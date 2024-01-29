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Луис Суарес забил дебютный гол за «Интер Майами»

вчера, 21:59

Нападающий Луис Суарес забил дебютный гол в составе «Интер Майами».

Уругваец отличился на 34-й минуте товарищеского матча против «Аль-Хиляля». На данный момент «Интер Майами» уступает саудовскому клубу со счётом 1:3.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:11, ред.
Ничего себе. Это реально? Галактикос 3.0 хочет собрать?
112910415
112910415
сегодня в 06:55
умеет, может, практикует
a9kr9vh6ga9s
a9kr9vh6ga9s
сегодня в 04:39
Вряд ли у него получится составить конкуренцию Месси.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:39
Болельщики довольны значит, и судя по тому, что американцы догнали в счете арабов, игра наверняка была интересной
Elliada_
Elliada_ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:37
3:3. Только счет посмотрел
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:37
Это товарищеский матч. Вы чего? Это не дебютный гол.
drug01
drug01
вчера в 22:31
Оказывается он ещё может забивать!!!! Молодец!!?
Capral
Capral
вчера в 22:24
Всем соперникам Суареса- рекомендуется играть в наушниках...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:03, ред.
Арабы пока выносят звездную команду МЛС с Месси в составе.
Суарес ещё года 2 точно будет клепать в «соккере» американском
Гость
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