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Таунсенд и болельщики поддержали Локайера

сегодня, 22:48
Лутон ТаунЛоготип футбольный клуб Лутон Таун1 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Эндрос Таунсенд забил гол, обеспечивший «Лутону» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ (1:0).

После этого игрок подбежал к скамейке запасных и вернулся на поле, чтобы отпраздновать взятие ворот с футболкой капитана «шляпников» Тома Локайера, который ранее пережил остановку сердца.

Фанаты также не остались в стороне: на 4-й минуте матча (игровой номер Локайера) они стоя поаплодировали, а болельщики «Ньюкасла» принесли баннер, на котором было написано:

Поправляйся, Том!

Таунсенд и болельщики поддержали Локайера

Таунсенд и болельщики поддержали Локайера

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 23:35
...никогда футбол, так, как в Великобритании он существует,в его
значимости для простолюда до миллионера, не станет у нас в России
матушке, ценность бабла перевешивает качество и отношение к самой игре .....Печально!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 23:35
По человечески поступил,молодец !
Гость
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