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Моуриньо хочет возглавить «Баварию». Жозе учит немецкий язык

вчера, 18:03

Жозе Моуриньо рассматривает варианты продолжения тренерской карьеры после увольнения из «Ромы».

Португальский специалист имеет огромное желание возглавить «Баварию». Для этого Жозе даже начал учить немецкий язык.

Отмечается, что в прошлом у Моуриньо уже было желание работать в «Баварии».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:28
не позовёт его Бавария,
да и сил не хватит на подвиги, если вдруг ...
happy 50
happy 50
сегодня в 00:42
Хоби Алонсо точно в следующем году покинет Байер.Леверкузенцы- калиф на час.А может Хаби Алонсо в Баварию пойдет? Спрос на него есть. Байер в следующем году ждут трудные времена. Какие еще фамилии всплминаются ? Гвардиола в Баварию не пойдет.Уже был.Мичелу рановато.Клопп зочет отдохнуть.Луис Энрике в ПСЖ.Да и чем он лучше Моуриньо?Есть Анчелотти,но он будет тренировать Реал. Симеоне мог бы подойти со своим автобусом,но он тоже в Атлетико остается. Всех тренеров перебрал.А не ,еще Дзанетти в Интере хорош и он там останется,а Пиоли не уедет за пределы Италии.Но чем он лучше Моуриньо?Ничем. Объективно можно набрать десятку тренеров,которые сильнее Моуриньо.И по трофеям,и по результатам.Конте кроме ТХ нигде из середняков не работал.Наггельсман может быть получше Моуриньо.Ну и все.Моуриньо- это про нулевые и 10- е года.И это единственный международный трофей МЮ в после Фергюсоновское время.Это два финала средней Ромы.Посмотрим на Рому в этом году.А в чемпионате Рома привычно шестая.Цыплят потом считать будем и оценивать работу Моура.Его надежда попасть в Баварию- запрыгнуть в уходящий поезд под названием эпоха.Сейчас в футболе много геев.Моур из того времени,когда было больше мужчин.Сейчас модно брить ноги и грудь,выщипывать брови мужикам.Сейчас мыжики бреют ягодицы и плачут как девки.А Моуриньо привык работать с мужиками.Когда Руни мог напиться ,а на следующий день отгрузить трешку.Когда Фергюссон мог Бекхему разбить лицо бутсой.Сейчас футбол- это еще больше деньги,чем раньше.А за деньги готовы ехать куда угодно.
ABir
ABir
вчера в 22:28
Судя по результату последней игры Баварии с Байером, встряска баварцам не помешает.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 22:10
Ну тогда Баварии еще несколько лет подряд не видать чемпионства
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:07
Такое прощали Гвардиоле, Ван Галлу, Клинсманну и Магату.
minai
minai
вчера в 21:40
Пусть выучит: бавария капут. И всего делов то.
Rattlehead
Rattlehead ответ kmhb (раскрыть)
вчера в 21:36
Особенно Реал был автобусом, установив рекорд результативности, который держится по сей день.
kmhb
kmhb ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:20
Какой Магат? Он ненавидит Баварию, чего он встряхнет? Матч с Вольфсбургом забыл в 2008?
Команды Моуриньо - автобусы. Бавария не сможет играть в такую игру
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:09
Баварии никто не поможет
Romeo 777
Romeo 777 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:47
Да уж 🤦🏽‍♂️…советую вам посмотреть пресс конференцию Жозе будучи тренером Реала в Дортмунде сезона 2012-2013 лиги чемпионов, где он разговаривает с журналистами и отвечает на вопросы на немецком (на ломаном, но вполне понятном, сам знаю немецкий, поэтому спокойно понимал его ответы).
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:48
Вы ошибаетесь, Моуринью владеет португальским, испанским, английским, каталанским, итальянским и французским языками.
Немецкого в его лексиконе нет.
Проверяйте информацию перед тем как писать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:44
Тут одно на другое наслоилось.
Заболел (отошёл от дел) великий Кайзер Франц, и дедушка Хёнесс вовсе выпустил из рук вожжи, после чего пошло-поехало... : Флик после триумфа в 2020г. загадочно линяет с поста коуча; сменивший его молодой и ранний Юлик профукивает Вильяреалу в ЛЧ и тем не менее продолжает оставаться на посту тренера вплоть до середины 2023г. - это когда и кому такое в Баварии прощали ?!; в этот же период скандал с увольнением тренера вратарей и раскол во мнениях у игроков раздевалки; затем увольнение Салихамиджича, Кана и Нагельсмана....
Ну вот вам и нате - кризис в управлении сопоставился с нахождением у руля Тухеля.
Чё дальше ? Никто не знает.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:39
Кстати интересный вариант, если вспомнить автобус Моура
Как раз баварцам нужно усилить оборону
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:26
Бред, он так то и так знал немецкий (6 языков знает).
И второе, не позовет его Бавария.
Capral
Capral
вчера в 19:24
Никогда не нравился футбол Маура, но всегда, видел в нем профессионала. Его футбол, конечно, малопривлекательный, но результат дать, он может. Как по мне, лучше других, на сегодня- Магат. Он может встряхнуть команду, вселить в неё уверенность, к тому же, работать, в качестве пожарника- ему не привыкать, примеров тому- немало... Других кандидатур, не вижу.

До сих пор не могу понять, почему у Тухеля не получилось... Почему, команда, такая бесцветная и невыразительная. Сейчас много разного пишется в немецкой печати, но признаюсь, даже читать не хочется. Я, хоть и не болельщик Баварии, но хотелось бы узнать- имя, нового тренера клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:07
В Мюнхене, да и вообще в Баварии подумали. Это ж надо такое присниться. Жозе давно сбитый летчик, но не понимает этого.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:04
Черчесов или Черевченко тоже бы не против поработать с Баварией а Мостовой наверняка и бесплатно согласился
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:38
Болельщики Баварии считают, что сейчас тяжёлые времена, но после прихода Маура они изменят своё мнение.
Может оказаться, что не всё так уж было плохо при Тухеле.
Думаю у руководства Баварии хватит мудрости не звать Маура.
А Мауру уже пора учить веблюжий язык.
112910415
112910415
вчера в 18:24
фантазёры без отдыха трудятся ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:23
Ну да...
Баварии только и осталось как Лигу Конференций выигрывать...))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:22
Сейчас Баварию может возглавить кто угодно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:16
Недавно говорил, что хотел бы поработать с Месси, до этого про саудитов, а сейчас немецкий учит. Никто не зовет жозика, тот уже не знает куда податься)
salleeh
salleeh
вчера в 18:10
Нет-нет-нет! Это будет из под огня, да в полымя…
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