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Салфетку с первым контрактом Месси с «Барселоной» продадут на аукционе

вчера, 23:40

Салфетка, на которой 14 декабря 2000 года был подписан первый контракт между «Барселоной» и нападающим Лионелем Месси (когда аргентинцу было 13 лет), будет продана на британском аукционе Bonhams в период с 18 по 27 марта.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на Жоана Хосепа Палласа из газеты La Vanguardia, стоимость оценивается от примерно 350 тысяч евро до 585 тысяч.

Документ хранится в сейфе у Орасио Гаджоли, который представлял интересы Месси в Испании, когда тот был подростком. Именно Гаджоли предложил салфетку аукционному дому.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 16:26
Работница столовки на тренировочной базе Барселоны, после этой новости унесла все ложки домой.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:32
По любому инициатором был папа аргентинца Хорхе 😁
4prh7nuu656s
4prh7nuu656s
сегодня в 06:44
Люди делают деньги просто из ничего. Даже на салфетках.
112910415
112910415
сегодня в 05:49
раритет, однако
5tb7g2vmeu8u
5tb7g2vmeu8u
сегодня в 03:51
    therapy
    therapy
    сегодня в 01:15
    Какой уверенный и дальновидный агент
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    сегодня в 00:46
    На первый взгляд такие аукционы выглядят нелепо и им не придают особого значения, но деньги часто используются в благотворительных целях. Это не делает салфетку дороже, она остаётся бумажной даже после аукциона, но зато нуждающейся в помощи люди радуются. Месси ничего не получит от этой продажи. А салфетка т историческая... В молодости Месси был настолько хорош, что тот, кто так спешил подписать с ним контракт, подписал бы его на его ботинках, если бы под рукой не оказалось салфетки. Так что радуйтесь что это не ботинка, а простая салфетка.
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Бизнесмен сопливый)...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Да, такого, я еще не видел. Осталось, только сопли купить. Ну, так чем хуже использованная туалетная бумага Месси? Причем, я уверен, что, если какойто идиот купит, то, неприменно, чaсть денег- этот пистон заберет себе. Он нигде не прогадает, тот еще хапуга...
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:22, ред.
    Использованные салфетки уже были...а я то думаю, что то тема знакомая)...

    https://m.soccer.ru/news/1274042/messi-lionel-barselona
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    сегодня в 00:12
    Дорогой лот..
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:02, ред.
    Следущим лотом вероятно авторучка пойдет, которой контракт на салфетке подписывали)...потом стол надо поискать на котором салфетка лежала...тоже денех немалых можно срубить...в сейфе у Орасио надо поискать...Месси прям золотая антилопа...всё чего коснется превращается в золото)...
    Capral
    Capral
    вчера в 23:46, ред.
    Лучше бы туалетную бумагу, использованную желательно... Совсем сошли с ума. Как только могут, пытаются напоминать о нем.
    Гость
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