Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн отправлен в отставку. В заявлении Футбольной ассоциации Кореи говорится:
Тренер Клинсманн не смог продемонстрировать тренерские способности и лидерские качества, которые мы ожидаем от наставника сборной Кореи, такие как управление игрой, игроками и отношение к работе, ведущие к конкурентоспособности национальной сборной.
Национальная сборная по футболу — это больше, чем просто спортивная команда, это команда, которая представляет Республику Корея, привлекает внимание и поддержку людей и возвращает людям эту энергию. Так должно продолжаться.
В результате различных дискуссий и мнений конкурентоспособность и отношение Клинсмана как тренера не оправдали ожиданий и настроений людей, и было решено, что это будет трудно улучшить в будущем, поэтому было принято решение заменить главного тренера перед вторым отборочным раундом к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Специалист возглавлял южнокорейскую команду с февраля 2023 года. Под его руководством коллектив дошёл до 1/2 финала Кубка Азии в этом году, где проиграл Иордании (0:2).
"Покажите, пожалуйста, характеристику с последнего места работы".
Юрген: "**ять!"
"Покажите, пожалуйста, характеристику с последнего места работы".
Юрген: "**ять!"