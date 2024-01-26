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«Зенит» работает над трансфером защитника «Динамо»

сегодня, 11:30

После срыва трансфера защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна «Зенит» переключил своё внимание на игрока обороны «Динамо» Дмитрия Скопинцева. «Сине-бело-голубые» предлагают за игрока сборной России около 5 миллионов евро. Самому Скопинцеву предложена зарплата в размере 1,4 миллиона евро в год.

В случае ухода левого защитника «Динамо» попытается подписать Александра Эктова из «Краснодара».

Скопинцев является воспитанником «бело-голубых». Его контракт заканчивается летом 2027 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 22 матча, забил мяч, отдал 2 голевых передачи и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Напомним, Скопинцев выступал за «Зенит-2» в сезоне 2014/2015.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:04
Прям не ветка...а книга...двухтомник...
"Как плох Зенит который чемпион"
"Как же мы прекрасны...позади Зенита"
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 15:55
Чемпионат легионеров в самом разгаре, лимит можно совсем отменять, россияне чужие на этом празднике жизни.
K_TS16
K_TS16
сегодня в 15:47
Конкурентов надо ослаблять (((
Михаил Шацк
Михаил Шацк
сегодня в 15:27
Скопа конечно нам самим нужен, но и 5 лямов деньги большие. А может Паршивого возьмут за 3? Даже за 2.5 отдадим)
BDA8181
BDA8181 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:08
Ну и 4-1 влетать бездарному Спартаку тоже нужно уметь )) Да и разные совсем даже в те годы бюджеты клубов о многом говорят ))) Когда Спартак так се с баблом был, а Арсенал мог половину РПЛ скупить ))) Так что не вам там басни петь уважаемый )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:30
Да, но, если уж говорить про убийство ленинградского футбола, то тут дело не в трансферах, в конце концов, та же "Смена" могла бы выпускать игроков и для других команд или по принципу "Чертаново" играть в Первой или Второй Лиге, в конце концов.

Дело в том, что Миллер в прямом смысле именно цинично убил всё, что мог - "Зенит" присоединил все приличные школы города и влил их в Академию "Зенита".

Печально, когда человек в 60+ лет не в курсе, что игроки растут при хорошей конкуренции, а не при её отсутствии.

Но ещё печальнее, что Академия "Зенита" оказалось просто частью распилочного механизма, они даже сайт приличный сделали только пять лет назад, хотя как только "Газпром" пришёл, т.е. около 2007 года, Миллер заявил, что каждый год на Академию "Зенита" будет выделяться не менее 5 миллионов долларов. Я уж не говорю, что коррупция и откаты там просто норма.

Дошло до того, что сами футболисты и тренеры "Зенита" об этом громко кричали, в том числе после поражения 1-9 от "Бенфики" старший тренер молодёжки "Зенита" Александр Горшков сказал, что Академия за последние годы полностью убита, и её нужно строить заново. А было это года четыре назад.

Также и Кержаков в своём интервью ещё пятилетней давности рассказал, что спрашивал у своих бывших тренеров "Смены", которые сейчас работают в Академии "Зенита", почему они никого не выпускают, и они ему сказали, что система не позволяет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:18
Напомнить для опровержения вашей мысли информацию о "трансферах" Сутормина, Кругового ? Зениту деньги не нужны. Газпром навалит их и без трансферов на выход. Пир во время чумы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:09
Несколько вульгарно, но по моему точно принцип работы менеджмента Зенита можно выразить словами " Деньги есть, ума не надо" Итог. Ленинградский футбол убит окончательно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:57
В данном случае в моём понимании прагматизм - это, как бы сказать попроще, - вложил деньги в покупку игроков и спи спокойно. Тем более когда они, деньги, в наличии в большом количестве, и их никто не считает. Не надо заботиться о том, чтобы в команде играли свои воспитанники; к чему эти заботы и головная боль ?...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Вы считаете, что выигрывать чемпионат, тратя в пять раз больше конкурентов и больше половины игроков покупая впустую - это прагматизм? Тогда вы не в курсе значения данного термина) Это просто административно-финансовое доминирование (административно - т.к. ряд бразильцев получил паспорта в обход правил).
AleS
AleS
сегодня в 13:39
Не понимаю, какой смысл уже кого то покупать, бразильцев там каких-то и прочее.
От еврокубков отлучены, варимся в своем соку, мотивации никакой. Выпускай просто воспитанников на позиции, по которым нет игроков, и все. Нет покупают каких-то бразилов второсортных.
баск
баск
сегодня в 13:30
Заметка Вани Карпова, на которую ссылается эта новость, даже для Карпа нетипична и информационной нагрузки не несёт.

Карп обычно демонстрирует непоколебимую уверенность в своей правоте, даже когда пишет феерический бред)
Но в данном случае даже он сделал оговорку- Зенит, дескать, хочет Скопинцева, но Динамо не хочет и не будет..

Тогда о чём вообще эта новость?)

Реальность в этом деле такова-
Зенит в Динамо по Скопинцеву не обращался;
Опции выкупа в контракте Скопинцева нет;
Расставаться с игроком в Динамо не планировали и не планируют.

Про Эктова, кстати, тоже лабуда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:06
Всем критиканам политики "Зенита" в области закупки игроков "на стороне" предлагаю встать на место руководства "Газпрома". Встали ? И что тогда лично вы предпочтёте, растить молодую поросль, но подвергать при этом сомнению гегемонию клуба на внутренней арене, либо, при наличии огромных для российского футбола денег, покупать классных футболистов, в том числе из Южной Америки, и обеспечивать тем самым себе безусловный успех в РПЛ ? Не сомневаюсь, что вы на месте руководства корпорации выберете второй вариант.
Время романтиков, к сожалению, безвозвратно ушло. Спорт высших достижений не предполагает их появление в том числе на футбольных полях. Деньги и прагматизм, прагматизм и деньги.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:43
"Если не можешь победить соперника, купи его!"- Газпром
Capral
Capral ответ SeregaMilan55555 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Так в том то и дело, что Скопинцев, как защитник, особенно, как фланговый- совершенно бесполезен, о чем, я, неоднократно говорю. Его место- исключительно в полузащите, учитывая, его технику и неплохой удар. Он слаб в отборе и абсолютно не умеет читать соперника. Кроме того, часто подключается к атакам своей команды, теряет мяч, а возвращаться в оборону не всегда хочет и умеет... Поэтому, не понимаю, зачем, Зениту Скопинцев, именно в качестве защитника. Возможно, Семак видит дальше, чем Личка, и у него свои планы, и представления. А вот, ДИНАМО, действительно нужен надежный фланговый защитник!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Ну вы уж совсем то колхоз из Брюгге не делайте...
21.10.2020 состав Брюгге был сопоставим с зенитовским - 144,2 млн евро.....

Соглашусь только в том что тренер оказался абсолютно не готов к противостоянию с бельгийцами...так бывает...и Мадрид может пару раз за месяц влететь ЦСКА....

Я вообще неоднозначно отношусь к этим трём путешествиям молодого недавноназначенного тренера в ЛЧ...
1.Провальным можно назвать только когда были в группе с Брюгге...
2.С Лионом же Бенфикой и Лейпцигом в группе до финального свистка последней игры претендовал на плей-офф Лиги чемпионов....
3.С Челси и Юве в следующем сезоне конечно шансы были невелики....но 3:3 с Челси и 5:1 по итогам двух встреч против Холанда...позволили выйти в евровесну....хоть и в ЛЕ...
Где уступил в упорной борьбе (2:3 по итогам двух встреч) действительно сильному Бетису...который в том сезоне взял Кубок Испании....
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
сегодня в 12:29
А в Динамо типо в защите такая конкуренция что можно и продавать защитников. Одна из худших защит в чемпионате. Им наоборот нужно покупать или наигрывать игроков на эту позицию.
112910415
112910415
сегодня в 12:17
силкИ настроены ...
кого-то поймают непременно !
LOpp
LOpp
сегодня в 12:16
а ну да, у Динамо еще ни кого не покупали
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:09
Везде ....не только в Динамо...все относятся к предложениям одинаково....
Смотрят на соотношение "Проданный игрок/денежная компенсация " если в плюсе - сделке быть...если нет - досвидос....))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:06
Результаты разные бывают, и обстоятельства, например, при Манчини в РПЛ была серьезная конкуренция, которой нет сейчас, а результаты могут быть "хотя бы один заигравший молодой игрок" (у Семака тут 0, а я даже не говорю об игроках Академии, а просто о молодых), "хотя бы один игрок, раскрывшийся именно в "Зените"" (тут, понятно, тоже 0), "приличная игра в ЛЧ" (о чём тут говорить, после поражения 1-5 от "Брюгге", у которого самый дорогой трансфер был 7 миллионов, легендарный тренер сказал "Нам не ставили никаких задач в ЛЧ")

И т.п.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:06
А как к этому относятся в Динамо?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:54, ред.
Семак должен что то придумывать...или уговаривать руководство купить ему бесперспективных недорогих игроков...или слепить основу из воспитанников??
У него легов на поле согласно лимита....что не так то...
Что вы к Семаку то пристали...
А что где то по-другому ??
Хосеп на острове игроков на млрд с детской школы чтоли вёл чтоб теперь всё выигрывать....
Что то я сомневаюсь что вы придя в автосалон имея деньги на 3 мерседеса выберете Ладу....
Семак то при чём ???
У него результаты хуже чем у Манчини ???
Или он на каждом углу кричит что он "Тренер-гений"...???
Futurista
Futurista
сегодня в 11:45, ред.
Зенит...чёс по российским клубам продолжение...
А Скопинцев тоже Динамо не устраивает как Тикнизян Локо?)...и если сорвется с крючка, то это рыба хитрая или рыбак туповат?)...
объясните расклады...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:38
Многие будут негодовать, но не забывайте любимую максиму моего кумира Сережи Манекена: "Достаточно купить много топовых бразильцев и приличных паспортистов, чтобы путем переставления их на поле, получить комбинацию из более-менее заигравших игроков, которая поможет выиграть РПЛ".

Этот новый стиль, изобретённый самым модным тренером современности, получил название "нефтегазовый футбол".
Интерес
Интерес
сегодня в 11:35
Выполнение задачи по наличию в команде российских игроков продолжается.Но играть будут копакабанцы.
Гость
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