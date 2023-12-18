Моуриньо извинился перед Санчешем за обратную замену в матче с «Болоньей»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в интервью DAZN принёс извинения полузащитнику Ренату Санчешу за обратную замену игрока в матче с «Болоньей» (0:2).
Португалец вышел на поле на 46-й минуте вместо Леонардо Спинаццолы, а на 64-й его заменили на Эдуардо Бове.
Я хочу публично извиниться перед Ренату Санчешем, это очень тяжело для футболиста, но это также тяжело и для тренера. Я делал это 3-4 раза в своей карьере, и это непросто.
А по мне Маур просто стал сильно сентиментальным, он сильно сдал.
Как можно извиняться перед игроком, который выйдя на замену не оправдал ожидания, да ещё так, что его пришлось менять?
Это игрок должен извиниться перед тренером, что не оправдал надежды.
А это извинения выглядит так же глупо, как сейчас модно в кино киллеру за секунду до выстрела говорить жертве "ничего личного".
После таких слов у меня лично на уме одно слово "размазня".
А по мне Маур просто стал сильно сентиментальным, он сильно сдал.
Как можно извиняться перед игроком, который выйдя на замену не оправдал ожидания, да ещё так, что его пришлось менять?
Это игрок должен извиниться перед тренером, что не оправдал надежды.
А это извинения выглядит так же глупо, как сейчас модно в кино киллеру за секунду до выстрела говорить жертве "ничего личного".
После таких слов у меня лично на уме одно слово "размазня".