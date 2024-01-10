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«Бенфика» — лидер по доходам от продажи воспитанников клубной академии

вчера, 19:52

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов, больше всех заработавших на продаже воспитанников за 10 лет. Учитывались футболисты в возрасте от 15 до 21 года, которые провели в клубной академии не менее трех сезонов. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Бенфика» – 516 млн евро.

2. «Аякс» – 376 млн.

3. «Лион» – 370 млн.

4. «Реал» – 364 млн.

5. «Челси» – 347 млн.

6. «Монако» – 325 млн.

7. «Спортинг» – 306 млн.

8. «Тоттенхэм» – 256 млн.

9. «Манчестер Сити» – 254 млн.

10. «Аталанта» – 250 млн.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
терпенье и труд .... как-то так
la-respect0
la-respect0 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 03:02
Ну Диаш держит марку , не надо тут ))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:48
Бенфика пусть скажет спасибо Челси и Ливерпулю, что удалось удачно продать Энцо Фернандеса и Нуньеса на 205 млн.евро полтора года назад 😁
Ну и ранее Феликса в Атлетико за 127 млн, Диаша в МС за 72 млн, Гонсало Рамоша в ПСЖ за 65 млн. Это надо уметь.
Челси и сами неплохо продали своих воспитанников, жаль, что в Мусиалу не поверили и отпустили бесплатно, не согласившись на требования отца игрока по ЗП, можно было бы выгодно продать, но он скорее всего в АПЛ не смог заиграть.
a-league
a-league ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
А мне глубоко по..ер, я сути выложенного ролика чётко придерживаюсь и чужие мнения меня мало колыхают. Цели победить в КП и что-то выиграть нет от слова совсем. Недавно я его всё-таки случайно выиграл, но мыслей забирать призы даже не возникало, ибо неинтересно. Больше, например, интересует тема частоты захода "ненормальных" ставок, вот поэтому и 3-3 большей частью
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