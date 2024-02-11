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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

В «Байере» высказались о возможном уходе Хаби Алонсо из клуба

вчера, 13:25

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес оценил слухи о возможном уходе из клуба главного тренера Хаби Алонсо.

Хаби все нравится, и он полностью удовлетворен условиями и коллективом, с которым работает ежедневно. Семья всегда очень важна, и его семье здесь тоже очень комфортно. Поэтому мы абсолютно спокойны.

Слухи есть всегда: сначала об одном клубе, но теперь их уже нет (вероятно, говорится о «Реале», который продлил контракт с Карло Анчелотти – прим. ред.), теперь – о другом (после объявления Юргена Клоппа об уходе из «Ливерпуля» – прим. ред.).

Нет, мы работаем вместе и доверяем друг другу. Смотрим на ближайшие недели и месяцы с большим позитивом.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
сегодня в 00:46
Хаби лучше уйти на пике.В следующем сезоне начнется явный спад.Бавария всегда будет Баварией,а Байер разберут на винтики.В том числе и сама Бавария.Посмотрите на Ньюкасл!Как его в этом году лихорадит.
salleeh
salleeh ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:41
Самое отвратительное в современном футболе, это возможность купли-продажи футболистов и «походы» тренеров в разные клубы.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 17:13
Стоит ли ему продолжать работать в Байере ещё немало лет?
salleeh
salleeh
вчера в 17:02
Безусловно Хаби в футболе не случайный человек, он это на деле показал и как футболист, и как тренер… Таких случайностей не бывает, чтобы команда так долго не проигрывала, следовательно это напрямую связано с тренерской работой. А есть обратный пример, как можно развалить очень сильную команду, это связано с Баварией. Начало было положено Нагельсманом, а ТТ более чем успешно продолжает его дело…
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:22
Обычно в 90% случаях у таких команд на след сезоне начинается спад, и тренера увольняют. Посмотрим что будет
Capral
Capral
вчера в 14:15
Сезон на сезон не похож. У Байера в этом году нет конкуренции, не только и не столько в силу гениальности Алонсо, сколько, прежде всего-. отвратительной игры Баварии. Штутгарт показал- как нужно играть против Байера. Поэтому, не надо, так нахваливать тренера, в этом чемпионате получается, а потом, может постигнуть серьезная неудача и наступит горькое разочарование... Никто не отрицает грамотной работы Алонсо, но надо иметь терпение- всегда и во всём.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:04
Сначала салатницу выиграет, а потом может и уйдет)
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