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Хави прокомментировал победу над «Сельтой»

вчера, 23:50
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Сельтой»:

Мы хорошо играли, хорошо справлялись с потерями. Это мучительная победа, но она приветствуется. Есть настрой и целеустремленность. Я принял решение уйти ради этого: 10 очков из 12. Сегодня нам было трудно. Я рад шагу вперед и трем очкам, которые являются золотыми. Это мучительный триумф, но его можно только приветствовать.

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Хави
Перевод с marca.com
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Все комментарии
Искендер 3
Искендер 3
сегодня в 10:43
Да что тут комментировать?! Очередной отскок в третьем тайме.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:50, ред.
Его послушать...так не работа а муки мучительные....
В Мире столько профессий приносящих и радость и удовольствие...

"В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни."
Леонардо да Винчи
uzb5v5ppuqrz
uzb5v5ppuqrz
сегодня в 06:53
Скорее эти три очка бронзовые, а не золотые.
8n44q6w8enkf
8n44q6w8enkf
сегодня в 05:46
Хави комментарии даются всё труднее,в словах сплошная безнадега
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:22
Золотыми это вряд ли. Золото заберет Реал, Барса максимум бронзу.
Mher Door
Mher Door
сегодня в 00:23
Да, все труднее Хави, все труднее...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:10
Матчи с Сельтой всегда выдавались Барселоне тяжело. Даже когда Месси там играл, в 2015-ом на своем поле обыграли Барселону 4:1, годом позже - 4:3. В остальных случаях были многочисленные ничьи. Так что эта победа ценная. Хотя игра была равной. Такая победа скорее можно охарактеризовать так: "Противник уснул на долю секунды в конце". А могли бы и не уснуть, тогда счет остался бы 1:1. «Сельта» создала ровно столько же моментов, сколько «Барса», так что...
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