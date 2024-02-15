Главного тренера олимпийской сборной Бразилии отправят в отставку

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вчера, 11:32

В ближайшие дни Бразильская конфедерация футбола ( CBF ) отправит в отставку главного тренера олимпийской сборной Бразилии и координатора молодёжных команд , сообщает Sport со ссылкой на местную прессу.

Это связано с тем, что «селесао» не прошли отбор на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут ближайшим летом. Такое произошло впервые за 20 лет.