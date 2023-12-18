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Моуриньо извинился перед Санчешем за обратную замену в матче с «Болоньей»

вчера, 09:31
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в интервью DAZN принёс извинения полузащитнику Ренату Санчешу за обратную замену игрока в матче с «Болоньей» (0:2).

Португалец вышел на поле на 46-й минуте вместо Леонардо Спинаццолы, а на 64-й его заменили на Эдуардо Бове.

Я хочу публично извиниться перед Ренату Санчешем, это очень тяжело для футболиста, но это также тяжело и для тренера. Я делал это 3-4 раза в своей карьере, и это непросто.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:26
А в чём сила и мужественность этого поступка?
А по мне Маур просто стал сильно сентиментальным, он сильно сдал.
Как можно извиняться перед игроком, который выйдя на замену не оправдал ожидания, да ещё так, что его пришлось менять?
Это игрок должен извиниться перед тренером, что не оправдал надежды.

А это извинения выглядит так же глупо, как сейчас модно в кино киллеру за секунду до выстрела говорить жертве "ничего личного".
После таких слов у меня лично на уме одно слово "размазня".
shlomo
shlomo
вчера в 10:11
Похоже Маур уже не видит ситуацию на поляне...
112910415
112910415
вчера в 10:02
извиниться - это сильный и мужественный поступок !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:34
По всей видимости футболист не показал того, что хотел тренер.
Гость
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