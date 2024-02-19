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Гвардиола: «Родри — лучший полузащитник в мире»

вчера, 11:24

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил Родри:

Родри — лучший полузащитник в мире на данный момент. Он невероятный, он действительно способен на всё. Нам повезло подписать с ним контракт. Помните: то, что мы сделали, без него было бы сложно.

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Все комментарии
balalay
balalay ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 01:23
c МЮ например
Igo0rek
Igo0rek ответ balalay (раскрыть)
вчера в 17:44
Когда это Манчестер Сити играл в автобус в гостях?
sihafazatron
sihafazatron ответ balalay (раскрыть)
вчера в 12:51
Каких понтов?
112910415
112910415
вчера в 12:45
пример мощного прогресса
balalay
balalay ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:39
сколько понтов после вялой ничейки с челси )
родри успел сказануть что челси - автобус, а как вы хотели чтобы играли в гостях? и сами играют часто в автобус в гостях на контратаках... челси выцарапал очко - мс потерял, никак не иначе
я бы удивился командам которые играют в гостях в искрометный фееричный футбол, таких вообще походу нет в мире
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:51
А МЮ отскакивает частенько, от первого нормального соперника отгребут!))
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:50
Да Антони зажжет скоро))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:49
Со многими это бывает. Посмотри на 10Хага, манки на него уже молятся) Хойлунд уже рекорды вместо антирекордов ставит.

Осталось, чтобы Антони зафеерил, но это уже фантастика имхо)
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:46
Да это тоже имеет место быть!
Но я прекрасно помню первый сезон Родри в МС. Его почти все критиковали, казалось, что переплатили не понятно за что. Вот если сравнивать его тогдашнего и нынешнего, то это небо и земля!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:44
Тут, возможно, многое зависит от перемены стиля, у Яйцетряса, который играет на быстрых контрах с автобусом, опорники вообще не особо бьют по воротам)
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:40
Опорником он был хорошим и тогда, но единственное что он мог, так это отобрать мяч. Паса у него совсем не было, а про удары я и молчу, поскольку вообще не видел, чтобы он забивал раньше. Сейчас он очень изменился
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:38
Это, конечно, перебор, в АТМ он был самый дорогой игрок, 80 лямов в 22 года стоил, не просто так, наверное, и Яйцетряс вряд ли продал его потому, что хотел, просто АТМ идёт к банкротству медленно, но верно, сейчас они пытаются клуб продать уже давно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:31
Перешел в Сити медленный опорник, который созидать вообще не мог, его даже Симеоне критиковал за то, что он даже не может пас отдать вперед. А сейчас эт просто супер игрок!))) Прогресс нереальный!))
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