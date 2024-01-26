Иван Игнатьев выбирает между Сербией и Грецией

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего Ивана Игнатьева, рассказал, где игрок продолжит карьеру.
Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия.
В текущем сезоне Игнатьев провёл 18 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. 14 января «Сочи» расторг контракт с 25-летним россиянином по обоюдному согласию сторон.
Но тут я могу подсказать Ивану, в Греции, конечно, есть всё, в том числе и что выпить. Вряд ли Иван будет лёгкие греческие вина (хотя они вполне хорошие), и даже экзотическую ретцину, да и узо, а вот метакса и лимончелло вполне зайдут.
Но и Сербия может предложить неплохой выбор спиртного, чего стоит одна ракия и полнотелые сербские вина.
Тут, конечно, встанет второй вопрос - что с ночными клубами? И тут, скорее всего, Греция выиграет, ведь там они есть на любой вкус, в том числе, и с нудистскими пляжами. Можно хоть скатиться окончательно, если Ивану то по вкусу)
Поэтому выбор Ивана практически очевиден.
Но тут я могу подсказать Ивану, в Греции, конечно, есть всё, в том числе и что выпить. Вряд ли Иван будет лёгкие греческие вина (хотя они вполне хорошие), и даже экзотическую ретцину, да и узо, а вот метакса и лимончелло вполне зайдут.
Но и Сербия может предложить неплохой выбор спиртного, чего стоит одна ракия и полнотелые сербские вина.
Тут, конечно, встанет второй вопрос - что с ночными клубами? И тут, скорее всего, Греция выиграет, ведь там они есть на любой вкус, в том числе, и с нудистскими пляжами. Можно хоть скатиться окончательно, если Ивану то по вкусу)
Поэтому выбор Ивана практически очевиден.