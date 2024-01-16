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Чистяков ответил на вопрос о причине своего перехода в «Сочи»

вчера, 18:58

Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Не так много игрового времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от «Сочи», и я согласился, потому что хочу играть, получать игровую практику и помочь команде остаться в Премьер-Лиге.

В любой команде никто не гарантирует место в старте, потому что все игроки хорошего уровня, нужно доказывать свое мастерство. Будем стараться. Сейчас хочу сконцентрироваться на работе в футбольном клубе «Сочи», а как будет дальше — покажет время.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:02
ура !
работа лучше, чем не работа ! )
ABir
ABir
вчера в 21:00
В Сочи точно будет играть, да климат не в какие сравнения с Питером
pomor45
pomor45
вчера в 20:39
Ничего плохого в том, что сенька ищет шапку по себе, нет. Удачи!
rj74z8cs3anh
rj74z8cs3anh
вчера в 20:17
Надо только поприветствовать желание играть, а не сидеть в запасе
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:58
Командировали до конца сезона в фарм клуб, нормальная практика...
shlomo
shlomo
вчера в 19:26
Можно было бы и не объяснять... мы и так это поняли. Удачи и покажи себя в играх за Сочи.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:25
Понять Дмитрия можно - футболист должен играть...
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