Луис Суарес забил дебютный гол за «Интер Майами»

Нападающий Луис Суарес забил дебютный гол в составе «Интер Майами».
Уругваец отличился на 34-й минуте товарищеского матча против «Аль-Хиляля». На данный момент «Интер Майами» уступает саудовскому клубу со счётом 1:3.
Нападающий Луис Суарес забил дебютный гол в составе «Интер Майами».
Уругваец отличился на 34-й минуте товарищеского матча против «Аль-Хиляля». На данный момент «Интер Майами» уступает саудовскому клубу со счётом 1:3.
Суарес ещё года 2 точно будет клепать в «соккере» американском
Суарес ещё года 2 точно будет клепать в «соккере» американском