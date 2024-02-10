Нападающий «Лидса» забил «гол Марадоны» в Чемпионшипе

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вчера, 23:37

Скандальный эпизод произошёл в матче 31-го тура Чемпионшипа между «Лидсом» и «Ротерхэмом» (3:0).

На 10-й минуте встречи нападающий «Лидса» отправил мяч рукой в ворота гостей. В Чемпионшипе нет системы VAR , поэтому данный мяч был засчитан.