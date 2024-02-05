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Агент Джикии: «Георгий решил для себя, что остаётся в „Спартаке“»

вчера, 21:28

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что его клиент хочет остаться в московском клубе.

По мнению главного тренера, Георгий сейчас не выдерживает конкуренцию на первый и второй выбор в центр защиты – а дальше он может побороться. Но Джикия решил для себя, что остаётся в «Спартаке». Он будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии. Георгий будет добросовестно и преданно исполнять свои обязанности футболиста и капитана команды. Я уважаю выбор игрока, хотя у меня есть личное мнение на счёт этого всего.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 09:41
Поддерживаю решение Георгия. Он может ещё послужить Спартаку. А там, как говорится, пути Господни неисповедимы.
112910415
112910415
сегодня в 06:22
и это нездоровая ситуация
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дима Коновалов (раскрыть)
сегодня в 02:15
Какими качествами должен обладать тренер этого клуба?
ABir
ABir
сегодня в 00:19
Джикия все верно делает, а вот агент значительные суммы от своих процентов потеряет, поэтому он и дергается
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 23:27
Глупость какая! тренер явно дал понять что он клубу не нужен и то что до лета он будет сидеть на скамейке а после пинка под зад! очень непонятно на что надеется Джикия после еще полугода вне игры, если карьеру завершает то тогда норм) или он думает что абаскаля уберут) так это бред там такую надо сумму абаскалю выплатить если его захотят убрать))) абаскаль не уйдет даже если спартак в зоне вылета окажется
Capral
Capral
вчера в 22:51
Если бы Абаскаль был думающим тренером, он нашел бы Джикии место на поле, и не в ЦЗ, а в полузащите, где Георгий и должен играть. Увы, не повезло КБ с тренером...
drug01
drug01
вчера в 21:56
Самое верное его решение! Держись Джикия!
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