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Стали известны призовые Суперкубка Испании

вчера, 15:40

Королевская испанская федерация футбола получит 40 миллионов евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Распределение средств между клубами будет зависеть от выступлений в предыдущих розыгрышах, дохода от телевизионных прав и рейтинга трансляций.

«Реал» и «Барселона» гарантированно получат по 6 миллионов евро, а «Атлетико» около 3 миллионов евро. «Осасуна» заработает 800 тысяч евро, а также получит по 200 тысяч от каждого из трёх других участников по договоренности. Таким образом, доход клуба за участие в Суперкубке Испании составит 1,4 миллиона евро.

Победитель турнира дополнительно заработает 2 миллиона евро, финалист получит 1 миллион евро.

Напомним, Суперкубок Испании пройдёт с 10 по 14 января. В полуфинальных матчах «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Барселона» с «Осасуной».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:38
про деньги - это всем интересно
ABir
ABir
вчера в 23:03
Есть за что побороться, кроме самого Кубка
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:05
На чай..
shur
shur
вчера в 16:18
...Ждёмс...!!!
ahr2h4s6grmc
ahr2h4s6grmc
вчера в 15:44
Ну вот не жданно не гаданно денюжки капнули клубам... хотя для Барсы в ее положении это капля в море.
Гость
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