«Зенит» определяется с заменой Круговому. Живчик из «Локомотива» среди кандидатов

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вчера, 20:23

Также не откажутся от российского форварда.

Заявлено о дефиците российских игроков

Главный тренер «Зенита» Семак понимает, что ему нужны футболисты с российскими паспортами:

У нас есть нехватка россиян в заявочном листе. Будь то защитник, атакующий игрок или футболист центра поля – нам они, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, взяли Ахметова в центр поля. Есть Дуглас, Караваев, который может сыграть слева. Можно играть в три защитника, рассмотреть другие варианты – сдвинуть Алипа, Эракович способен выйти справа и слева. Есть опции закрыть позицию Дугласа.

Семак говорит о трансферах россиян. Чуть раньше заявлял об их дороговизне. Жаловался на короткую скамейку, но отдали Адамова и Бакаева в аренду, а молодого Коваленко не раскрыли в основе. Дополнительно Семак ни слова не сказал о Круговом, хотя Данил в заявке «Зенита». В чём смысл перевода во второй состав? Футболист отказался продлевать контракт, но это не криминальное преступление. Игроки нередко уходят свободными агентами. Выбор скандальный – ЦСКА 27 лет не получал в распоряжение игрока сразу после «Зенита». Но это дела Гинера и руководства чемпионов.

Так что у Семака по-прежнему есть опция как закрыть позицию Дугласа, если капитан «Зенита» сыграет в центре защиты, опорной зоне, травмируется или получит дисквалификацию. Эта опция – Данил Круговой, которого также использовали на правом фланге, ведь Фернандес не впечатлил на дебютном отрезке. А вот другого правого латераля Караваева ставили в центр, чему Вячеслав вряд ли рад. А когда Семак говорит, что Эракович может играть на двух флангах, то забывает не только о характеристиках – не каждый центральный защитник успешен на краю поля, но также о настрое.

Круговой увидел, что в него не верят. При этом в ЦСКА будет драться слева с Гайичем, если серба летом не отдадут в другой клуб, с бразильцем Мойсесом, которому на фланге привычнее, и даже с Обляковым, если Ивану не будет места на других позициях в центре поля и атаке. Но Круговому обещали в «Зените» только деньги, а в ЦСКА меньшую сумму, зато частую игровую практику. Сутормина тоже можно сделать левым защитником на постоянной основе, Алексей и справа в обороне уже играл. Но это не сделает хавбека счастливым и не заставит надолго остаться в «Зените».

Среди опций «Зенита» не только местные

Проблема с лимитными местами есть, Семак полностью прав. Но Сергей Богданович использует Фернандеса в основе не как бразильца, а как бывшего игрока сборной России. Также в центре обороны может быть Алип, казах не считается легионером. Помогают лимиту и армянские футболисты. Поэтому «Зенит» обхаживает «Локомотив» и Тикнизяна. Наир отметился в атаке – 8 голов и 5 ассистов в 23 матчах сезона, но слаб в обороне.

Трансферная стоимость из-за результативности защитника большая, особенно ценник для «Зенита». И поскольку армянин получал приглашения от клубов из Бундеслиги, то в Санкт-Петербург за спину Дугласу Сантосу молодой Тикнизян отправится только ради огромной зарплаты в «Зените». Зачем платить резервисту много денег, если на него не рассчитывает тренер? А если говорим о Тикнизяне как о крайнем форварде, то Мостовой не хуже.

Впрочем, наличие Андрея не помешало «Зениту» летом подписать запасного форварда «Локомотива» Изидора. Трансферные действия чемпионов не всегда логичные. Скопинцев может отказаться покидать «Динамо». Сильянов и Самошников – другие опции из «Локомотива», тоже не спешат в «Зенит». А вот Харин не побеждает в борьбе с Богосавацом слева в обороне «Ахмата», но может располагаться выше, как Тикнизян, или выйти в центре защиты.

Харин это рабочий вариант, учитывая универсальность и опыт 28-летнего футболиста. Для Евгения это шанс стать чемпионом и получать зарплату уровня «Зенита», веские аргументы для трансфера. А вот Тикнизяну лучше отказаться и уехать в топ-5. Скауты «Зенита» скоро начнут изучать рынок Армении, Казахстана и Беларуси? Наверное, уже изучают, но не каждый раз попадаются Зайнутдинов и Сперцян. Причем оба не хотели в «Зенит».

Все проблемы перекрывают бразильцами

Нино и Родригао будут в центре обороны, Вендел и Клаудиньо в середине поля, а Педро и Артур в атаке. Ключевые ставки Семака на весну. В Кубке России «Зенит» проиграл «Динамо» в первом матче, но во втором попробуют оттеснить москвичей от своих ворот и надавить на защиту, которая подставляла голкиперов Лещука и Шунина в первой части сезона. Но у «Зенита» тоже ошибки в обороне, когда соперники агрессивно нападают, как «Оренбург» в день победы над чемпионом.

Многие оппоненты грамотно пользуются отсутствием у Семака защитников с опытом Ракицкого и Ловрена, как сделал «Локомотив». Ответом на проблемы постараются стать Нино и Родригао, но если схема снова будет «4-3-3», то нужен ещё один россиянин ближе к атаке. Не удивляйтесь, если из новичка Ахметова попробуют сделать нового Кузяева. А вот Артур, Педро, Мантуан, Мостовой и Изидор попробуют помочь Кассьерре не сбавить в результативности, ведь Матео не назвать стабильным.

А вот россияне, особенно в свете скандала с латералем Круговым, становятся опасной компанией для Семака. Спаллетти погорел, когда вспыхнул конфликт против «чужих», инициированный нападающим Кержаковым и хавбеком Денисовым во времена Халка и Витселя. Но даже Семак при его прохладном отношении к российским футболистам признает, что нужно уравновесить количество легионеров. При этом тяжело назвать молодого местного игрока, который всем обязан тренеру «Зенита».