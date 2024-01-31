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Нападающий «Тулузы» Хамулич пополнил состав «Локомотива»

вчера, 12:22

Нападающий «Тулузы» Саид Хамулич на правах аренды перешёл в «Локомотив».

Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа, игрок будет выступать за «красно-зеленых» до конца нынешнего сезона.

Нападающий «Тулузы» Хамулич пополнил состав «Локомотива»

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 13:03
Есть какие-то претензии к трансфермаркету, на статистические данные которого ссылаются даже редакторы статей/новостей местного ресурса?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 09:40
Знаем мы этих "авторитетных источников"...
galem72
galem72 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 22:15
Я не знаю, откуда ты взял свои минуты (54), но довольно-таки авторитетный источник заявляет, что у этого боснийца в сезоне 23/24 за Витесс было сыграно более 700 (семисот) минут за 13 матчей в Эредивизии и целых 90 (девяносто) минут в 1 (одном) матче кубка Нидерландов. Везде была позиция ЦФ! И вот этот "голеадор" за эти 800+ (восемьсот +) минут не совершил ни одного поражения ворот соперника.
Тёмная лошадка?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:12
Ту как раз подходит поговорка "Слышу звон, да не знаю, где он"?
Может конечно и много матчей, но в общей сложности было сыграно всего 54 минуты, то есть его выпускали в самых концовках матчей.

Не буду говорить "за" или "против" этого игрока, так как он "тёмная лошадка", но парень молодой, может ещё раскрыться.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:04
Думаю "Владимир_Спартак" очень расстроится...
4m55nttsskgp
4m55nttsskgp
вчера в 13:41
Кандидат на место Дзюбы? Очень интересный выбор....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:38
Дзюба на лавку?
galem72
galem72
вчера в 12:56
Этого боснийского ноунейма сложно назвать "нападающим". По крайней мере, я бы не решился на подобный шаг, потому что только ему самому ведомо, куда, где и на кого он "нападает". За последние полгода в Витессе за 14 матчей у него НОЛЬ голов. И это в Нидерландах, где даже защитники зачастую выдают неплохие голевые серии. ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:54
Мне лично любопытно. Может Дзюбу уже на выход готовят?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:48
Один Дзюба знает, зачем им этот Хамулич, который ещё нигде себя не проявил)
fgd2mus87vk8
fgd2mus87vk8
вчера в 12:45
Видать стрелял кто-то, иначе бы Саид не пришёл
rtyyv6et7spg
rtyyv6et7spg
вчера в 12:41
У Локо свой хамулич уже есть. Он же Руканыч
Гость
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