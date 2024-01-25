Жорди Томпсон стал игроком «Оренбурга» на правах аренды

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вчера, 10:47

Защитник «Коло-Коло» в рамках аренды присоединился к «Оренбургу».

Арендное соглашение предусматривает право выкупа.

Ранее игроку предъявили обвинения в попытке убийства девушки. Суд предоставил футболисту отсрочку от наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо (около 105 тысяч евро — прим. ред.). Чилиец добавил к залогу и квартиру агента.

Ранее в «Оренбурге» отреагировали на эту информацию.