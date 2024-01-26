Иван Игнатьев выбирает между Сербией и Грецией

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего , рассказал, где игрок продолжит карьеру.

Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия.