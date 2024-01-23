«Зенит» предложил контракт Тикнизяну

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вчера, 13:55

Защитник «Локомотива» может сменить клуб.

Сообщается, что «Зенит» предложил игроку контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год. Эта сумма вдвое превышает нынешний оклад футболиста.