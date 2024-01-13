Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Кубка Африки

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков, стартующего сегодня Кубка Африки. Возглавил его нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен. Трансферная стоимость игрока составляет 110 миллионов евро. В текущем сезоне Осимхен сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Его контракт с «Наполи» истекает летом 2026 года. За сборную Нигерии 25-летний нападающий провёл 27 игр, забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач.
Полностью список самых дорогих игроков Кубка Африки по версии портала Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. Виктор Осимхен («Наполи», сборная Нигерии) — 110 миллионов евро.
2. Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко) — 65 миллионов евро.
3. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) — 65 миллионов евро.
4. Мохаммед Кудус («Вест Хэм», сборная Ганы) — 45 миллионов евро.
5. Усман Диоманде («Спортинг», сборная Кот-д'Ивуара) — 40 миллионов евро.
6. Эдмонд Тапсоба («Байер», сборная Буркина Фасо) — 40 миллионов евро.
7. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна) — 40 миллионов евро.
8. Сехру Гуйрасси («Штутгарт», сборная Гвинеи) — 40 миллионов евро.
9. Наиф Агер («Вест Хэм», сборная Марокко) — 38 миллионов евро.
10. Папе Сарр («Тоттенхэм», сборная Сенегала) — 35 миллионов евро.
11. Николас Джексон («Челси», сборная Сенегала) — 35 миллионов евро.
12. Одилон Коссону («Байер», сборная Кот-д'Ивуара) — 35 миллионов евро.
13. Исмаэль Беннасер («Милан», сборная Алжира) — 35 миллионов евро.
14. Андре-Франк Замбо Ангисса («Наполи», сборная Камеруна) — 35 миллионов евро.
Много топ-клубов мечтают о нём.
Интересно кого из них выберет Осимхен?
Очень скоро узнаем.
Много топ-клубов мечтают о нём.
Интересно кого из них выберет Осимхен?
Очень скоро узнаем.