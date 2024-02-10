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Нападающий «Лидса» забил «гол Марадоны» в Чемпионшипе

вчера, 23:37
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс3 : 0Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)РотерхэмМатч завершен

Скандальный эпизод произошёл в матче 31-го тура Чемпионшипа между «Лидсом» и «Ротерхэмом» (3:0).

На 10-й минуте встречи нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд отправил мяч рукой в ворота гостей. В Чемпионшипе нет системы VAR, поэтому данный мяч был засчитан.

Позже «Ротерхэм» пропустил ещё два гола, проиграв с разгромным счётом 0:3, а в британских СМИ назвали это взятие ворот «голом Марадоны», сравнивая его с голом легендарного аргентинца Диего Марадоны, когда он отправился мяч рукой в ворота сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-1986.

Нападающий «Лидса» забил «гол Марадоны» в Чемпионшипе

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