Жорди Томпсон стал игроком «Оренбурга» на правах аренды

Защитник «Коло-Коло» Жорди Томпсон в рамках аренды присоединился к «Оренбургу».
Арендное соглашение предусматривает право выкупа.
Ранее игроку предъявили обвинения в попытке убийства девушки. Суд предоставил футболисту отсрочку от наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо (около 105 тысяч евро — прим. ред.). Чилиец добавил к залогу и квартиру агента.
Ранее в «Оренбурге» отреагировали на эту информацию.
Какую ещё отсрочку от наказания, если суд не состоялся и он ещё в будущем? Ему просто заменили меру пресечения до суда.
Какую ещё отсрочку от наказания, если суд не состоялся и он ещё в будущем? Ему просто заменили меру пресечения до суда.