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Лесовой перешёл в «Маккаби» из Хайфы в рамках аренды

вчера, 18:46

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой стал игроком «Маккаби» из Хайфы на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает право выкупа.

Футболист принял участие в 8 матчах текущего розыгрыша РПЛ.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:42
Доброго Здоровья гроссмейстер!
Пока ещё рано говорить, что всё хорошо закончилось. В нынешней ситуации пока лишь только хорошо для двух из трёх сторон. "Маккаби" не был бы "Маккаби", если бы не выжал максимум выгоды для себя, т.е. израильтяне пока не заплатив ни копейки получили в своё распоряжение игрока которого хотели, равно как и сам игрок осуществил свои желания перейти в другую команду в надежде получить право больше времени проводить в активной игре, чем сидеть в запасе в ожидании предоставившейся возможности выйти на пять-десять минут пробежаться по травке в конце матча. А Динамо теперь придётся ждать Бог знает сколько времени, когда на его р/с поступит оговорённая сумма. В общем ждём, когда евреи соизволят рассчитаться, лишь бы эта валюта оказалась твёрдой, а не их национальная "потомы".)) Болейте за своих, а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:42
Видно попа устала и вся в занозах... Дай бог адаптироваться, без травм, и заиграть....
112910415
112910415
вчера в 20:17
всё хорошо, что хорошо кончается )
Izmar
Izmar
вчера в 19:59
По игроку и команда, стоит пожелать хоть там чего-то добиться.
баск
баск
вчера в 19:22
Вот и славненько.
Затыки с расчётами по этому трансферу были ожидаемы, ради поиска путей
их преодоления стоило и потерпеть.
Захотели- нашли.

Даньке удачи в новом клубе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:06
Так себе уровень чемпионата, Да и игрок такой же...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:05
В Хайфе нет лесов, Лесовой исправит этот момент.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:03
Ну начилось движение из команды в команду.
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