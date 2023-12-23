Таунсенд и болельщики поддержали Локайера

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сегодня, 22:48

забил гол, обеспечивший «Лутону» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ (1:0).

После этого игрок подбежал к скамейке запасных и вернулся на поле, чтобы отпраздновать взятие ворот с футболкой капитана «шляпников» , который ранее пережил остановку сердца.

Фанаты также не остались в стороне: на 4-й минуте матча (игровой номер Локайера) они стоя поаплодировали, а болельщики «Ньюкасла» принесли баннер, на котором было написано: