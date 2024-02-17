Хави прокомментировал победу над «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Сельтой»:

Мы хорошо играли, хорошо справлялись с потерями. Это мучительная победа, но она приветствуется. Есть настрой и целеустремленность. Я принял решение уйти ради этого: 10 очков из 12. Сегодня нам было трудно. Я рад шагу вперед и трем очкам, которые являются золотыми. Это мучительный триумф, но его можно только приветствовать.