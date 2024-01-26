«Зенит» работает над трансфером защитника «Динамо»

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сегодня, 11:30

После срыва трансфера защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна «Зенит» переключил своё внимание на игрока обороны «Динамо» . «Сине-бело-голубые» предлагают за игрока сборной России около 5 миллионов евро. Самому Скопинцеву предложена зарплата в размере 1,4 миллиона евро в год.

В случае ухода левого защитника «Динамо» попытается подписать Александра Эктова из «Краснодара».

Скопинцев является воспитанником «бело-голубых». Его контракт заканчивается летом 2027 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 22 матча, забил мяч, отдал 2 голевых передачи и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Напомним, Скопинцев выступал за «Зенит-2» в сезоне 2014/2015.