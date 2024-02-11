Моуриньо хочет возглавить «Баварию». Жозе учит немецкий язык

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вчера, 18:03

рассматривает варианты продолжения тренерской карьеры после увольнения из «Ромы».

Португальский специалист имеет огромное желание возглавить «Баварию». Для этого Жозе даже начал учить немецкий язык.

Отмечается, что в прошлом у Моуриньо уже было желание работать в «Баварии».