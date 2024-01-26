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Иван Игнатьев выбирает между Сербией и Грецией

сегодня, 14:18

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего Ивана Игнатьева, рассказал, где игрок продолжит карьеру.

Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия.

В текущем сезоне Игнатьев провёл 18 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. 14 января «Сочи» расторг контракт с 25-летним россиянином по обоюдному согласию сторон.

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Все комментарии
5bycrtdjvhgx
5bycrtdjvhgx
сегодня в 16:04
Хоть бы клубы обозвали куда ему ехать....
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:31, ред.
Пляжи, да -супер!!! Я ездил с экскурсией, на неделю. Заплатил 800евро. Но зато, видел много любопытных знаменитых мест, Афины, другие города... Но больше всего, запомнился вид на мосту, над каналом, и, где с одной стороны- Ионическое море, а с другой Эгейское!!! Даже фотки сделал!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 15:23
Грецию надо брать...там всё есть...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:18
Страна очень бедная, мне рассказывали местные жители, что в среднем отеле директор зарабатывает около 900 евро, официанты около 500, а уборщицы около 300.

Но они сделали большую глупость, когда вступили в ЕС, они вступили с условием принятия космического НДС, по факту, если расшифровать, с условием, что у них нет никакого шанса на восстановление своего производства и т.п., стандартный НДС для Греции - 24%. В Китае, например, НДС около 11% на большинство позиций.

Так что они стали заложниками собственного коррумпированного правительства, которое им обеспечило десятелетия бедности за сиюминутные кредиты от ЕС.

Но я был в основном на островах и чаще всего я снимал номер на вилле и за неделю или две на велосипеде дичком объезжал весь остров, пробовал их вина, наслаждался их пляжами и т.п.) Т.е. шумные города мне не особо знакомы, максимум я неделю прожил в Керкире)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:00
Сербскую кухню не пробовал, как-то, не получилось, но полностью- доверяю Вашему вкусу! Зато, перепробовал, здесь, много ресторанов, в том числе ,и индийский, который, мне не понравился. В Греции был неделю, и честно признаюсь, как страна, мне не приглянулась- очень бедно выглядит, а на окраинах городов- страшная грязь... Но кухня- отличная, и люди понравились!!! А танец, греческий- любимый!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:53
Смешнее новости не видел... Греция и Сербия в курсе, что их выбирает суперфорвард? И номер лиги бы уточнили...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:49
А я вот как раз сербские рестораны в последнее время люблю, тем более, в Питере их именно хороших с сербскими владельцами достаточно много, вот перед НГ с другом в "Сербише" сидел) Но в Греции я был пять раз и отдаю должное как греческой кухне, так и греческому алкоголю)
kej84zdm8s3s
kej84zdm8s3s
сегодня в 14:43
Не всё ли равно где дурака валять
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:43
Павел, я бы посоветовал Игнатьеву, остановить свой выбор на Узо!!! Люблю греческую кухню, и всегда, посещая греческий ресторан -заказываю, исключительно Узо!!! Пьётся легко, придает аппетит и без последствий на следущий день... Всех гостей, всегда веду, только в греческий ресторан Syrtaki!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:37
Хорошо что есть выбор, значит игрок нужный!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:34, ред.
Иван Игнатьев обычно выбирает между виски и текилой, поэтому это будет для него, возможно, первый сложный жизненный выбор.

Но тут я могу подсказать Ивану, в Греции, конечно, есть всё, в том числе и что выпить. Вряд ли Иван будет лёгкие греческие вина (хотя они вполне хорошие), и даже экзотическую ретцину, да и узо, а вот метакса и лимончелло вполне зайдут.

Но и Сербия может предложить неплохой выбор спиртного, чего стоит одна ракия и полнотелые сербские вина.

Тут, конечно, встанет второй вопрос - что с ночными клубами? И тут, скорее всего, Греция выиграет, ведь там они есть на любой вкус, в том числе, и с нудистскими пляжами. Можно хоть скатиться окончательно, если Ивану то по вкусу)

Поэтому выбор Ивана практически очевиден.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:34
Лучше в Грецию-там всё есть...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:19
Дело за малым - остаётся подкинуть монетку...)
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