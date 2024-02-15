Главного тренера олимпийской сборной Бразилии отправят в отставку

В ближайшие дни Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправит в отставку главного тренера олимпийской сборной Бразилии Рамона Менезеса и координатора молодёжных команд Бранко, сообщает Sport со ссылкой на местную прессу.
Это связано с тем, что «селесао» не прошли отбор на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут ближайшим летом. Такое произошло впервые за 20 лет.
На смену Бранко CBF собирается пригласить специалиста с большим опытом. Им может стать Жоао Паулу Сампайо из «Палмейраса».
для Бразилии это позорный исход ...
для Бразилии это позорный исход ...