атлетико» около 3 миллионов евро. «Осасуна» заработает 800 тысяч евро, а также получит по 200 тысяч от каждого из трёх других участников по договоренности. Таким образом, доход клуба за участие в Суперкубке Испании составит 1,4 миллиона евро.

Победитель турнира дополнительно заработает 2 миллиона евро, финалист получит 1 миллион евро.

Напомним, Суперкубок Испании пройдёт с 10 по 14 января. В полуфинальных матчах «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Барселона» с «Осасуной».