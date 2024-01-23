«Зенит» предложил контракт Тикнизяну

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может сменить клуб.
Сообщается, что «Зенит» предложил игроку контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год. Эта сумма вдвое превышает нынешний оклад футболиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы находятся в продвинутой стадии переговоров по переходу Тикнизяна, стороны близки к договорённости о сделке на сумму 8 млн евро плюс бонусы. Также договор может содержать пункт о выплате петербуржцами ЦСКА 10% от прибыли за перепродажу игрока (Наир является воспитанником академии «армейцев»).
Ну а так что, левого защитника на сколько я помню в Зените играет Дуглас Сантос, практически лучший игрок в составе Зенита, у Наира идёт игра, ему её надо закреплять, а он даже до лета не хочет доиграть в Локо, думаю очевидно, что дальше его клуб Сочи....
Интересно, это о нём Орлов говорил или нет? .... скорей всего нет, т.к. когда Орлов удочку кинул, ещё не было необходимости покупать левого защитника, Круговой ещё не взбесился на тот момент.....
Ну а так что, левого защитника на сколько я помню в Зените играет Дуглас Сантос, практически лучший игрок в составе Зенита, у Наира идёт игра, ему её надо закреплять, а он даже до лета не хочет доиграть в Локо, думаю очевидно, что дальше его клуб Сочи....
Интересно, это о нём Орлов говорил или нет? .... скорей всего нет, т.к. когда Орлов удочку кинул, ещё не было необходимости покупать левого защитника, Круговой ещё не взбесился на тот момент.....
Но Тикнизян осени '23 - точно не для лавки игрок, даже зенитовской.
А так - чего бы и не принять вызов: бабок больше, титулы будут, Питер любит.
На Сапсанах только с женой закются кататься, но тоже мне проблема...
Но Тикнизян осени '23 - точно не для лавки игрок, даже зенитовской.
А так - чего бы и не принять вызов: бабок больше, титулы будут, Питер любит.
На Сапсанах только с женой закются кататься, но тоже мне проблема...