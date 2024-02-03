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Ришарлисон извинился перед фанатами «Эвертона» за голы

вчера, 19:19
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон оформил дубль в матче АПЛ против «Эвертона» (2:2).

Футболист открыл счет на 4-й минуте и не стал праздновать взятие ворот в знак уважения к фанатам «ирисок». Болельщики ответили аплодисментами. После второго забитого мяча игрок натянул футболку на лицо.

Бразилец выступал за «Эвертон» с 2018 по 2022 год.

Ришарлисон извинился перед фанатами «Эвертона» за голы

Ришарлисон извинился перед фанатами «Эвертона» за голы

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:31
Извинился?
Пошлю этот вопрос в телевизионную интеллектуальную игру Что? Где? Когда? 66 угадают когда Ришарлисон извинялся.

Извиниться и не праздновать это совсем разные понятия.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:44
В свои бы ворота забил, тогда бы простили))
DXTK
DXTK
вчера в 19:37
Ну Ришарлисон продолжает удивлять, честно что Постекоглу с ним сделал я не пойму. Прямо как подменили футболиста, штампует и штампует голы.
Гость
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