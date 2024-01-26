В «Факеле» заявили, что состав команды укомплектован

Генеральный директор «Факела» высказался о возвращении в команду полузащитника из «Ростова».

Мы очень довольны, что Роман снова с нами. Мы изначально не хотели его отпускать, предлагали ему продлить контракт с «Факелом». Он решил подождать и выдержать паузу, а потом ему поступило предложение из «Ростова». Понятно, что те деньги, которые они предложили, были больше, чем у нас. Но в «Ростове» Рома не получил игровой практики, на которую рассчитывал. Он попросил руководство «Ростова» отпустить его, и ему пошли навстречу. Когда мы об этом узнали, то предложили контракт на наших условиях. Он согласился и вернулся в «Факел». Сейчас ему тяжело адаптироваться к очень интенсивному тренировочному процессу. Но Роман этот путь пройдёт, и надеюсь, в дальнейшем принесёт результат.

Какие планы на Рыбчинского, Мелёшина и Тугарева? Сейчас — никаких. До определённого момента у нас была заинтересованность в некоторых из этих игроков, но сегодня я могу сказать, что в это трансферное окно этих футболистов в «Факеле» не будет.

Ждать ли других новичков? Мы сохранили основной костяк, интегрировали двух новых игроков: Сенхаджи и Акбашева. Состав укомплектован: на каждой позиции есть по два-три футболиста. Нам удалось собрать команду под требования главного тренера практически с первого дня подготовки. И с этим составом Ташуев пойдёт во вторую часть чемпионата решать турнирные задачи. Если не будет никаких форс-мажоров, то единственный акцент в селекционной работе будет сделан на молодых и перспективных игроках.