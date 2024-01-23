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«Зенит» предложил контракт Тикнизяну

вчера, 13:55

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может сменить клуб.

Сообщается, что «Зенит» предложил игроку контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год. Эта сумма вдвое превышает нынешний оклад футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы находятся в продвинутой стадии переговоров по переходу Тикнизяна, стороны близки к договорённости о сделке на сумму 8 млн евро плюс бонусы. Также договор может содержать пункт о выплате петербуржцами ЦСКА 10% от прибыли за перепродажу игрока (Наир является воспитанником академии «армейцев»).

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Все комментарии
Xeniumv387
Xeniumv387 ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Он с Васильевского Острава СПб спорт школа номер два
112910415
112910415
сегодня в 05:42
у игрока сложный выбор
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:49
Семак даст ему игровое время....
А потом его в АПЛ продадут....
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:24
2 млн евро в год Тикнизян выбьет у лазурных легко если захочет. по большому счёту он сейчас играет на большой контракт и 1.2 млн евро маловато если сравнить со Смоловым, Дзюбой и Промесом. Наир молодой и у него сейчас лучший сезон в карьере, лазурных можно подоить на лучшие для него условия и те уверен согласятся
nubom
nubom
вчера в 17:20
Вернуться в Питер с красавицей женой, с деньгами и в полном расцвете сил - мечта любого армянина...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:14
Наконец то работа спец-агента Дзюбы начинает приносить плоды...
Почему то думал первым "объектом" будет Пиняев...
Ошибся...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:59
Всё это вытекает из моей "арабско-эмиратской" финансовой, футбольной теории: "Бабки рулят футболистами"! А исключения (ввиде Луки Модрича) подтверждают правило!
Шуnя771
Шуnя771 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 16:52
Бабосы!
Латиносы на подходе и все прекрасно понимают.... будут выходить на замену иногда не на 70 минуте, а 88-ой,) плюс по тайму с Тосно на Кубок, а оплата в Два раза больше. После такой халявы пойдут в другой клуб с надутыми щеками и аргументом: "Я играл в Зените...!"
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:31
Главное, чтобы заиграл. Трансферы для скамейки нам не нужны!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:10
Это больше ста миллионов рублей в год - не много ли.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:08
Игрок хочет стать богатым лавочником.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:48
А сейчас есть футболисты играющие бесплатно? Разве, сейчас, существует клубные- преданность или верность? Или вы хотите сказать, что играть за эмблему Зенита мечта любого футболиста? Конечно, кого из наемников не послушаешь, услышишь, только одно: "С детства мечтал играть за ДИНАМО или Спартак"!!! Только болельщики хранят верность любимым клубам, все остальные- играют за деньги...

Раньше, да- мечтали играть в Спартаке, ДИНАМО или ЦСКА!!! Гордились играми за сборную, с гордостью носили на футболке герб СССР!!! А кто сейчас гордится, и чем...???
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:28
Футбол или бабки ?))
Asper
Asper
вчера в 15:26, ред.
Из всех вариантов - самый сильный. При такой игре, как последние пол-года, даже пободается с Дугласом за место в основе. Ну либо будут искать какие-то альтернативные позиции либо тому, либо другому.
Но Тикнизян осени '23 - точно не для лавки игрок, даже зенитовской.
А так - чего бы и не принять вызов: бабок больше, титулы будут, Питер любит.
На Сапсанах только с женой закются кататься, но тоже мне проблема...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:11
тогда и Сперцяна надо брать и будет сборная солянка бразилоармянская
Garrincha58
Garrincha58 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:10
ну не в этот раз точно
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:08
тупизм чем этот арменин лучше Кругового
Zeychba
Zeychba
вчера в 15:01
Ну Зенит в своем репертуаре, в принципе так делают большие клубы во всех лигах, никаких претензий. Но, надеюсь, Тикнизяну хватит ума послать их подальше.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:58
На бразильских пляжах недоумения.
"А как же мы?".
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:54
Одному из лидеров Локо Тикнизяну Зенит предлагает 1,2 млн евро в год, а перед этим Круговому Зенит предлагал запасному Круговому новый контракт с суммой 2 млн евро в год.
Что то мелочится Зенит или создатели слухов не следят за слухами.
shlomo
shlomo
вчера в 14:51
Это страшная месть Зенита за забитые Тикнизяном им голы.... перекупят и посадят на лавку, чтобы больше не забивал.....:))))

Ну а так что, левого защитника на сколько я помню в Зените играет Дуглас Сантос, практически лучший игрок в составе Зенита, у Наира идёт игра, ему её надо закреплять, а он даже до лета не хочет доиграть в Локо, думаю очевидно, что дальше его клуб Сочи....

Интересно, это о нём Орлов говорил или нет? .... скорей всего нет, т.к. когда Орлов удочку кинул, ещё не было необходимости покупать левого защитника, Круговой ещё не взбесился на тот момент.....
Хиромант
Хиромант ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
..."У Зенита цель,скупить всех бывших и настоящих игроков ЦСКА!"...

- Да что Вы? Неужели? Вы когда последний раз были чемпионами? То-то же! А Кругового на фига ЦСКА переманил из Зенита? (Заметьте не Зенит у ЦСКА, а ЦСКА у Зенита!) Нечего возразить? А то сразу Зенит, во всём виноват Зенит, российской талантливой молодёжи мало - виноват Зенит, легионеры в московских клубах "сдулись" - виноват Зенит... Ну-ну, что же дальше?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:17
Зачем он нужен...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:16
У Зенита цель,скупить всех бывших и настоящих игроков ЦСКА!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:13
Пустой игрок. Подфартило пару раз. Бомжи видимо подарок на свадьбу решили сделать...
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:12
Хороший защитник - стоит поработать и переманить в фк ЗЕНИТ..
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:10
И сам наконец то станет чемпионом.
lotsman
lotsman
вчера в 14:08
Перейдёт в Зенит несомненно. Зарплата в два раза выше. Только лично я не верю игрокам, которые переходят только из-за денег. После перехода, зачастую, они начинают играть по стилю "Не бей лежачего" и в итоге оказываются на скамейке, продолжая зарабатывать не плохие деньги. Хорошо если я ошибаюсь и Тикнизян поможет Зениту стать в очередной раз чемпионом.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:02
Кажется этот трансфер не в далеком будущем. Наир может играть в Зените.
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