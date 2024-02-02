Лесовой перешёл в «Маккаби» из Хайфы в рамках аренды

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой стал игроком «Маккаби» из Хайфы на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает право выкупа.
Футболист принял участие в 8 матчах текущего розыгрыша РПЛ.
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой стал игроком «Маккаби» из Хайфы на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает право выкупа.
Футболист принял участие в 8 матчах текущего розыгрыша РПЛ.
Пока ещё рано говорить, что всё хорошо закончилось. В нынешней ситуации пока лишь только хорошо для двух из трёх сторон. "Маккаби" не был бы "Маккаби", если бы не выжал максимум выгоды для себя, т.е. израильтяне пока не заплатив ни копейки получили в своё распоряжение игрока которого хотели, равно как и сам игрок осуществил свои желания перейти в другую команду в надежде получить право больше времени проводить в активной игре, чем сидеть в запасе в ожидании предоставившейся возможности выйти на пять-десять минут пробежаться по травке в конце матча. А Динамо теперь придётся ждать Бог знает сколько времени, когда на его р/с поступит оговорённая сумма. В общем ждём, когда евреи соизволят рассчитаться, лишь бы эта валюта оказалась твёрдой, а не их национальная "потомы".)) Болейте за своих, а не против чужих!
Пока ещё рано говорить, что всё хорошо закончилось. В нынешней ситуации пока лишь только хорошо для двух из трёх сторон. "Маккаби" не был бы "Маккаби", если бы не выжал максимум выгоды для себя, т.е. израильтяне пока не заплатив ни копейки получили в своё распоряжение игрока которого хотели, равно как и сам игрок осуществил свои желания перейти в другую команду в надежде получить право больше времени проводить в активной игре, чем сидеть в запасе в ожидании предоставившейся возможности выйти на пять-десять минут пробежаться по травке в конце матча. А Динамо теперь придётся ждать Бог знает сколько времени, когда на его р/с поступит оговорённая сумма. В общем ждём, когда евреи соизволят рассчитаться, лишь бы эта валюта оказалась твёрдой, а не их национальная "потомы".)) Болейте за своих, а не против чужих!