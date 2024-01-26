Переговоры об аренде «Ростовом» Сако находятся на финальной стадии

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника болгарского клуба «Арда» , рассказал о ходе переговоров по вопросу перехода игрока в «Ростов».

Переговоры с «Ростовом» находятся на финальной стадии. Это будет аренда с правом выкупа. Мы почти всё завершили.