Агент Джикии: «Георгий решил для себя, что остаётся в „Спартаке“»

, агент защитника «Спартака» , заявил, что его клиент хочет остаться в московском клубе.

По мнению главного тренера, Георгий сейчас не выдерживает конкуренцию на первый и второй выбор в центр защиты – а дальше он может побороться. Но Джикия решил для себя, что остаётся в «Спартаке». Он будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии. Георгий будет добросовестно и преданно исполнять свои обязанности футболиста и капитана команды. Я уважаю выбор игрока, хотя у меня есть личное мнение на счёт этого всего.