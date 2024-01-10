«Бенфика» — лидер по доходам от продажи воспитанников клубной академии

1704905573

вчера, 19:52

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов, больше всех заработавших на продаже воспитанников за 10 лет. Учитывались футболисты в возрасте от 15 до 21 года, которые провели в клубной академии не менее трех сезонов. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Бенфика» – 516 млн евро.

2. «Аякс» – 376 млн.

3. «Лион» – 370 млн.

4. «Реал» – 364 млн.

5. «Челси» – 347 млн.

6. «Монако» – 325 млн.

7. «Спортинг» – 306 млн.

8. «Тоттенхэм» – 256 млн.

9. «Манчестер Сити» – 254 млн.

10. «Аталанта» – 250 млн.