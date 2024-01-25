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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Жорди Томпсон стал игроком «Оренбурга» на правах аренды

вчера, 10:47

Защитник «Коло-Коло» Жорди Томпсон в рамках аренды присоединился к «Оренбургу».

Арендное соглашение предусматривает право выкупа.

Ранее игроку предъявили обвинения в попытке убийства девушки. Суд предоставил футболисту отсрочку от наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо (около 105 тысяч евро — прим. ред.). Чилиец добавил к залогу и квартиру агента.

Ранее в «Оренбурге» отреагировали на эту информацию.

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Все комментарии
6rgc7695x454
6rgc7695x454
вчера в 13:02
Впору составлять криминальную сборную легионеров: Томпсон, Промес... Кто следующий?
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:02
Хорошая компания беглых зеков в РПЛ собирается....
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:46
Что то непонятное решение принял Оренбург.... возможно есть какие то подводные камни.... посмотрим на развитие ситуации.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:35
"Суд предоставил футболисту отсрочку от наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо"

Какую ещё отсрочку от наказания, если суд не состоялся и он ещё в будущем? Ему просто заменили меру пресечения до суда.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:03
А что, без уголовного прошлого не было игроков?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:02
Может и заиграет,молодой защитник.
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