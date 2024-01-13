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Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Кубка Африки

вчера, 14:49

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков, стартующего сегодня Кубка Африки. Возглавил его нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен. Трансферная стоимость игрока составляет 110 миллионов евро. В текущем сезоне Осимхен сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Его контракт с «Наполи» истекает летом 2026 года. За сборную Нигерии 25-летний нападающий провёл 27 игр, забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач.

Полностью список самых дорогих игроков Кубка Африки по версии портала Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Виктор Осимхен («Наполи», сборная Нигерии) — 110 миллионов евро.

2. Ашраф Хакими (ПСЖ, сборная Марокко) — 65 миллионов евро.

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) — 65 миллионов евро.

4. Мохаммед Кудус («Вест Хэм», сборная Ганы) — 45 миллионов евро.

5. Усман Диоманде («Спортинг», сборная Кот-д'Ивуара) — 40 миллионов евро.

6. Эдмонд Тапсоба («Байер», сборная Буркина Фасо) — 40 миллионов евро.

7. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна) — 40 миллионов евро.

8. Сехру Гуйрасси («Штутгарт», сборная Гвинеи) — 40 миллионов евро.

9. Наиф Агер («Вест Хэм», сборная Марокко) — 38 миллионов евро.

10. Папе Сарр («Тоттенхэм», сборная Сенегала) — 35 миллионов евро.

11. Николас Джексон («Челси», сборная Сенегала) — 35 миллионов евро.

12. Одилон Коссону («Байер», сборная Кот-д'Ивуара) — 35 миллионов евро.

13. Исмаэль Беннасер («Милан», сборная Алжира) — 35 миллионов евро.

14. Андре-Франк Замбо Ангисса («Наполи», сборная Камеруна) — 35 миллионов евро.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:30
Витя - самый лучший!
Много топ-клубов мечтают о нём.
Интересно кого из них выберет Осимхен?
Очень скоро узнаем.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:20
Хакими переоценен как и Месси
Regista_888
Regista_888 ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 19:44
Ключевая мысль во всём твоём комментарии - это пока у команды шло и была тренерская мысль. И при этом ты пишешь, что согласен с комментарием протона, хотя у него мысль заключается в том, что нигериец некомандный игрок. Хотя история то как раз показывает, что Осимен зависит полностью от игры команды. Когда в клубе всё хорошо, то и он великолепен, так было в Лилле, так есть в Наполи.
Рой Макай
Рой Макай ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:26
Абсолютно согласен. Когда у команды шло, была тренерская мысль, то он был неплох и забивал. Однако в этом сезоне мы видим, что реально из себя представляют все эти Осимхены, Хвичи и тд.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:12
Осимхен: переоценённая, дутая, самодовольная и обидчивая фигура. Игрок настроения, абсолютно некомандный, озабоченный собственной ценой и рейтингом, по ходу игры вечно недовольный своими партнёрами, на всех наезжающий. Склонный к провокациям и симуляциям.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:38
Евро-колонизаторы-эксплуататоры....как были 200 лет назад...так и остались....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:20, ред.
По капитализации да, Осимхен - первый. А по игре - Салах.
Sadjon
Sadjon
вчера в 16:05
Осимхен дороговато однако......
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:02
Не дороговато Осимхен стоит?
112910415
112910415
вчера в 15:48
Селюк глядит и облизывается )
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:10
Думаю все наши клубы РПЛ скаутов отправили на данный турнир. Ведь там в сборных и кто-то из футболистов еще не перешедших в Европу может себя показать. А тут и мы, ну это вряд ли. Наши клубы условно за бусы и зеркала покупать не будут. Пусть условно болгарский "Левски" купит, а мы через год за ляма полтора перекупим, не барское дело на бусы размениваться. Да и латиноамериканский рынок открыт, там то сразу суммы впечатляют, а там уж...
vtmytauqc394
vtmytauqc394
вчера в 14:51
Что самое удивительное все играют в Европе и в приличных клубах.
Гость
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