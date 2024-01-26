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Переговоры об аренде «Ростовом» Сако находятся на финальной стадии

вчера, 17:58

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника болгарского клуба «Арда» Оумара Сако, рассказал о ходе переговоров по вопросу перехода игрока в «Ростов».

Переговоры с «Ростовом» находятся на финальной стадии. Это будет аренда с правом выкупа. Мы почти всё завершили.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 20:44
Сыны Тюрама, Клюверта, Симеоне да ла пошли мы на ....))
happy 50
happy 50
вчера в 18:41
Осталось брата Мбаппе пригласить в команду и сыны Криштиану Роналду.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:33
Ростов решил взорвать трансфертное окно, ну или дупло...
Купили Роналдо, теперь Саку купить хотят, один только вопрос они вообще играть в футболь могут?
https://www.youtube.com/shorts/ImqZBwRzgxs?feature=share
47rpjzmyt8m8
47rpjzmyt8m8
вчера в 18:03
Для болгарка идеальный вариант контракта.
Гость
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