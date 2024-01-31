Салфетку с первым контрактом Месси с «Барселоной» продадут на аукционе

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вчера, 23:40

Салфетка, на которой 14 декабря 2000 года был подписан первый контракт между «Барселоной» и нападающим (когда аргентинцу было 13 лет), будет продана на британском аукционе Bonhams в период с 18 по 27 марта.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на Жоана Хосепа Палласа из газеты La Vanguardia, стоимость оценивается от примерно 350 тысяч евро до 585 тысяч.

Документ хранится в сейфе у Орасио Гаджоли, который представлял интересы Месси в Испании, когда тот был подростком. Именно Гаджоли предложил салфетку аукционному дому.