Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансы

«Пахтакор» выставили на продажу

вчера, 10:42

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан объявило о начале процедуры публичной продажи 100 % государственной доли футбольного клуба «Пахтакор». В пресс-службе ведомства сообщается:

По мнению Азиатской конфедерации футбола, тот факт, что футбольные клубы находятся под контролем одной государственной организации, препятствует созданию здоровой конкурентной среды. Сегодня футбольные клубы остаются под контролем государственных организаций и государственных предприятий, общим бенефициаром которых является государство.

В свою очередь, данная ситуация не соответствует международным принципам. Поэтому планируется постепенно увеличивать долю частного сектора, первоначально за счёт приватизации наиболее привлекательных футбольных клубов.

Требования к будущему владельцу «Пахтакора» включают в себя:

Поддержание, развитие и вывод деятельности клуба на международный уровень;

Использование всех спортивных сооружений, находящихся на балансе клуба, в том числе футбольного поля, только в целях спортивной деятельности;

Поддержание и развитие деятельности академии «Пахтакора».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиХендерсон не заработал ни одного евро в «Аль-Иттифаке» за полгода
Вчера, 23:57
В «Енисее» ответили на вопрос о готовности к возможной игре в Премьер-Лиге
15 января
Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Кубка Африки
13 января
«Бенфика» — лидер по доходам от продажи воспитанников клубной академии
10 января
Стали известны призовые Суперкубка Испании
10 января
«Челси» обзавёлся новым спонсором, чтобы пополнить трансферный бюджет
04 января
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:39
как-то по понятиям порешают
gdp88urs3bh2
gdp88urs3bh2
вчера в 11:14
Это номинальная продажа, там уже всё договорено - кому всё это отойдет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:08
Думаю что в Узбекистане должен найтись человек способный купить эти акции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 