Первый трансфер нового спортдиректора «Спартака». Уговорил молодого форварда «Твенте»

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вчера, 18:20

Было несколько вариантов.

«Спартак» давно искал форварда

Не забыты ещё примеры Шамара Николсона и Кейта Бальде. Первый приходил в команду ещё в январе 2022 года за приличные отступные – и выдал несколько ярких отрезков, даже выигрывал конкуренцию у Соболева. Второго взяли свободным агентом, но почти сразу сенегалец схватил длительную дисквалификацию, после которой так и не смог влиться в коллектив. Оба в «Спартаке» провалились. Они теперь ищут способ перебраться в Европу, играя в аренде. А «красно-белые» вернулись к поиску нападающего.

Была ещё надежда на собственную академию – как раз подрос Павел Мелёшин. Правда, быстро выяснилось, что игра в родном клубе ему не даётся – сначала ощущалось волнение, потом Павел потерял голевое чутье. И часто просто не попадал в игровой темп. Теперь может отправиться в Воронеж.

Сейчас в команде есть только один центрфорвард, который может регулярно выходить в старте и забивать, – Александр Соболев. Но прежде всего, этого недостаточно для качественной ротации. Абаскаль периодически возвращается к схеме «4-4-2», но второго нападающего у него нет – приходится поднимать Промеса. На такую же расстановку москвичи перестраиваются по ходу матча – и тут тоже необходим профильный страйкер.

Это ещё не говоря о напряжённых отношениях между Александром и Абаскалем. Испанец вообще не признаёт форвардов и вылепил из Соболева плеймейкера – если раньше это давало результат, то сейчас нет. Вкупе с другими проблемами это, вероятно, и привело к конфликту. Александр даже терял место в старте. И какая альтернатива есть у тренера на этот случай?

Поиск нападающего для «Спартака» – давняя и сильная головная боль.

Одним из вариантов был лучший бомбардир «Далласа»

«Красно-белые» успели привезти к зимнему окну спортивного директора, без него на рынок выходить было нельзя. У Томаша Амарала есть широкая сеть и много знакомств – плод работы шеф-скаутом «Бенфики».

Список игроков на усиление соответствовал предыдущей должности. Так, хотели подписать Хесуса Феррейру – 23-летнего американца, воспитанника «Далласа». Это молодой, подающий надежды исполнитель – при этом он успел закрепиться в старте родного клуба, стал главным бомбардиром. Так, в предыдущем сезоне он забил 18 мячей в 31 игре МЛС . В кампании-2023 – 13 голов за 29 матчей. С 2020 года даже стал вызываться в сборную США , за которую отметился 11 мячами в 20 играх.

Ценник на молодого и уже опытного нападающего был выставлен соответствующий. Москвичи предлагали «Далласу» 13 миллионов евро – боссы американского клуба дали согласие, сам футболист уже обсуждал условия контракта. Но в последний момент вмешались представители МЛС . Они заблокировали сделку. Причину объяснили рисками для американских компаний, ведущих дела с российскими.

Костариканец проявил желание переехать в Россию

Инсайды о переговорах с форвардом голландского «Твенте» Манфредом Угалде появились на этой неделе. При этом переговоры продвигались довольно быстро – информацию о контакте с «красно-белыми» в «Твенте» подтвердили почти сразу. У них не было шансов отказаться – москвичи сразу предложили выгодные условия. Клубу «Спартак» готов заплатить 10 миллионов евро плюс бонусы – если сделку оформят, это будет рекордный по стоимости трансфер на выход для «тюккерс». Самому Манфреду готовы платить 2 миллиона в год по контракту.

Основные опасения были за разрешение от лиги – в последнее время сделки стали часто блокировать. В частности, в Нидерландах не ведут переговоры с российскими клубами, принадлежащими государству. В этом случае обошлось, спонсором «красно-белых» является частная компания.

Для «Твенте» это хорошая новость потому, что аналогичное предложение вряд ли поступит в ближайшее время, а такие деньги явно пригодятся в развитии скромной команде. Сам Угалде, по последним данным, дал руководству понять, что настроен на переезд в Россию – вероятно, из-за финансовых условий.

Сейчас уже сообщается о сумме отступных в 13 миллионов евро. Угалде в Москве ждут в ближайшие дни. Сделка подходит к своему логическому завершению, хотя подтверждений «Твенте» не даёт.

Будет разноплановая связка с Соболевым

Амаралу было бы сложно найти подходящего Абаскалю форварда из-за его специфических требований – но в Угалде они нашли золотую середину. Новый спортивный директор показал «промо-ролик» своих возможностей – нашёл добротного футболиста, играющего в Европе. Ещё и молодого, выступающего в чемпионате Нидерландов – лучшем месте для развития талантов. К тому же преодолел барьер, который часто мешал российским клубам прежде.

Да и Манфред отлично подходит главному тренеру. Чистокровных форвардов он не признаёт. Тот же Соболев часто уходит в подыгрыш, на фланг, в глубину. В связке с ним часто оказывается Промес – Квинси вообще стал свободным художником и перемещается по всему полю. Кто тогда будет забивать – это уже вопрос целесообразности философии. Нам её остаётся принять. И в её рамках Угалде – отличное усиление. С ростом 173 сантиметра форвард станет самым низким игроком в «Спартаке». При этом он достаточно маневренный, быстро действует на ограниченном пространстве, хорош в прессинге (чувствует момент, когда надо вступить в отбор) – и даже на втором этаже может бороться за счёт правильного выбора позиции и момента для прыжка.

В моменты, когда «Спартак» будет переходить на игру в 2 форварда, его связка с Соболевым будет кстати – оба будут задавать планку единоборств. Да и в серьёзной конкуренции оба начнут прогрессировать. Главное, чтобы трансфер не сорвался в последний момент – такое происходит часто.