Нападающий «Лидса» забил «гол Марадоны» в Чемпионшипе

Скандальный эпизод произошёл в матче 31-го тура Чемпионшипа между «Лидсом» и «Ротерхэмом» (3:0).
На 10-й минуте встречи нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд отправил мяч рукой в ворота гостей. В Чемпионшипе нет системы VAR, поэтому данный мяч был засчитан.
Позже «Ротерхэм» пропустил ещё два гола, проиграв с разгромным счётом 0:3, а в британских СМИ назвали это взятие ворот «голом Марадоны», сравнивая его с голом легендарного аргентинца Диего Марадоны, когда он отправился мяч рукой в ворота сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-1986.