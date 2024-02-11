В «Байере» высказались о возможном уходе Хаби Алонсо из клуба

Спортивный директор «Байера» оценил слухи о возможном уходе из клуба главного тренера .

Хаби все нравится, и он полностью удовлетворен условиями и коллективом, с которым работает ежедневно. Семья всегда очень важна, и его семье здесь тоже очень комфортно. Поэтому мы абсолютно спокойны.

Слухи есть всегда: сначала об одном клубе, но теперь их уже нет (вероятно, говорится о «Реале», который продлил контракт с Карло Анчелотти – прим. ред.), теперь – о другом (после объявления Юргена Клоппа об уходе из «Ливерпуля» – прим. ред.).

Нет, мы работаем вместе и доверяем друг другу. Смотрим на ближайшие недели и месяцы с большим позитивом.