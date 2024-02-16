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Клинсманн отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Южной Кореи

вчера, 09:59

Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн отправлен в отставку. В заявлении Футбольной ассоциации Кореи говорится:

Тренер Клинсманн не смог продемонстрировать тренерские способности и лидерские качества, которые мы ожидаем от наставника сборной Кореи, такие как управление игрой, игроками и отношение к работе, ведущие к конкурентоспособности национальной сборной.

Национальная сборная по футболу — это больше, чем просто спортивная команда, это команда, которая представляет Республику Корея, привлекает внимание и поддержку людей и возвращает людям эту энергию. Так должно продолжаться.

В результате различных дискуссий и мнений конкурентоспособность и отношение Клинсмана как тренера не оправдали ожиданий и настроений людей, и было решено, что это будет трудно улучшить в будущем, поэтому было принято решение заменить главного тренера перед вторым отборочным раундом к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Специалист возглавлял южнокорейскую команду с февраля 2023 года. Под его руководством коллектив дошёл до 1/2 финала Кубка Азии в этом году, где проиграл Иордании (0:2).

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:22
Игрок Баварии Фиилипп Лам о Клинсманне: – «Назначение Клинсманна главным тренером «Баварии» можно охарактеризовать как провальный эксперимент. На тренировках он уделял внимание исключительно физической подготовке игроков, а о тактической составляющей даже и речи не шло. Уже через восемь недель после начала совместной работы мы поняли, что с этим тренером у нас ничего не выйдет»…
Dimon Khon
Dimon Khon
вчера в 15:25
Клинсманн как игрок был хороший.но как тренер бесталковый .таджикистан ито достойнее играл.с такими игроками про94 игру нету слов.😏😏😏
матос
матос
вчера в 12:42
Слабак он как тренер
therapy
therapy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:02
Но зачем так жестко, результат есть...Штрафанули, поговорили..., лучше сейчас всё равно не найдут,
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ therapy (раскрыть)
вчера в 11:59
Так писали, что Клинсманн буквально на дни матчей прилетал из США и руководство федерации ЮК с этого бомбило) Они и написали)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:57
Зато честное мнение. У тренеров огромные зарплаты. Ещё бы футболистов можно было бы так увольнять, с такими характеристиками и без выплат неустоек.
my9upkt9cqx7
my9upkt9cqx7
вчера в 11:57
Виноват всегда тренер
8p4v7wpgwx98
8p4v7wpgwx98
вчера в 11:51
Юрген Клинсманн показал неудовлетворительные результаты на посту главного тренера сборной Южной Кореи, не проявив необходимых тренерских и лидерских качеств.
shlomo
shlomo
вчера в 11:37
Ну это было ожидаемо... интересно кто рискнет занять место наставника...
therapy
therapy
вчера в 11:23
Больше всего убило формулировка "отношение к работе", такое впечатление что Клинсманн ничего не делал, а в 1/2 они просто так оказались
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:53
Жесткое резюме расставания.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:49
Юрген в поиске следующиго работадателя:

"Покажите, пожалуйста, характеристику с последнего места работы".

Юрген: "**ять!"
112910415
112910415
вчера в 10:40
политкорректность совсем не близка прагматичным корейцам !
никаких таких благодарностей, пожеланий ... браво !
ut62aqce59cn
ut62aqce59cn
вчера в 10:39
Клинсманн думал, что в Корее игроки сами играть могут, а оказалось, что их еще и тренировать надо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:15
Корейцы отправили Клинсманна в отставку, без всякого политеса...)))
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