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Главного тренера олимпийской сборной Бразилии отправят в отставку

вчера, 11:32

В ближайшие дни Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправит в отставку главного тренера олимпийской сборной Бразилии Рамона Менезеса и координатора молодёжных команд Бранко, сообщает Sport со ссылкой на местную прессу.

Это связано с тем, что «селесао» не прошли отбор на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут ближайшим летом. Такое произошло впервые за 20 лет.

На смену Бранко CBF собирается пригласить специалиста с большим опытом. Им может стать Жоао Паулу Сампайо из «Палмейраса».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:02
туда и дорога !
для Бразилии это позорный исход ...
r89rwa8skbup
r89rwa8skbup
вчера в 11:41
За слабое выступление он заслужил
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 11:34
Главного тренера олимпийской сборной Бразилии отправят в отставку, так как всего через несколько месяцев игры начнутся.
Гость
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