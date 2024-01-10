«Бенфика» — лидер по доходам от продажи воспитанников клубной академии

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов, больше всех заработавших на продаже воспитанников за 10 лет. Учитывались футболисты в возрасте от 15 до 21 года, которые провели в клубной академии не менее трех сезонов. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Бенфика» – 516 млн евро.
2. «Аякс» – 376 млн.
3. «Лион» – 370 млн.
4. «Реал» – 364 млн.
5. «Челси» – 347 млн.
6. «Монако» – 325 млн.
7. «Спортинг» – 306 млн.
8. «Тоттенхэм» – 256 млн.
9. «Манчестер Сити» – 254 млн.
10. «Аталанта» – 250 млн.
Ну и ранее Феликса в Атлетико за 127 млн, Диаша в МС за 72 млн, Гонсало Рамоша в ПСЖ за 65 млн. Это надо уметь.
Челси и сами неплохо продали своих воспитанников, жаль, что в Мусиалу не поверили и отпустили бесплатно, не согласившись на требования отца игрока по ЗП, можно было бы выгодно продать, но он скорее всего в АПЛ не смог заиграть.
Ну и ранее Феликса в Атлетико за 127 млн, Диаша в МС за 72 млн, Гонсало Рамоша в ПСЖ за 65 млн. Это надо уметь.
Челси и сами неплохо продали своих воспитанников, жаль, что в Мусиалу не поверили и отпустили бесплатно, не согласившись на требования отца игрока по ЗП, можно было бы выгодно продать, но он скорее всего в АПЛ не смог заиграть.