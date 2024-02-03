Ришарлисон извинился перед фанатами «Эвертона» за голы

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон оформил дубль в матче АПЛ против «Эвертона» (2:2).
Футболист открыл счет на 4-й минуте и не стал праздновать взятие ворот в знак уважения к фанатам «ирисок». Болельщики ответили аплодисментами. После второго забитого мяча игрок натянул футболку на лицо.
Бразилец выступал за «Эвертон» с 2018 по 2022 год.
Пошлю этот вопрос в телевизионную интеллектуальную игру Что? Где? Когда? 66 угадают когда Ришарлисон извинялся.
Извиниться и не праздновать это совсем разные понятия.
Пошлю этот вопрос в телевизионную интеллектуальную игру Что? Где? Когда? 66 угадают когда Ришарлисон извинялся.
Извиниться и не праздновать это совсем разные понятия.