Нападающий «Тулузы» Хамулич пополнил состав «Локомотива»

Нападающий «Тулузы» Саид Хамулич на правах аренды перешёл в «Локомотив».
Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа, игрок будет выступать за «красно-зеленых» до конца нынешнего сезона.
Нападающий «Тулузы» Саид Хамулич на правах аренды перешёл в «Локомотив».
Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа, игрок будет выступать за «красно-зеленых» до конца нынешнего сезона.
Может конечно и много матчей, но в общей сложности было сыграно всего 54 минуты, то есть его выпускали в самых концовках матчей.
Не буду говорить "за" или "против" этого игрока, так как он "тёмная лошадка", но парень молодой, может ещё раскрыться.
Может конечно и много матчей, но в общей сложности было сыграно всего 54 минуты, то есть его выпускали в самых концовках матчей.
Не буду говорить "за" или "против" этого игрока, так как он "тёмная лошадка", но парень молодой, может ещё раскрыться.