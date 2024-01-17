«Пахтакор» выставили на продажу

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан объявило о начале процедуры публичной продажи 100 % государственной доли футбольного клуба «Пахтакор». В пресс-службе ведомства сообщается:

По мнению Азиатской конфедерации футбола, тот факт, что футбольные клубы находятся под контролем одной государственной организации, препятствует созданию здоровой конкурентной среды. Сегодня футбольные клубы остаются под контролем государственных организаций и государственных предприятий, общим бенефициаром которых является государство.

В свою очередь, данная ситуация не соответствует международным принципам. Поэтому планируется постепенно увеличивать долю частного сектора, первоначально за счёт приватизации наиболее привлекательных футбольных клубов.