Таунсенд и болельщики поддержали Локайера

Эндрос Таунсенд забил гол, обеспечивший «Лутону» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ (1:0).
После этого игрок подбежал к скамейке запасных и вернулся на поле, чтобы отпраздновать взятие ворот с футболкой капитана «шляпников» Тома Локайера, который ранее пережил остановку сердца.
Фанаты также не остались в стороне: на 4-й минуте матча (игровой номер Локайера) они стоя поаплодировали, а болельщики «Ньюкасла» принесли баннер, на котором было написано:
Поправляйся, Том!
значимости для простолюда до миллионера, не станет у нас в России
матушке, ценность бабла перевешивает качество и отношение к самой игре .....Печально!
значимости для простолюда до миллионера, не станет у нас в России
матушке, ценность бабла перевешивает качество и отношение к самой игре .....Печально!