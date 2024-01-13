Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Кубка Африки

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вчера, 14:49

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков, стартующего сегодня Кубка Африки. Возглавил его нападающий «Наполи» и сборной Нигерии . Трансферная стоимость игрока составляет 110 миллионов евро. В текущем сезоне Осимхен сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Его контракт с «Наполи» истекает летом 2026 года. За сборную Нигерии 25-летний нападающий провёл 27 игр, забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач.

Полностью список самых дорогих игроков Кубка Африки по версии портала Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Виктор Осимхен («Наполи», сборная Нигерии) — 110 миллионов евро.

2. ( ПСЖ , сборная Марокко) — 65 миллионов евро.

3. («Ливерпуль», сборная Египта) — 65 миллионов евро.

4. («Вест Хэм», сборная Ганы) — 45 миллионов евро.

5. («Спортинг», сборная Кот-д'Ивуара) — 40 миллионов евро.

6. («Байер», сборная Буркина Фасо) — 40 миллионов евро.

7. («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна) — 40 миллионов евро.

8. («Штутгарт», сборная Гвинеи) — 40 миллионов евро.

9. («Вест Хэм», сборная Марокко) — 38 миллионов евро.

10. («Тоттенхэм», сборная Сенегала) — 35 миллионов евро.

11. («Челси», сборная Сенегала) — 35 миллионов евро.

12. («Байер», сборная Кот-д'Ивуара) — 35 миллионов евро.

13. («Милан», сборная Алжира) — 35 миллионов евро.

14. («Наполи», сборная Камеруна) — 35 миллионов евро.