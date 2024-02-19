Гвардиола: «Родри — лучший полузащитник в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил Родри:
Родри — лучший полузащитник в мире на данный момент. Он невероятный, он действительно способен на всё. Нам повезло подписать с ним контракт. Помните: то, что мы сделали, без него было бы сложно.
родри успел сказануть что челси - автобус, а как вы хотели чтобы играли в гостях? и сами играют часто в автобус в гостях на контратаках... челси выцарапал очко - мс потерял, никак не иначе
я бы удивился командам которые играют в гостях в искрометный фееричный футбол, таких вообще походу нет в мире
родри успел сказануть что челси - автобус, а как вы хотели чтобы играли в гостях? и сами играют часто в автобус в гостях на контратаках... челси выцарапал очко - мс потерял, никак не иначе
я бы удивился командам которые играют в гостях в искрометный фееричный футбол, таких вообще походу нет в мире
Осталось, чтобы Антони зафеерил, но это уже фантастика имхо)
Осталось, чтобы Антони зафеерил, но это уже фантастика имхо)
Но я прекрасно помню первый сезон Родри в МС. Его почти все критиковали, казалось, что переплатили не понятно за что. Вот если сравнивать его тогдашнего и нынешнего, то это небо и земля!)
Но я прекрасно помню первый сезон Родри в МС. Его почти все критиковали, казалось, что переплатили не понятно за что. Вот если сравнивать его тогдашнего и нынешнего, то это небо и земля!)