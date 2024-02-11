Моуриньо хочет возглавить «Баварию». Жозе учит немецкий язык

Жозе Моуриньо рассматривает варианты продолжения тренерской карьеры после увольнения из «Ромы».
Португальский специалист имеет огромное желание возглавить «Баварию». Для этого Жозе даже начал учить немецкий язык.
Отмечается, что в прошлом у Моуриньо уже было желание работать в «Баварии».
Может оказаться, что не всё так уж было плохо при Тухеле.
Думаю у руководства Баварии хватит мудрости не звать Маура.
А Мауру уже пора учить веблюжий язык.
Может оказаться, что не всё так уж было плохо при Тухеле.
Думаю у руководства Баварии хватит мудрости не звать Маура.
А Мауру уже пора учить веблюжий язык.
До сих пор не могу понять, почему у Тухеля не получилось... Почему, команда, такая бесцветная и невыразительная. Сейчас много разного пишется в немецкой печати, но признаюсь, даже читать не хочется. Я, хоть и не болельщик Баварии, но хотелось бы узнать- имя, нового тренера клуба.
До сих пор не могу понять, почему у Тухеля не получилось... Почему, команда, такая бесцветная и невыразительная. Сейчас много разного пишется в немецкой печати, но признаюсь, даже читать не хочется. Я, хоть и не болельщик Баварии, но хотелось бы узнать- имя, нового тренера клуба.
Заболел (отошёл от дел) великий Кайзер Франц, и дедушка Хёнесс вовсе выпустил из рук вожжи, после чего пошло-поехало... : Флик после триумфа в 2020г. загадочно линяет с поста коуча; сменивший его молодой и ранний Юлик профукивает Вильяреалу в ЛЧ и тем не менее продолжает оставаться на посту тренера вплоть до середины 2023г. - это когда и кому такое в Баварии прощали ?!; в этот же период скандал с увольнением тренера вратарей и раскол во мнениях у игроков раздевалки; затем увольнение Салихамиджича, Кана и Нагельсмана....
Ну вот вам и нате - кризис в управлении сопоставился с нахождением у руля Тухеля.
Чё дальше ? Никто не знает.
Заболел (отошёл от дел) великий Кайзер Франц, и дедушка Хёнесс вовсе выпустил из рук вожжи, после чего пошло-поехало... : Флик после триумфа в 2020г. загадочно линяет с поста коуча; сменивший его молодой и ранний Юлик профукивает Вильяреалу в ЛЧ и тем не менее продолжает оставаться на посту тренера вплоть до середины 2023г. - это когда и кому такое в Баварии прощали ?!; в этот же период скандал с увольнением тренера вратарей и раскол во мнениях у игроков раздевалки; затем увольнение Салихамиджича, Кана и Нагельсмана....
Ну вот вам и нате - кризис в управлении сопоставился с нахождением у руля Тухеля.
Чё дальше ? Никто не знает.