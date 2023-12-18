Моуриньо извинился перед Санчешем за обратную замену в матче с «Болоньей»

1702881077

вчера, 09:31

Главный тренер «Ромы» в интервью DAZN принёс извинения полузащитнику за обратную замену игрока в матче с «Болоньей» (0:2).

Португалец вышел на поле на 46-й минуте вместо Леонардо Спинаццолы, а на 64-й его заменили на Эдуардо Бове.