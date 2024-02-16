Клинсманн отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Главный тренер сборной Южной Кореи отправлен в отставку. В заявлении Футбольной ассоциации Кореи говорится:

Тренер Клинсманн не смог продемонстрировать тренерские способности и лидерские качества, которые мы ожидаем от наставника сборной Кореи, такие как управление игрой, игроками и отношение к работе, ведущие к конкурентоспособности национальной сборной.

Национальная сборная по футболу — это больше, чем просто спортивная команда, это команда, которая представляет Республику Корея, привлекает внимание и поддержку людей и возвращает людям эту энергию. Так должно продолжаться.

В результате различных дискуссий и мнений конкурентоспособность и отношение Клинсмана как тренера не оправдали ожиданий и настроений людей, и было решено, что это будет трудно улучшить в будущем, поэтому было принято решение заменить главного тренера перед вторым отборочным раундом к чемпионату мира по футболу 2026 года.