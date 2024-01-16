Чистяков ответил на вопрос о причине своего перехода в «Сочи»

Защитник прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Не так много игрового времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от «Сочи», и я согласился, потому что хочу играть, получать игровую практику и помочь команде остаться в Премьер-Лиге.

В любой команде никто не гарантирует место в старте, потому что все игроки хорошего уровня, нужно доказывать свое мастерство. Будем стараться. Сейчас хочу сконцентрироваться на работе в футбольном клубе «Сочи», а как будет дальше — покажет время.